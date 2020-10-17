Как добраться до Медины на самолёте
В Медине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Медины
- Медина MEDPrince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport
Самые дешёвые билеты в Медину из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|4 044
|1ч 25м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|4 687
|55м
|24.10.2020
|из 🇸🇦Биши
|5 373
|10ч 40м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|6 721
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|8 732
|8ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|8 738
|13ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|10 397
|3ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|11 186
|11ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|11 419
|15ч 10м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|11 786
|24ч 20м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|11 838
|20ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|12 373
|11ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Аля-Бахи
|12 404
|8ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|12 760
|9ч 40м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|12 818
|8ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 830
|8ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 948
|17ч 15м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|16 041
|20ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|16 107
|1ч 50м
|13.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|16 211
|26ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|16 459
|15ч 55м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|16 663
|28ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|17 249
|16ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇬Александрии
|17 323
|1ч 50м
|16.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|17 538
|27ч 25м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|18 221
|13ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|19 148
|28ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|19 435
|56ч 15м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|19 524
|28ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|19 564
|28ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|20 325
|23ч (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|20 430
|17ч 55м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|20 750
|30ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|20 992
|21ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|21 125
|42ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|21 747
|30ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|22 425
|12ч (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|22 509
|27ч 45м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇵🇰Мултана
|23 099
|23ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|24 053
|27ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|26 714
|11ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|27 095
|55ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|27 298
|20ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|27 326
|22ч (⇵1)
|28.02.2021
|из 🇵🇰Лахора
|28 017
|21ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|28 604
|30ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|29 335
|24ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|29 954
|22ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|30 066
|12ч 25м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|31 966
|22ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|32 529
|37ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|33 193
|18ч 50м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|33 546
|40ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|33 580
|16ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|34 078
|30ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|34 184
|41ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|36 281
|35ч 35м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|37 499
|10ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|37 651
|51ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇯🇴Акабе
|38 202
|30ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|42 640
|40ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|43 393
|57ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|45 103
|34ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|47 689
|37ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|50 463
|23ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇩Читтагонга
|53 651
|27ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|55 451
|40ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|58 991
|26ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇳🇬Кано
|88 400
|40ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|95 726
|26ч 40м (⇵2)
|15.04.2021
|из Тэгу
|108 036
|29ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Медины
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Медины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Даммам, Исламабад, Стамбул и Джидда
- 10.05.202105.09.2021
- 05.01.202125.01.2021
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