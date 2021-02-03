Как добраться до Дакара на самолёте

В Дакаре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Дакара

Блез Диань Дакар DSS Blaise Diagne International Airport Дакар Леопольд Седар Сенгор DKR Leopold Sedar Senghor International Airport

Самые дешёвые билеты в Дакар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Дакара

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дакара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Бамако, Касабланка, Конакри и Дубай

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дакара