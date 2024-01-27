При транзите через Белград не упустите возможность познакомиться с жемчужинами сербской столицы в рамках индивидуальной экскурсии. Ваш личный гид встретит вас в аэропорту и откроет двери в историческое наследие города.



Вы увидите уникальное слияние Дуная и Савы, пройдётесь по знаменитой крепости Калемегдан, почувствуете дух времени в центральном парке Топчидер и испытаете величие самого большого православного храма - Храма Святого Саввы.



Откройте для себя красоту русской церкви Святой Троицы и собора Святого Марка, а также насладитесь прогулкой по улице Князя Михаила. После насыщенной программы мы доставим вас обратно в аэропорт вовремя для вашего рейса.



Поездка осуществляется на комфортабельном автомобиле, а по желанию вы можете насладиться вкусами сербской кухни в местном ресторане. Детали экскурсии и её стоимость уточняйте при бронировании