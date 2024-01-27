Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
Индивидуальная экскурсия в Белграде

Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура

При транзите через Белград не упустите возможность познакомиться с жемчужинами сербской столицы в рамках индивидуальной экскурсии. Ваш личный гид встретит вас в аэропорту и откроет двери в историческое наследие города.

Вы увидите уникальное слияние Дуная и Савы, пройдётесь по знаменитой крепости Калемегдан, почувствуете дух времени в центральном парке Топчидер и испытаете величие самого большого православного храма - Храма Святого Саввы.

Откройте для себя красоту русской церкви Святой Троицы и собора Святого Марка, а также насладитесь прогулкой по улице Князя Михаила. После насыщенной программы мы доставим вас обратно в аэропорт вовремя для вашего рейса.

Поездка осуществляется на комфортабельном автомобиле, а по желанию вы можете насладиться вкусами сербской кухни в местном ресторане. Детали экскурсии и её стоимость уточняйте при бронировании
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
Ближайшие даты:
27
янв
28
янв
30
янв
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янв
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы погуляете по Новому Белграду — новому району города на левом берегу Савы. Полюбуетесь местом слияния Дуная и Савы и прекрасным панорамным видом на крепость Калемегдан.
  • Посетите центральный парк Топчидер и храм Святого Саввы — самый большой православный храм в мире. Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности.
  • Исследуете Калемегдан — древнюю крепость, стены и архитектурные памятники которой принадлежат разным историческим эпохам. Увидите устье реки с противоположной стороны.
  • Посетите собор Святого Михаила, дом Патриархии, дворец княгини Любицы Обренович и другие места, которые нельзя пропустить при посещении столицы Сербии. И прогуляетесь по улице Князя Михаила — центральной пешеходной улице в Белграде.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в аэропорту и после экскурсии привезём обратно к нужному времени, чтобы вы не опоздали на рейс.
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Opel Zafira.
  • По желанию вы зайдёте в ресторан, полакомитесь блюдами сербской кухни и попробуете ракию. Оплачивается отдельно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Цена экскурсии и её маршрут будут меняться в зависимости от вашего времени пребывания в Белграде. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Белграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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