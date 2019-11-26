4 отзыва оставили туристы

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Белград для сладкоежек

Уютные кондитерские и захватывающие кулинарные сюжеты в сердце сербской столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Евгения – Гид в Белграде
Не всякая история 📖 так увлекательна и аппетитна, как история сербской кулинарии.

Именно о ней мы поговорим, штурмуя лучшие кондитерские Белграда, пробуя знаменитые десерты и сладости, которых не найдешь больше ни в одном городе мира.

Не пройдет и пары часов, как вы сориентируетесь в многообразии местных кофеен, откроете для себя необычные пирожные и на сладких примерах познакомитесь с традициями Белграда.
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек

Что вас ожидает

Отведать жито, баклаву и сербские пирожные!
Аромат медовой баклавы приведет нас в сердце Белграда, но бродить мы будем не по историческим достопримечательностям — вместо этого я отведу вас в лучшие традиционные кондитерские, модные кофейни и другие сладкие места города. Послушаем манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаем знаменитый белградский торт в знаменитом белградском отеле, оценим местное мороженое и отыщем вкусности, которые вы не попробуете ни в одном другом уголке мира. А кремовые завитки на пирожных поразят самых утонченных эстетов!

Кулинарные традиции Белграда
Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история. Хотите познакомиться с Белградом через мир десертов и кулинарных сюжетов? Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии. А еще поговорим о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом.

По пути мы поговорим не только о сладостях: я расскажу, куда еще стоит отправиться в Белграде, поделюсь наблюдениями и полезными советами от местных жителей и сориентирую вас в достопримечательностях города.

Организационные детали

  • Если у вас есть аллергия на тот или иной продукт, пожалуйста, сообщите заранее
  • Все сладости по ходу маршрута оплачиваются отдельно. Средние цены на пирожные 200-350 динаров.
  • Дополнительно возможна дегустация сербских вин: вы попробуете 5 видов местных вин и традиционные закуски в уютной винотеке, а сопровождать дегустацию будут захватывающие рассказы о сербском виноделии от одного из лучших сомелье Сербии. Стоимость дегустации 25 евро с человека.
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек
Белград для сладкоежек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он дешёв, прекрасен и уютен. Прогуляемся вместе!
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4 отзыва оставили туристы

26 ноября 2019
Экскурсия очень содержательная, познавательная и сладкая. ))) места прикольные, десерты разные, можно выбрать на свой вкус. Все попробовать не смогли, но в последующие дни реализовали. ))))
24 сентября 2019
Я всегда любил нетипичные экскурсии, а тем более индивидуальные. Время проведённое с гидом пролетело незаметно, узнал о истории сладостей в Белграде, попробовал местные сладости, а также прихватил с собой несколько в самолёт. Спасибо за отличную экскурсию, рекомендую всем!
Сергей
8 мая 2019
Добрый день! Были на экскурсии 8 мая '19 всей семьей (2 взрослых, 3 детей: 2, 8 и 10 лет). Продуманный маршрут, содержательный рассказ, вкусно. Экскурс в историю гармонично сочетается с интересными и значимыми фактами о современности. Большое спасибо Евгении!
8 января 2019
Уникальная экскурсия! Подойдет всем, кто хочет почувствовать прелесть и неповторимость Белграда, разнообразие и изюминку кондитеров этого города. Евгения очень подробно и увлекательно рассказывает обо всех тонкостях происхождения популярных сербских сладостей. При этом показывает кокретные кондитерские, достойные посещения. Некоторые сладости, вообще, явились открытием для меня. Без этой экскурсии невозможно самостоятельно разобраться во всём разнообразии сербских десертов. Очень советую. Даже настаиваю: посетите! Это единственная возможность попробовать то, что по-настоящему поразит вас. Спасибо, Женя! Потрясающе!

Евгения проводит ещё 3 экскурсии

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