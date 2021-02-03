Как добраться до Дакара на самолёте
В Дакаре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Дакара
- Блез Диань Дакар DSSBlaise Diagne International Airport
- Дакар Леопольд Седар Сенгор DKRLeopold Sedar Senghor International Airport
Самые дешёвые билеты в Дакар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.02.2021
|из 🇬🇳Конакри
|6 997
|1ч 20м
|18.11.2020
|из 🇬🇲Банжула
|7 217
|40м
|13.01.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|8 468
|10ч 35м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|10 539
|15ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|11 469
|1ч 15м
|12.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|11 534
|19ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|11 569
|18ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|11 745
|21ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|11 747
|18ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|11 913
|18ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|11 989
|31ч 50м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|12 261
|19ч 35м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|12 283
|13ч 25м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|12 388
|17ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|12 436
|34ч 40м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇮🇹Флоренции
|12 708
|14ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|12 719
|31ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|13 028
|33ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|13 344
|18ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|14 049
|27ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|14 362
|18ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|14 449
|20ч 25м (⇵1)
|02.10.2021
|из 🇲🇱Бамако
|14 456
|1ч 45м
|10.12.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|14 608
|15ч 35м (⇵2)
|08.10.2021
|из Абиджана
|14 816
|2ч 45м
|30.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|15 389
|21ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|15 535
|11ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇻Прой
|15 660
|3ч
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|15 938
|12ч 55м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|16 333
|21ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|16 702
|28ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|16 843
|25ч 20м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|16 850
|20ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|17 409
|6ч 20м
|30.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|17 775
|16ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|18 117
|52ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|18 202
|37ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из Бисау
|18 479
|1ч
|05.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|18 527
|27ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|18 881
|28ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|19 277
|19ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|19 317
|19ч 5м (⇵2)
|05.08.2021
|из 🇪🇸Малаги
|21 575
|30ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|24 027
|10ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|24 245
|5ч 5м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|24 406
|7ч 55м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|24 442
|21ч 15м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|24 649
|22ч 45м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|24 846
|22ч 10м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|25 025
|7ч 10м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|25 490
|19ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|26 002
|17ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|27 104
|20ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇻Сала
|28 475
|36ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Альмерии
|28 699
|19ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇬Ломе
|29 421
|3ч 25м
|10.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|29 920
|29ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|30 200
|32ч 25м (⇵2)
|05.09.2021
|из 🇸🇦Джидды
|31 202
|24ч 50м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇰🇪Найроби
|31 703
|15ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из Морони
|35 216
|28ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|37 122
|7ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|38 273
|17ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из Пуэнта-Нуара
|38 559
|19ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|39 557
|26ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из Браззавиля
|40 930
|17ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|41 643
|29ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|42 473
|7ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|45 496
|24ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇨🇲Яунде
|45 690
|30ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|48 127
|26ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|48 208
|36ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|48 757
|46ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|49 045
|45ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Дейтона
|49 442
|36ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|50 007
|9ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|52 475
|32ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇧Бриджтауна
|53 269
|49ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|53 765
|33ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|56 744
|32ч 25м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|63 831
|49ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Молина
|66 212
|47ч 17м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇬🇶Малабо
|83 173
|28ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇴Гарове
|110 770
|53ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дакара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дакара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Бамако, Касабланка, Конакри и Дубай
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