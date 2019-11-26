4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Отведать жито, баклаву и сербские пирожные!

Аромат медовой баклавы приведет нас в сердце Белграда, но бродить мы будем не по историческим достопримечательностям — вместо этого я отведу вас в лучшие традиционные кондитерские, модные кофейни и другие сладкие места города. Послушаем манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаем знаменитый белградский торт в знаменитом белградском отеле, оценим местное мороженое и отыщем вкусности, которые вы не попробуете ни в одном другом уголке мира. А кремовые завитки на пирожных поразят самых утонченных эстетов!

Кулинарные традиции Белграда

Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история. Хотите познакомиться с Белградом через мир десертов и кулинарных сюжетов? Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии. А еще поговорим о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом.

По пути мы поговорим не только о сладостях: я расскажу, куда еще стоит отправиться в Белграде, поделюсь наблюдениями и полезными советами от местных жителей и сориентирую вас в достопримечательностях города.