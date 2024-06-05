Профессиональный фотограф организует для вас фотосессию в Белграде.
Вы прогуляетесь по центральным и скрытым улочкам Старого города, посетите крепость, площадь князя Михаила и парк Калемегдан. Узнаете о менталитете сербского народа и
Вы прогуляетесь по центральным и скрытым улочкам Старого города, посетите крепость, площадь князя Михаила и парк Калемегдан. Узнаете о менталитете сербского народа и
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональный фотограф
- 🌆 Атмосферные места Белграда
- 🎨 Авторская обработка фото
- 🗺️ Лёгкая прогулка по городу
- 📅 Получение фото через неделю
Что можно увидеть
- Старый город
- Крепость
- Площадь князя Михаила
- Парк Калемегдан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы будем блуждать по центральным и потаённым улочкам и дворикам Старого города, крепости, площади князя Михаила и парку Калемегдан. Я познакомлю вас с менталитетом сербского народа, местными традициями и особенностями жизни, но не коснусь истории. Наш язык — фотография. Поэтому, в первую очередь, это предложение для тех, чья цель — лёгкая прогулка по атмосферным местам, где мы вместе создадим ваши автопортреты в лучших декорациях Белграда.
Организационные детали
- Снимаю на Nikon Z6 2
- Через неделю после прогулки вы получите около 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью. Все снимки будут в цветокоррекции в формате jpeg.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 438 туристов
Меня зовут Ирина. Я профессиональный фотограф, живу в Белграде и очень его люблю. Здесь прекрасный климат, много солнца, замечательная природа и радушный сербский народ. С радостью поделюсь с вами самыми прекрасными и будоражащими местами и запечатлею ваше знакомство с ними. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
5 июня 2024
Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там,
М
Максим
31 мая 2024
Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили)
через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
11 июня в 13:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.