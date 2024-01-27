Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
При транзите через Белград не упустите возможность познакомиться с жемчужинами сербской столицы в рамках индивидуальной экскурсии. Ваш личный гид встретит вас в аэропорту и откроет двери в историческое наследие города.
Вы увидите уникальное слияние Дуная и Савы, пройдётесь по знаменитой крепости Калемегдан, почувствуете дух времени в центральном парке Топчидер и испытаете величие самого большого православного храма - Храма Святого Саввы.
Откройте для себя красоту русской церкви Святой Троицы и собора Святого Марка, а также насладитесь прогулкой по улице Князя Михаила. После насыщенной программы мы доставим вас обратно в аэропорт вовремя для вашего рейса.
Поездка осуществляется на комфортабельном автомобиле, а по желанию вы можете насладиться вкусами сербской кухни в местном ресторане. Детали экскурсии и её стоимость уточняйте при бронировании
Вы увидите уникальное слияние Дуная и Савы, пройдётесь по знаменитой крепости Калемегдан, почувствуете дух времени в центральном парке Топчидер и испытаете величие самого большого православного храма - Храма Святого Саввы.
Откройте для себя красоту русской церкви Святой Троицы и собора Святого Марка, а также насладитесь прогулкой по улице Князя Михаила. После насыщенной программы мы доставим вас обратно в аэропорт вовремя для вашего рейса.
Поездка осуществляется на комфортабельном автомобиле, а по желанию вы можете насладиться вкусами сербской кухни в местном ресторане. Детали экскурсии и её стоимость уточняйте при бронировании
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы погуляете по Новому Белграду — новому району города на левом берегу Савы. Полюбуетесь местом слияния Дуная и Савы и прекрасным панорамным видом на крепость Калемегдан.
- Посетите центральный парк Топчидер и храм Святого Саввы — самый большой православный храм в мире. Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности.
- Исследуете Калемегдан — древнюю крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Увидите устье реки с противоположной стороны.
- Посетите собор Святого Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович и другие места, которые нельзя пропустить при посещении столицы Сербии. И прогуляетесь по улице Князя Михаила — центральной пешеходной улице в Белграде.
Организационные детали
- Мы встретим вас в аэропорту и после экскурсии привезём обратно к нужному времени, чтобы вы не опоздали на рейс.
- Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Opel Zafira.
- По желанию вы зайдёте в ресторан, полакомитесь блюдами сербской кухни и попробуете ракию. Оплачивается отдельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Цена экскурсии и её маршрут будут меняться в зависимости от вашего времени пребывания в Белграде. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Белграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 1377 туристов
Меня зовут Добрила. Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.
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