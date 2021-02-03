Летим в Дакар

Как добраться до Дакара на самолёте

В Дакаре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Дакара

  1. Блез Диань Дакар DSS
    Blaise Diagne International Airport
  2. Дакар Леопольд Седар Сенгор DKR
    Leopold Sedar Senghor International Airport

Самые дешёвые билеты в Дакар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.02.2021из 🇬🇳Конакри6 9971ч 20м
18.11.2020из 🇬🇲Банжула7 21740м
13.01.2021из 🇪🇸Барселоны8 46810ч 35м (⇵1)
28.01.2021из 🇪🇸Мадрида10 53915ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇷Нуакшот11 4691ч 15м
12.11.2020из 🇮🇹Милана11 53419ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇮🇹Рима11 56918ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇹Болоньи11 74521ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа11 74718ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Неаполя11 91318ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки11 98931ч 50м (⇵2)
17.01.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса12 26119ч 35м (⇵2)
15.01.2021из 🇲🇹Валлетты12 28313ч 25м (⇵2)
23.11.2020из 🇬🇧Лондона12 38817ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇱Кракова12 43634ч 40м (⇵2)
16.01.2021из 🇮🇹Флоренции12 70814ч 5м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Киева12 71931ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇷Ниццы13 02833ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇮🇹Венеции13 34418ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇫🇷Лиона14 04927ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇪Берлина14 36218ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇲🇦Касабланки14 44920ч 25м (⇵1)
02.10.2021из 🇲🇱Бамако14 4561ч 45м
10.12.2020из 🇪🇸Аликанте14 60815ч 35м (⇵2)
08.10.2021из Абиджана14 8162ч 45м
30.10.2020из 🇧🇪Брюсселя15 38921ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇿Алжира15 53511ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇻Прой15 660
10.11.2020из 🇩🇪Мюнхена15 93812ч 55м (⇵1)
06.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга16 33321ч 40м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Москвы16 70228ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Стокгольм16 84325ч 20м (⇵2)
22.11.2020из 🇮🇹Бриндизи16 85020ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇬🇦Либревиля17 4096ч 20м
30.10.2020из 🇲🇦Марракеша17 77516ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇳🇴Осло18 11752ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне18 20237ч 25м (⇵2)
30.10.2020из Бисау18 479
05.11.2020из 🇵🇹Лиссабона18 52727ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇹Порту18 88128ч 5м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Стамбула19 27719ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇫🇷Нанта19 31719ч 5м (⇵2)
05.08.2021из 🇪🇸Малаги21 57530ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇳Туниса24 02710ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇯Котону24 2455ч 5м (⇵1)
28.10.2020из 🇲🇦Агадира24 4067ч 55м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга24 44221ч 15м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Новосибирска24 64922ч 45м (⇵2)
01.03.2021из 🇺🇸Нью-Йорка24 84622ч 10м (⇵1)
16.12.2020из 🇳🇬Лагоса25 0257ч 10м (⇵1)
18.12.2020из 🇨🇭Женевы25 49019ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇬🇭Аккры26 00217ч 40м (⇵1)
20.11.2020из 🇱🇧Бейрута27 10420ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇻Сала28 47536ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇪🇸Альмерии28 69919ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇬Ломе29 4213ч 25м
10.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга29 92029ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Махачкалы30 20032ч 25м (⇵2)
05.09.2021из 🇸🇦Джидды31 20224ч 50м (⇵1)
10.04.2021из 🇰🇪Найроби31 70315ч 40м (⇵1)
25.10.2020из Морони35 21628ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇨🇲Дуалы37 1227ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇦🇪Дубая38 27317ч 30м (⇵1)
01.12.2020из Пуэнта-Нуара38 55919ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада39 55726ч 45м (⇵2)
20.10.2020из Браззавиля40 93017ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Мумбаи41 64329ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇳🇬Абуджи42 4737ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇩Нджамены45 49624ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇨🇲Яунде45 69030ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇦🇪Шарджи48 12726ч (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Кливленда48 20836ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇳Дели48 75746ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇨🇳Пекина49 04545ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇸Дейтона49 44236ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇪Ниамея50 0079ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Самары52 47532ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇧Бриджтауна53 26949ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура53 76533ч (⇵2)
01.01.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса56 74432ч 25м (⇵2)
08.01.2021из 🇧🇷Бразилиа63 83149ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Молина66 21247ч 17м (⇵2)
15.12.2020из 🇬🇶Малабо83 17328ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇴Гарове110 77053ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дакара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Бамако, Касабланка, Конакри и Дубай

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дакара