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Земун вдоль и поперёк

Прогуляться по австро-венгерскому Белграду, погрузиться в его атмосферу и узнать о привычках сербов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города, возле отеля «Москва»
  • Заказать экскурсию

От 38 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Vasily
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
Vasily – представитель в Белграде
Белград — особенный город 🏙️, ведь у него целых два исторических центра! Некогда австро-венгерский аутентичный городок Земун в середине 20 века стал районом столицы, но коренные жители ценят свою историю 📖 и с гордостью говорят: «Мы — земунцы!».

Мы покормим лебедей на набережной Дуная, отдохнем в уютных скверах и увидим места, о которых знает не каждый местный.

Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк

Что вас ожидает

Город в городе
Старинные домики с оранжевой черепицей, средневековые мощеные улочки и маленькие церквушки — исследуя достопримечательности района, вы прочувствуете его колорит и микроклимат. Увидите утопающие в зелени парки, ремесленные мастерские и шумные кафаны, а также познакомитесь с легендами старого Земуна. Мы пройдемся по живописной набережной и поднимемся на холм Гардош и башню Миллениум, откуда открывается вид на Новый Белград и излучину Савы и Дуная. Вас ждет рассказ о крепости Таурунум, «башне тысячелетия», королях и выдающихся горожанах.

Кухня Сербии
А после мы заглянем на лучший фермерский рынок и поговорим о местных традициях и деликатесах. Вы узнаете интересные подробности о современной жизни города, услышите истории о сербах, их привычках и странностях. И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Обед и напитки в кафе не входят в стоимость экскурсии
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк
Земун вдоль и поперёк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города, возле отеля «Москва».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vasily
Vasily
Я Василий. С 2015 года живу в Белграде и люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
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2 отзыва оставили туристы

26 июня 2020
Очень рекомендую экскурсию в качестве десерта к "обзорной"! Она несет в себе не столько информационный, а сколько "эмоциональный" фон Сербии (после нее поездка в эту страну воспринимается как-то иначе). Ради объективности стоит заметить, что наверное без обзорной или в качестве первой/единственной эту экскурсию не стоит брать (так как ничего не будет понятно - это на тот случай, если у вас есть возможность заказать только одну экскурсию). Земун - на контрасте с Белградом (поэтому для начала надо посмотреть старый Белград), этакая "сербская матрешка", кукольный городок. Татьяна - замечательный гид, экскурсия прошла налегке, как с подружкой! Такой маленький городочек, в котором время как будто застыло В дополнение: так получилось, что Земун я посетила самостоятельно (накануне экскурсии) и... ничего не поняла. А вот с гидом - мне открылись все мелочи и детали: легенды, истории каждого дома, каждой улочки.
1 января 2020
Замечательная экскурсия, всё пролетело на одном дыхании: от кормления лебедей до подъёма на вершину холма к крепости. Видно, что гид очень эрудированный, разбирается в культуре и истории Сербии в целом и Зимуна в частности, обращает внимание на детали, которые туристы сами бы точно не заметили. Очень приятная непринуждённая беседа, можно получить ответ на любые вопросы о стране. Спасибо за прогулку :) Захотелось приехать в Белград ещё не раз.

Vasily проводит ещё 2 экскурсии

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Необычные маршруты по Белграду

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На кораблике по рекам БелградаНа кораблике по рекам БелградаНа кораблике по рекам Белграда
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По Белграду с поэтессойПо Белграду с поэтессойПо Белграду с поэтессой
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