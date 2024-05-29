По популярности

Индивидуальная 14 часов 15 отзывов В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов Расписание: Каждый день в 6:30 € 550 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Белград для своих. Сказки старого Земуна Начало: По договоренности, в Земуне Расписание: По договоренности от € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора Начало: Рецепшен отеля туристов Расписание: Ежедневно, в утренние часы € 340 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: См. календарь € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 4 отзыва По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: возможно каждый день с 6:30. € 550 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Белград для своих. Белая армия, черный барон Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка от € 240 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов По Белграду пешком и на автомобиле Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 170 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Пешеходная экскурсия по Белграду Расписание: В любой день в 09:00 € 90 за экскурсию

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель) Расписание: Ежедневно в 10:00 € 250 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Интересная прогулка по центру Белграда Начало: Рецепшен отеля клиента € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 240 за всё до 3 чел.

Групповая 4 часа Обзорная экскурсия по Белграду Расписание: Суббота в 09:30 € 30 за человека

Групповая 8 часов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад Расписание: Воскресенье в 09:30 € 60 за человека

Индивидуальная 12 часов Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель) Расписание: Ежедневно в 07:30 € 330 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац Расписание: Ежедневно в 07:30 € 380 за экскурсию

Индивидуальная 6 часов Топола, Опленац, Авала (гид-водитель) Расписание: Ежедневно в 09:00 € 240 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Топола, Опленац, Авала Расписание: Ежедневно в 09:00 € 290 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад Расписание: Ежедневно в 10:00 € 300 за экскурсию

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду Расписание: Ежедневно в 09:00 € 170 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00 € 375 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5.5 часов Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 380 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов Сербия для своих. Таинственный Джердап Начало: По договоренности от € 420 за человека

Индивидуальная 8 часов О культуре Сербии через её напитки Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 326 за всё до 4 чел.