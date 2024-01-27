Юлия — ваш гид в Белграде

Провела экскурсии для 193 туристов

Меня зовут Юлия, я журналистка и очень любопытный человек. Узнаю о какой-то исторической персоне, вижу интересный дом или памятник и… время для меня останавливается — обнаруживаю себя через 20 часов за чтением монографии о распаде Австро-Венгрии или роли Ъ в лирике Маяковского. Раньше я рассказывала о своих открытиях только друзьям, но вот уже больше пяти лет вожу экскурсии для самых любознательных путешественников. На прогулках по Белграду мы разберёмся с азами сербской истории без скучных терминов, фамилий и дат, но с остроумными историями из жизни известных и не очень людей, научимся отличать разные архитектурные стили, найдём скрытые от глаз достопримечательности.

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