Прогуляться по австро-венгерскому Белграду, погрузиться в его атмосферу и узнать о привычках сербов
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 👣Пешеходная
- ⏱Продолжительность 2 часа
- 👥 Не более 10 человек
- 👶Можно с детьми
- 🚩Встреча в центре города, возле отеля «Москва»
- Заказать экскурсию
От €38 за экскурсию
Мы покормим лебедей на набережной Дуная, отдохнем в уютных скверах и увидим места, о которых знает не каждый местный.
Что вас ожидает
Город в городе
Старинные домики с оранжевой черепицей, средневековые мощеные улочки и маленькие церквушки — исследуя достопримечательности района, вы прочувствуете его колорит и микроклимат. Увидите утопающие в зелени парки, ремесленные мастерские и шумные кафаны, а также познакомитесь с легендами старого Земуна. Мы пройдемся по живописной набережной и поднимемся на холм Гардош и башню Миллениум, откуда открывается вид на Новый Белград и излучину Савы и Дуная. Вас ждет рассказ о крепости Таурунум, «башне тысячелетия», королях и выдающихся горожанах.
Кухня Сербии
А после мы заглянем на лучший фермерский рынок и поговорим о местных традициях и деликатесах. Вы узнаете интересные подробности о современной жизни города, услышите истории о сербах, их привычках и странностях. И, если захотите, мы закончим прогулку в одном из колоритных рыбных ресторанов на набережной Дуная, где подаются необычные блюда.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия полностью пешеходная
- Обед и напитки в кафе не входят в стоимость экскурсии
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Место встречи для начала в центре города, возле отеля «Москва».
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.