Мы отправимся на пешеходную прогулку по историческому району Дочол, который считают сердцем Белграда. Этот район неоднороден и многослоен, история его освоения началась ещё при римлянах.
Познакомимся с единственной белградской мечетью и другими постройками османского периода, сохранившимися памятниками еврейской общины, роскошными домами и помпезными магазинами.
Познакомимся с единственной белградской мечетью и другими постройками османского периода, сохранившимися памятниками еврейской общины, роскошными домами и помпезными магазинами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Церковь Александра Невского
- Лютеранская церковь
- Первая Белградская гимназия
- Здание первой белградской теплоэлектроцентрали (Музей науки и техники)
- Бывшая пивоварня Байлони
- Хаммам (Общественные бани братьев Крсманович)
- Здание Дорчолской школы
- Здание Общества Св. Саввы и дом имени Св. Саввы
- Шоколадная фабрика «Шонда»
- Здание Дунайского пароходства
- Особняк Божича
- Велика-школа (Досифеев лицей)
- Тюрбе шейха Мустафы
- Мечеть Байракли
Описание экскурсии
Исторический район Дорчол, без сомнения, — сердце Белграда. На его улочках — бойких и тихих — пока ещё можно найти образы того самого, постепенно исчезающего Белграда, который в прошлом и позапрошлом веке воспет белградской творческой интеллигенцией. Дорчол неоднороден и многослоен, история его освоения началась ещё при римлянах. Дорчол продолжает прирастать новыми территориями, каждый хочет стать его частью. Его жители с гордостью именуют себя не иначе как дорчолцами и абсолютно уверены в обладании особым культурным кодом (от дорчолских кафан до дорчолского юмора), отличающим этот район от любых других. На экскурсии мы познакомимся с наследием Верхнего и Нижнего Дорчола — единственной белградской мечетью и другими постройками османского периода, немногими сохранившимися памятниками еврейской общины, роскошными домами зажиточных горожан и выросшими из маленьких лавочек помпезными магазинами на Краля-Петра и Господар-Йованова, первенцами белградской промышленной архитектуры (пивоварня Байлони и шоколадная фабрика Шонда), в некоторых из которых разместились популярные рестораны и арт-центры. Обсудим, что связывает Дорчол и хорватский Дубровник, чем торговали на шумных рынках Битпазара и Зерека, какие приметы бытовали у дунайских рыбаков-аласов, а также где нужно искать караван-сарай Мехмед-паши Соколовича и дворец принца Евгения Савойского (кстати, а был ли дворец?).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Александра Невского
- Лютеранская церковь
- Первая Белградская гимназия
- Здание первой белградской теплоэлектроцентрали (Музей науки и техники)
- Бывшая пивоварня Байлони
- Хаммам (Общественные бани братьев Крсманович)
- Здание Дорчолской школы
- Здание Общества Св. Саввы и дом имени Св. Саввы
- Шоколадная фабрика «Шонда»
- Здание Дунайского пароходства
- Особняк Божича
- Велика-школа (Досифеев лицей)
- Тюрбе шейха Мустафы
- Мечеть Байракли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Завершение: Beograd, Studentski trg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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