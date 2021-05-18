Полезная информация о Дакаре
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Местное время в Дакаре
18:4025
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇳 Сенегал
|Название города
|Дакар
|По-английски
|Dakar
|Это столица
|Дакар является столицей Сенегала
|Население города
|2 476 400 чел.
|Аэропорты
|Блез Диань Дакар DSS, Дакар Леопольд Седар Сенгор DKR
|Часовой пояс
|Africa/Dakar
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Дакар на карте
Дакар