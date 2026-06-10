4 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
Не всякая история так увлекательна и аппетитна, как история сербской кулинарии. Именно о ней пойдет речь на индивидуальной экскурсии по Белграду для сладкоежек.
Туристы смогут посетить лучшие кондитерские города, попробовать знаменитые читать дальшеуменьшить
десерты и сладости, которых не найти больше нигде в мире.
За пару часов вы сориентируетесь в многообразии местных кофеен, откроете для себя необычные пирожные и на сладких примерах познакомитесь с традициями Белграда.
Аромат медовой баклавы приведет вас в сердце города, где вы услышите манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаете знаменитый белградский торт и оцените местное мороженое. Гастрономическая история Белграда удивит вас своими кулинарными сюжетами и традициями.
Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии.
Поговорим также о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом.
По пути вы получите полезные советы от местных жителей и узнаете, куда еще стоит отправиться в Белграде
Лучшее время для экскурсии по сладким местам Белграда - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться сладкими изысками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, хотя и холоднее, посещение кондитерских будет столь же увлекательным, особенно в уютной атмосфере праздничного сезона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лучшие традиционные кондитерские
Модные кофейни
Знаменитый белградский отель
Описание экскурсии
Отведать жито, баклаву и сербские пирожные!
Аромат медовой баклавы приведет нас в сердце Белграда, но бродить мы будем не по историческим достопримечательностям — вместо этого я отведу вас в лучшие традиционные кондитерские, модные кофейни и другие сладкие места города. Послушаем манящий хруст свежевыпеченного слоёного теста, отведаем знаменитый белградский торт в знаменитом белградском отеле, оценим местное мороженое и отыщем вкусности, которые вы не попробуете ни в одном другом уголке мира. А кремовые завитки на пирожных поразят самых утонченных эстетов!
Кулинарные традиции Белграда
Вы удивитесь, как много о городе может рассказать его гастрономическая история. Хотите познакомиться с Белградом через мир десертов и кулинарных сюжетов? Прогуливаясь между кондитерскими, вы узнаете, действительно ли в Сербии едят парашюты, шапки и халаты, научитесь признаваться в любви с помощью пряника и услышите о трогательном подарке тёщи, который вошёл в историю сербской кулинарии. А еще поговорим о том, какие десерты манят сербских детей так же, как манили нас те самые песочные колечки с арахисом.
По пути мы поговорим не только о сладостях: я расскажу, куда еще стоит отправиться в Белграде, поделюсь наблюдениями и полезными советами от местных жителей и сориентирую вас в достопримечательностях города.
Организационные детали
Если у вас есть аллергия на тот или иной продукт, пожалуйста, сообщите заранее
Все сладости по ходу маршрута оплачиваются отдельно. Средние цены на пирожные 300-500 динаров.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1623 туристов
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист, выпускница школы гида «Москва глазами инженера» и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно читать дальшеуменьшить
Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях.
Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он прекрасен. Прогуляемся вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
Отличная экскурсия, экскурсовод раскрывает тему сладкой жизни Сербов, историю десертов, рекомендует отличные заведения, отвечает на любопытные вопросы детей если они даже не касаются темы экскурсии. Рекомендуем
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Ольга
Я рекомендую эту экскурсию всем кто любит сладкое и любит пробовать новое, а также тем, кто готовит десерты дома или профессионально. Евгения нас познакомила с кулинарными сербскими традициями, очень интересно читать дальшеуменьшить
рассказала нам об истории, ингредиентах и техниках сербских блюд. Мы посмотрели местные заведения (все по своему исторические для Белграда и сербов), где специализируются на тех или иных сладостях. Кое-что попробовали на месте, очень вкусно!) Большое спасибо!
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Вера
Необычная экскурсия. Приятный собеседник. Уют и комфорт. Интересные истории со вкусом. Вот что мы получили. Спасибо, Евгения, за рекомендации самых вкусных мест города!
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В
Виктория
Евгения - очень приятный человек и настоящий профессионал 🤍. Экскурсия получилась интересная, в меру познавательная и очень вкусная. Если не хочется утомительных многочасовых прогулок, эта экскурсия - самое то 😍. К читать дальшеуменьшить
тому же, через кулинарные традиции страны действительно можно немало узнать о её истории и культуре. Мы посетили атмосферные места и имели возможность попробовать интересные десерты, рассказывающие о кулинарном наследии Белграда и Сербии 🇷🇸
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П
Павел
Были на экскурсии для сладкоежек 18 декабря. Встретились с очень приятной девушкой Евгенией возле одной из самых старых кондитерских Белграда. Евгения рассказала несколько интересных фактов об истории самой кондитерской, а читать дальшеуменьшить
также о продукции кондитерской. Купили несколько вкусняшек на пробу - всё оказалось очень качественным и вкусным, попробовали местный очень необычный напиток под названием боза.
Дальнейшие два часа пролетели очень приятно и легко. Мы посетили несколько точек с различными сладостями на маршруте. Евгения подробно рассказала как о достаточно старинных, сохранившихся до нынешнего времени, сладостях, так и о более современных сербских вариантах, в том числе о действительно уникальных вариантах, представленных только в одном месте в мире. За время экскурсии не все места смогли посетить, но составили себе список для дальнейшей гастрономической экскурсии.
Хотели бы сказать большое спасибо Евгении за увлекательные и интересные два часа и за новые впечатления:)
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А
Алевтина
Евгения провела для нас с ребёнком 9 лет восхитительную экскурсию. Мы могли долго прожить в Белграде и не узнать про старинные и современные кондитерские, в которых можно угоститься уникальными десертами. читать дальшеуменьшить
Евгения удивительно рассказывает про историю кондитерских и историю создания кулинарных шедевров. . Мы получили полное представление о разнообразии и уникальности сербских десертов. И даже какие десерты мы можем попробовать в других городах Сербии. Это такое проникновение душой в красоту Белграда, в его историю, в его запахи, вкусы. Как сказал ребёнок: Мы погуляли по интересным, красивым местам Белграда, куда хочется ещё возвращаться и наслаждаться понравившимися десертами. Браво, Евгения, Вы создали такой шедевр - такую экскурсию!