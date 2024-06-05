Пешие экскурсии-прогулки в Белграде с экскурсоводом

Найдено 47 экскурсий в категории «Пешеходные» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 78 за всё до 8 чел.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
85 за всё до 6 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
По следам вампиров Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Земун - антибелград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 240 за всё до 5 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Белград для сладкоежек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Модный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
70 за всё до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
Альтернативный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 78 за всё до 10 чел.
Белград - пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Белград - пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 90 за всё до 3 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Белая армия, черный барон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Белград для своих. Белая армия, черный барон
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию
Пешеходная экскурсия по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Белграду
Расписание: В любой день в 09:00
90 за экскурсию
Земун - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
90 за всё до 4 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Белград в кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 129 за всё до 6 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
175 за всё до 2 чел.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 100 за всё до 5 чел.
Неповторимый Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый Дорчол - город в городе
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Фотосессия в Белграде
    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
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    встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Фотосессия в Белграде
    Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
  • И
    Ильнур
    31 мая 2024
    Земун - антибелград
    Сожалеем о том, что ранее не побывали в Земуне. Настолько своеобразен, самобытен и привлекателен этот город. Экскурсия очень интересна и содержательна. Советуем к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Бар-тур по необычным заведениям Белграда
  3. Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
  4. Белград - первое свидание
  5. О Белграде - везде и обо всём
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Пешеходные" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 1292 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 47 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 1292 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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