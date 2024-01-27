Земун - антибелград
Индивидуальная экскурсия в Белграде

Узнать историю района и понять, почему земунцы не считают себя белградцами

Сегодня Земун — один из районов столицы Сербии. Однако до 20 века Белград и Земун находились в разных странах. На экскурсии вы разберётесь, как так получилось. Проводником в мир Земуна для вас стану я — журналист и политолог.

Поэтому в интригах 15 века мы будем искать чёрный пиар, в хитросплетениях 19 века — влияние групп интересов, а в урбанистических решениях — желание властей сэкономить бюджет.
Земун - антибелград
Земун - антибелград
Земун - антибелград
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы обсудим, почему термин «антибелград» лучше всего описывает Земун. Разберёмся, чем же этот городок, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, был так не похож на столицу Сербии.
  • Поднимемся на холм Гардош и развенчаем мифы о графе Дракуле и его главном оппоненте, который нашёл свою смерть в этом месте.
  • Поговорим об османском и австрийском периодах в истории Земуна. Я покажу, какие детали напоминают об этих вехах: например, дом «на балансе» у Австрии или церковь на фундаменте мечети.
  • Прогуляемся по бывшей карантинной зоне. Вы узнаете, как люди боролись с эпидемиями 200 лет назад.
  • Расскажу о купце, который сражался с революцией, и журналисте, что написал первую сербскую конституцию.
  • Поделюсь историями о подземельях и вампирах, о местах, связанных с «белой эмиграцией», и о том, куда исчезло еврейское и немецкое население Земуна.
  • В конце экскурсии мы познакомимся с самыми знаменитыми и милыми обитателями района — лебедями. Если вы хотите покормить их (лебеди уж точно этого хотят!), купите заранее листы салата или капусту.

Организационные детали

  • По вашему желанию мы можем позавтракать в пекарне, которая работает уже 100 лет, или выпить кофе в одном из земунских кафе. Завтрак и кофе оплачиваются отдельно.
  • Также можно подняться на башню «Миллениум» ради роскошного вида на Белград и окрестности. Стоимость — €2/чел.
  • Во время прогулки нам встретится несколько красивых церквей. Обратите внимание, что в Сербии мужчинам не принято посещать их в шортах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у почты Земуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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