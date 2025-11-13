Белград — это веселый и яркий город. Он запомнится вам величественным реками Дунай и Сава, древней крепостью, уютными парками и австро-венгерским кварталом Земун с оранжевыми черепичными крышами. Я расскажу вам о прошлом и настоящем сербской столицы, помогу вам прочувствовать ее дружелюбный характер и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!

Старинный Белград

Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.

Самобытный Земун

Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу. Важная информация: Авто-пешеходная экскурсия