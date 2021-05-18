Полезная информация о Дакаре

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Местное время в Дакаре
18:4025
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇳 Сенегал
Название городаДакар
По-английскиDakar
Это столицаДакар является столицей Сенегала
Население города2 476 400 чел.
АэропортыБлез Диань Дакар DSS, Дакар Леопольд Седар Сенгор DKR
Часовой поясAfrica/Dakar
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Дакар на карте

Дакар фото города
Дакар

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