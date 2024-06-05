1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €78 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€98 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €78 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
€26 за человека
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Белая армия, черный барон
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
€125 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: В любой день в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый Дорчол - город в городе
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
- DDarya4 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
- ИИлья4 июня 2024Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
- ККсения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
- ТТина3 июня 2024Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
- ВВалентина1 июня 2024Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
- ММаксим31 мая 2024Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
- ИИльнур31 мая 2024Сожалеем о том, что ранее не побывали в Земуне. Настолько своеобразен, самобытен и привлекателен этот город. Экскурсия очень интересна и содержательна. Советуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Пешеходные»
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