Описание экскурсии

Исторический район Дорчол, без сомнения, — сердце Белграда. На его улочках — бойких и тихих — пока ещё можно найти образы того самого, постепенно исчезающего Белграда, который в прошлом и позапрошлом веке воспет белградской творческой интеллигенцией. Дорчол неоднороден и многослоен, история его освоения началась ещё при римлянах. Дорчол продолжает прирастать новыми территориями, каждый хочет стать его частью. Его жители с гордостью именуют себя не иначе как дорчолцами и абсолютно уверены в обладании особым культурным кодом (от дорчолских кафан до дорчолского юмора), отличающим этот район от любых других. На экскурсии мы познакомимся с наследием Верхнего и Нижнего Дорчола — единственной белградской мечетью и другими постройками османского периода, немногими сохранившимися памятниками еврейской общины, роскошными домами зажиточных горожан и выросшими из маленьких лавочек помпезными магазинами на Краля-Петра и Господар-Йованова, первенцами белградской промышленной архитектуры (пивоварня Байлони и шоколадная фабрика Шонда), в некоторых из которых разместились популярные рестораны и арт-центры. Обсудим, что связывает Дорчол и хорватский Дубровник, чем торговали на шумных рынках Битпазара и Зерека, какие приметы бытовали у дунайских рыбаков-аласов, а также где нужно искать караван-сарай Мехмед-паши Соколовича и дворец принца Евгения Савойского (кстати, а был ли дворец?).