4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по сладким местам Белграда - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться сладкими изысками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, хотя и холоднее, посещение кондитерских будет столь же увлекательным, особенно в уютной атмосфере праздничного сезона.

Не всякая история так увлекательна и аппетитна, как история сербской кулинарии. Именно о ней пойдет речь на индивидуальной экскурсии по Белграду для сладкоежек.Туристы смогут посетить лучшие кондитерские города, попробовать знаменитые

десерты и сладости, которых не найти больше нигде в мире. За пару часов вы сориентируетесь в многообразии местных кофеен, откроете для себя необычные пирожные и на сладких примерах познакомитесь с традициями Белграда. Аромат медовой баклавы приведет вас в сердце города, где вы услышите манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаете знаменитый белградский торт и оцените местное мороженое. Гастрономическая история Белграда удивит вас своими кулинарными сюжетами и традициями. Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии. Поговорим также о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом. По пути вы получите полезные советы от местных жителей и узнаете, куда еще стоит отправиться в Белграде

Описание экскурсии

Отведать жито, баклаву и сербские пирожные!

Аромат медовой баклавы приведет нас в сердце Белграда, но бродить мы будем не по историческим достопримечательностям — вместо этого я отведу вас в лучшие традиционные кондитерские, модные кофейни и другие сладкие места города. Послушаем манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаем знаменитый белградский торт в знаменитом белградском отеле, оценим местное мороженое и отыщем вкусности, которые вы не попробуете ни в одном другом уголке мира. А кремовые завитки на пирожных поразят самых утонченных эстетов!

Кулинарные традиции Белграда

Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история. Хотите познакомиться с Белградом через мир десертов и кулинарных сюжетов? Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии. А еще поговорим о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом.

По пути мы поговорим не только о сладостях: я расскажу, куда еще стоит отправиться в Белграде, поделюсь наблюдениями и полезными советами от местных жителей и сориентирую вас в достопримечательностях города.

Организационные детали