Белград - город с богатой историей и культурой, а Земун - его жемчужина.Этот район, сохранивший атмосферу австро-венгерского городка, поражает своим колоритом и уникальностью.Прогуливаясь по мощеным улочкам, вы ощутите дух прошлого,

увидите старинные домики и церквушки, насладитесь видами с холма Гардош и башни Миллениум. Узнайте истории о крепости Таурунум и знаменитых горожанах, а также познакомьтесь с традициями и деликатесами на местном фермерском рынке. Эта экскурсия - настоящее путешествие во времени, которое позволит вам по-новому взглянуть на Белград и его историю

Описание экскурсии

Город в городе

Старинные домики с оранжевой черепицей, средневековые мощеные улочки и маленькие церквушки — исследуя достопримечательности района, вы прочувствуете его колорит и микроклимат. Увидите утопающие в зелени парки, ремесленные мастерские и шумные кафаны, а также познакомитесь с легендами старого Земуна. Мы пройдемся по живописной набережной и поднимемся на холм Гардош и башню Миллениум, откуда открывается вид на Новый Белград и излучину Савы и Дуная. Вас ждет рассказ о крепости Таурунум, «башне тысячелетия», королях и выдающихся горожанах.

Кухня Сербии

А после мы заглянем на лучший фермерский рынок и поговорим о местных традициях и деликатесах. Вы узнаете интересные подробности о современной жизни города, услышите истории о сербах, их привычках и странностях. И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда.

Организационные детали

Как проходит экскурсия