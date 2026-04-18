Старинные домики с оранжевой черепицей, средневековые мощеные улочки и маленькие церквушки — исследуя достопримечательности района, вы прочувствуете его колорит и микроклимат. Увидите утопающие в зелени парки, ремесленные мастерские и шумные кафаны, а также познакомитесь с легендами старого Земуна. Мы пройдемся по живописной набережной и поднимемся на холм Гардош и башню Миллениум, откуда открывается вид на Новый Белград и излучину Савы и Дуная. Вас ждет рассказ о крепости Таурунум, «башне тысячелетия», королях и выдающихся горожанах.
Кухня Сербии
А после мы заглянем на лучший фермерский рынок и поговорим о местных традициях и деликатесах. Вы узнаете интересные подробности о современной жизни города, услышите истории о сербах, их привычках и странностях. И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия полностью пешеходная
Обед и напитки в кафе не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Земун Пошта» в Земуне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2347 туристов
С 2015 года живу в Белграде, люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
1
3
1
2
–
1
–
Елена
Прошлись по центру Белграда с Егором. Он отлично знает богатую историю не только этого города, но и региона в целом. Небольшой группой (9 человек) совершили приятную прогулку, узнали много нового и интересного.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Хочу выразить слова благодарности Василию и Татьяне за замечательную экскурсию. Во-первых, спасибо за то, что Татьяна смогла подстроить свой график под нас с сыном. Во-вторых, за саму экскурсию. Информация была донесена интересна и доступно, Татьяна ответила на все интересующие вопросы, не только касающиеся Земуна, но и истории и экономики в целом Сербии. Во время прогулки покормили лебедей на Дунае. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Глеб
Татьяна - провела прекрасную экскурсию! Очень понравилась подача этой баллады о Земуне! Наверное, лучшая в Сербии! Вернемся!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Прекрасная экскурсия по Земуну. Гардош, дунайские пейзажи, узкие улочки — всё очень живописно. Единственное, солнце пекло нещадно, но это компенсировалось шикарным мороженым в местной лавке. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Это была замечательная экскурсия, мы даже не заметили как пролетело время! Огромное спасибо Татьяне - она рассказывала так, что захотелось остаться жить в этом городе! А сколько интересных деталей и читать дальшеуменьшить
секретных мест она показала - об этом не прочтешь в интернете!). И я и моя 7-летняя дочь были увлечены рассказом и прогулкой. Дочка даже после экскурсии попросилась еще погулять по улочкам Зимуна и совершенно точно, что мы приедем сюда гулять снова. И теперь уже со знанием дела!)). Наша благодарность вам! И непременно рекомендуем эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Всем доброго дня! Посетила данную экскурсию в компании с Татьяной, профессиональным гидом и просто замечательным человеком! Была очарована Земуном, увидела совсе другой Белград, строения времён Австро-Венгрии, прекрасных лебедей, уловила дух читать дальшеуменьшить
старой Европы! Всем настоятельно рекомендую и экскурсию и Именно этого гида! Татьяна очень тактична, внимательна, с ней очень комфортно! Она очень много рассказывает о жизни в Сербии и делает это с любовью! Земун - это то самое место, где очень хочется остановить мгновение…