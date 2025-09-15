О Ольга Огромная благодарность Властимиру за такую чудесную экскурсию!

Узнали очень много интересного и нового. Маршрут выбран удобно. Еще больше полюбили Белград!



Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.

Большое спасибо

Д Денис

Приехали в Белград буквально на 3 дня, поэтому было важно максимально оперативно и полно познакомиться с городом и его историей.

Повезло что нам попался именно Властимир.

Он обладает не только энциклопедическими знаниями в области истории, причем далеко не только Белграда и Сербии, но и беззаветно любить свой город и пои этом отлично говорит по-русски. А также как приятное дополнение угостил нас кофе в старых сербских традициях))

Обязательно порекомендую всем своим знакомым и тем кто читает данный отзыв!

Т Татьяна Замечательная содержательная экскурсия, ГИД очень эрудированный всесторонне развитый человек во всех сферах общественной жизни, политики и культуры всех стран. Рекомендую как ГИДА Властимира, ответит на все интерессующие вопросы. Спасибо!

Татьяна и Виктор

Т Татьяна Достаточно скучно и утомительно. Русский язык у Властимира не очень чистый, приходится напрягаться. Не рекомендую, честно говоря. Есть с чем сравнить Властимир Ответ организатора: течение экскурсии я бы попытался что-то поправить или подход поменять. Буду иметь ввиду вашу оценку и стараться чтобы туристом было интереснее. Спасибо Вам за вашу оценку. Мне очень жаль что так получилось и Вам не понравилось. Если бы этого заметил в

С Софья Спасибо за экскурсию, очень понравилось. Властимир опытный гид, знает очень много информации, даты и интересные факты. Подстраивается под ситуацию, так как с нами на экскурсии была бабушка, которая не могла долго ходить. Внимательный и очень компетентный!