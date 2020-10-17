Летим в Медину

Как добраться до Медины на самолёте

В Медине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Медины

  1. Медина MED
    Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport

Самые дешёвые билеты в Медину из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда4 0441ч 25м
03.11.2020из 🇸🇦Джидды4 68755м
24.10.2020из 🇸🇦Биши5 37310ч 40м (⇵1)
24.11.2020из 🇸🇦Даммама6 7212ч 10м
18.10.2020из 🇸🇦Неджрана8 732 (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇦Хаиля8 73813ч (⇵1)
25.11.2020из 🇸🇦Абхи10 3973ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇸🇦Джизана11 18611ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇦Бурайды11 41915ч 10м (⇵1)
29.12.2020из 🇸🇦Кайсумаха11 78624ч 20м (⇵1)
29.11.2020из 🇸🇦Эль-Джауфа11 83820ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула12 37311ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Аля-Бахи12 4048ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Таифа12 7609ч 40м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы12 8188ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇦🇪Дубая12 8308ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Краснодара15 94817ч 15м (⇵2)
20.02.2021из 🇺🇦Киева16 04120ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇬Каира16 1071ч 50м
13.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод16 21126ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Грозного16 45915ч 55м (⇵2)
28.02.2021из 🇷🇺Уфы16 66328ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону17 24916ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇪🇬Александрии17 3231ч 50м
16.12.2020из 🇷🇺Тюмени17 53827ч 25м (⇵2)
10.06.2021из 🇦🇪Абу-Даби18 22113ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇦🇪Шарджи19 14828ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга19 43556ч 15м (⇵2)
29.11.2020из 🇰🇿Алматы19 52428ч 35м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Сургута19 56428ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇩Хартума20 32523ч (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Сочи20 43017ч 55м (⇵2)
27.11.2020из 🇬🇧Лондона20 75030ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы20 99221ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Челябинска21 12542ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇦Касабланки21 74730ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇰Карачей22 42512ч (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Махачкалы22 50927ч 45м (⇵2)
26.01.2021из 🇵🇰Мултана23 09923ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇯🇴Аммана24 05327ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇰Исламабада26 71411ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇰🇿Шымкента27 09555ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇭Манамы27 29820ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇼Кувейт27 32622ч (⇵1)
28.02.2021из 🇵🇰Лахора28 01721ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇰🇿Атырау28 60430ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇫🇷Тулузы29 33524ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇳Ченная29 95422ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Антальи30 06612ч 25м (⇵2)
25.01.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура31 96622ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга32 52937ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Казани33 19318ч 50м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇿Ташкента33 54640ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇯Душанбе33 58016ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)34 07830ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска34 18441ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска36 28135ч 35м (⇵2)
02.01.2021из 🇧🇩Дакки37 49910ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇰🇿Кызылорды37 65151ч 45м (⇵2)
28.11.2020из 🇯🇴Акабе38 20230ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇬Бишкека42 64040ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска43 39357ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇭Манилы45 10334ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇽🇰Приштины47 68937ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇩Джакарты50 46323ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇩Читтагонга53 65127ч 45м (⇵2)
23.10.2020из 🇮🇩Сурабой55 45140ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇳🇬Абуджи58 99126ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇳🇬Кано88 40040ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇯🇵Токио95 72626ч 40м (⇵2)
15.04.2021из Тэгу108 03629ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Медины