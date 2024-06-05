Фотосессия в Белграде

Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Профессиональный фотограф организует для вас фотосессию в Белграде.

Вы прогуляетесь по центральным и скрытым улочкам Старого города, посетите крепость, площадь князя Михаила и парк Калемегдан. Узнаете о менталитете сербского народа и
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местных традициях. Фотограф будет ловить ваши улыбки и эмоции, создавая автопортреты в лучших декорациях города.

Через неделю получите около 50 лучших фотографий в авторской обработке с ретушью и цветокоррекцией в формате jpeg. Это идеальное предложение для тех, кто хочет сохранить тёплые воспоминания о путешествии

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональный фотограф
  2. 🌆 Атмосферные места Белграда
  3. 🎨 Авторская обработка фото
  4. 🗺️ Лёгкая прогулка по городу
  5. 📅 Получение фото через неделю

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Крепость
  • Площадь князя Михаила
  • Парк Калемегдан
Фотосессия в Белграде
Фотосессия в Белграде
Фотосессия в Белграде
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы будем блуждать по центральным и потаённым улочкам и дворикам Старого города, крепости, площади князя Михаила и парку Калемегдан. Я познакомлю вас с менталитетом сербского народа, местными традициями и особенностями жизни, но не коснусь истории. Наш язык — фотография. Поэтому, в первую очередь, это предложение для тех, чья цель — лёгкая прогулка по атмосферным местам, где мы вместе создадим ваши автопортреты в лучших декорациях Белграда.

Организационные детали

  • Снимаю на Nikon Z6 2
  • Через неделю после прогулки вы получите около 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью. Все снимки будут в цветокоррекции в формате jpeg.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
5 июня 2024
Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там,
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но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда.
По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
М
31 мая 2024
Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили)
через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)

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