Осмотр достопримечательностей нашего города начинается от вашего отеля.
Увидим Национальный Парламент Сербии, Пионерский парк, площадь Республики, площадь Теразие, отель «Москва», старый и новый дворец, парк Калемегдан и Белградскую крепость.
Потом едем в
Увидим Национальный Парламент Сербии, Пионерский парк, площадь Республики, площадь Теразие, отель «Москва», старый и новый дворец, парк Калемегдан и Белградскую крепость.
Потом едем в
Описание экскурсии
Белград — это веселый и яркий город. Он запомнится вам величественным реками Дунай и Сава, древней крепостью, уютными парками и австро-венгерским кварталом Земун с оранжевыми черепичными крышами. Я расскажу вам о прошлом и настоящем сербской столицы, помогу вам прочувствовать ее дружелюбный характер и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!
Старинный Белград
Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.
Самобытный Земун
Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу. Важная информация: Авто-пешеходная экскурсия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парламент
- Пионерский парк
- Старый и Новый дворцы
- Белградскую крепость
- Новый Белград
- Земун
- Башня Гардош
- Слияние Савы и Дуная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Авто-пешеходная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 ноя 2025
Гид встретил нас в отеле, проводил до чистого и опрятного автомобиля - так началась экскурсия. Гид рассказывал интересно, проявлял уважение и чуткость. В целом - всё понравилось
С
Сергей
23 окт 2025
Прекрасный гид Александр Орлов, все было професионально и с душой с историческими справками, спасибо большое
V
Vvpudovk
29 авг 2025
Очень познавательная экскурсия. Прошла легко и непринужденно. Саша интересный собеседник и замечательный человек
В
Владимир
29 авг 2025
Очень познавательная экскурсия. Прошла легко и непринужденно. Саша интересный собеседник и замечательный человек
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €78 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
2 дек в 09:30
3 дек в 09:30
€103 за всё до 4 чел.