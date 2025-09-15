Экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность увидеть разнообразие города.
На автомобиле путешественники проедут через Новый Белград и Земун, где можно прогуляться по набережной.
В маршруте также престижные районы Сеняк и Дедине, величественный
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 🥂 Дегустация сербских напитков и продуктов
- 🕍 Храм Святого Саввы - крупнейшая православная церковь
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Новый Белград
- Земун
- Храм Святого Саввы
- Площадь Славия
- Калемегдан
- Кафедральный собор Святого Архангела Михаила
- Дом княгини Любицы
- Улица Князя Михаила
Описание экскурсии
- Новый Белград и Земун (30 минут). Остановимся в Земуне, прогуляемся по центру и доберёмся до набережной
- Престижные районы Сеняк и Дедине (на машине)
- Храм Святого Саввы. Самая большая православная церковь в юго-восточной Европе
- Площадь Славия, парламент Сербии, площадь Теразие, Студенческая площадь (на машине)
- Прогулка по центру города (2 часа): парк и крепость Калемегдан, кафедральный собор Святого Архангела Михаила, дом княгини Любицы, национальный ресторан «Вопросительный знак» и пешеходная улица Князя Михаила
Дегустация сербских напитков и продуктов (по желанию, около часа):
- До 7 автохтонных сортов вин
- Разные сорта ракии (фруктовый самогон)
- Мясные и молочные продукты: колбасы, печеница, пршут (копчёный или вяленый свиной окорок), сыр, каймак
Во время дегустации вы увидите сербский национальный танец коло (под защитой ЮНЕСКО) и попробуете выучить несколько движений.
Организационные детали
- Поездка проходит на Opel Vivaro. Если путешественников меньше 4, я могу арендовать VW Golf 4, Fiat Doblo-Professional или другой подобный автомобиль
- Дополнительно оплачивается дегустация — €20 с чел.
- Посещение храма Св. Саввы — свободное. Всю информацию я даю снаружи храма. Но если вы хотите экскурсию внутри, нужно оплатить билет — 450 динаров (€4,5) с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Властимир — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 244 туристов
Меня зовут Властимир, я профессиональный гид с лицензией сербского Министерства экономики и туризма. Владею сербским, русским, немецким и болгарским языками. Провожу экскурсии с 1984 года. Профессия гида непростая: она требует мастерства организатора, рассказчика и артиста. Большой и разнообразный опыт помогли мне развить эти качества. Приглашаю вас в этом убедиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 сен 2025
Огромная благодарность Властимиру за такую чудесную экскурсию!
Узнали очень много интересного и нового. Маршрут выбран удобно. Еще больше полюбили Белград!
Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.
Большое спасибо
Д
Денис
19 июл 2025
Добрый день.
Приехали в Белград буквально на 3 дня, поэтому было важно максимально оперативно и полно познакомиться с городом и его историей.
Повезло что нам попался именно Властимир.
Он обладает не только энциклопедическими
Приехали в Белград буквально на 3 дня, поэтому было важно максимально оперативно и полно познакомиться с городом и его историей.
Т
Татьяна
25 июн 2025
Замечательная содержательная экскурсия, ГИД очень эрудированный всесторонне развитый человек во всех сферах общественной жизни, политики и культуры всех стран. Рекомендую как ГИДА Властимира, ответит на все интерессующие вопросы. Спасибо!
Татьяна и Виктор
Т
Татьяна
20 апр 2025
Достаточно скучно и утомительно. Русский язык у Властимира не очень чистый, приходится напрягаться. Не рекомендую, честно говоря. Есть с чем сравнить
Властимир
Ответ организатора:
Спасибо Вам за вашу оценку. Мне очень жаль что так получилось и Вам не понравилось. Если бы этого заметил в
С
Софья
7 апр 2025
Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты. Подстраивается под ситуацию, так как с нами на экскурсии была бабушка, которая не могла долго ходить. Внимательный и очень компетентный!
В
Вячеслав
5 апр 2025
Опытный, мудрый гид. Глубокое знание материала. Гид просто пригласил Вас в гости. И показывает свой город. Удачное сочетание пешего маршрута и экскурсии на авто. За четыре часа- и центр, и почти весь Белград. Спасибо, Властимир! Рекомендую всем.
