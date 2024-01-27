Узнать историю района и понять, почему земунцы не считают себя белградцами
Сегодня Земун — один из районов столицы Сербии. Однако до 20 века Белград и Земун находились в разных странах. На экскурсии вы разберётесь, как так получилось. Проводником в мир Земуна для вас стану я — журналист и политолог.
Поэтому в интригах 15 века мы будем искать чёрный пиар, в хитросплетениях 19 века — влияние групп интересов, а в урбанистических решениях — желание властей сэкономить бюджет.
Поэтому в интригах 15 века мы будем искать чёрный пиар, в хитросплетениях 19 века — влияние групп интересов, а в урбанистических решениях — желание властей сэкономить бюджет.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы обсудим, почему термин «антибелград» лучше всего описывает Земун. Разберёмся, чем же этот городок, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, был так не похож на столицу Сербии.
- Поднимемся на холм Гардош и развенчаем мифы о графе Дракуле и его главном оппоненте, который нашёл свою смерть в этом месте.
- Поговорим об османском и австрийском периодах в истории Земуна. Я покажу, какие детали напоминают об этих вехах: например, дом «на балансе» у Австрии или церковь на фундаменте мечети.
- Прогуляемся по бывшей карантинной зоне. Вы узнаете, как люди боролись с эпидемиями 200 лет назад.
- Расскажу о купце, который сражался с революцией, и журналисте, что написал первую сербскую конституцию.
- Поделюсь историями о подземельях и вампирах, о местах, связанных с «белой эмиграцией», и о том, куда исчезло еврейское и немецкое население Земуна.
- В конце экскурсии мы познакомимся с самыми знаменитыми и милыми обитателями района — лебедями. Если вы хотите покормить их (лебеди уж точно этого хотят!), купите заранее листы салата или капусту.
Организационные детали
- По вашему желанию мы можем позавтракать в пекарне, которая работает уже 100 лет, или выпить кофе в одном из земунских кафе. Завтрак и кофе оплачиваются отдельно.
- Также можно подняться на башню «Миллениум» ради роскошного вида на Белград и окрестности. Стоимость — €2/чел.
- Во время прогулки нам встретится несколько красивых церквей. Обратите внимание, что в Сербии мужчинам не принято посещать их в шортах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у почты Земуна
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 193 туристов
Меня зовут Юлия, я журналистка и очень любопытный человек. Узнаю о какой-то исторической персоне, вижу интересный дом или памятник и… время для меня останавливается — обнаруживаю себя через 20 часов за чтением монографии о распаде Австро-Венгрии или роли Ъ в лирике Маяковского. Раньше я рассказывала о своих открытиях только друзьям, но вот уже больше пяти лет вожу экскурсии для самых любознательных путешественников. На прогулках по Белграду мы разберёмся с азами сербской истории без скучных терминов, фамилий и дат, но с остроумными историями из жизни известных и не очень людей, научимся отличать разные архитектурные стили, найдём скрытые от глаз достопримечательности.
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