Пришло время раскрыть все тайны! Мы приглашаем вас на необычную экскурсию по Белграду. Сегодня вы будете не просто слушателями, а настоящими детективами. Мы с вами отправимся по следам преступников, будем искать улики и спасать свидетелей, искать ответ на сакраментальный вопрос “кому это выгодно? ” и раскрывать загадочные преступления. А заодно поговорим о том, как - порой самым неожиданным образом - эти события повлияли на историю и изменили жизнь страны. Да и всего мира. Наше расследование пройдет в самом центре Белграда, среди главных достопримечательностей сербской столицы, но и в нетуристических симпатичных кварталах. Так что увидим мы с вами очень много красивого и интересного. И конечно, в маленьких радостях, вроде чашечки кофе в особенном месте или необычном десерте мы себе определенно не откажем. В качестве профессиональных детективов мы с вами будем:

Искать улики и бенефициаров преступлений.

Спасать свидетелей.

Разбирать мотивы подозреваемых.

Искать нестыковки в версиях.

Восстанавливать картину преступления на месте событий.

Проверять, могло ли преступление быть инсценировкой.

Выявлять скрытые связи между участниками событий • Решать, справедливы ли были приговоры. Но жизнь детектива не исчерпывается “работой”. В перерывах между расследованиями мы познакомимся с настоящим капитаном, устроим перерыв в самом необычном баре города или выпьем кофе в аутентичном месте и запрыгнем на подножку “Трамвая “Желание”. И обязательно побываем в самом, пожалуй, известном детективном романе Агаты Кристи. Это будет очень насыщенный и полный приключений день. О чем вы узнаете: Погрузитесь в тайны заговоров, интриг и переворотов на лучшей индивидуальной экскурсии по Белграду Гуляя по центру Белграда, мы узнаем о темных эпизодах его прошлого, которые перевернули жизнь страны и повлекли за собой важнейшие политические последствия. Поговорим о роли личности в истории и о том, как события в жизни “маленького человека” могут стать толчком к государственным изменениям. Обсудим, как изменчивы этические нормы и оправдывает ли цель средства. Но главная наша задача сегодня, это быть детективами. Нам придется найти ответы на множество вопросов:.

