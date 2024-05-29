1 чел.
По популярности
Индивидуальная
14 часов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Белая армия, черный барон
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: В любой день в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Расписание: Суббота в 09:30
€30 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
€330 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
€380 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €420 за человека
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€326 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый Дорчол - город в городе
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Были на экскурсии 11 мая. Понравилось всё: интересный маршрут, прекрасная природа, великолепные виды. Экскурсия очень насыщенная."Изюминка на торте" - прогулка
- ЕЕлена26 апреля 2024Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
- ООльга22 апреля 2024Увидели прекрасный район Земун вместе с гидом Юлей. Юля рассказала много интересных фактов. Маршрут был выстроен отлично и активно. Посмотрели все примечательные места, попробовали второй сербский завтрак, сделали много красивых фото, побеседовали о Сербии в целом и других интересных темах
- ЕЕлена7 апреля 2024Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!
- ААлина5 апреля 2024В восторге
- ЕЕвгения25 марта 2024Экскурсия прошла очень организовано. Гид Лиляна хорошо владеет историей, время в пути пролетело незаметно. Удивило, что вход в монастырь Манасия не оплачивается. Ресавская пещера - это чудо природы, которое необходимо увидеть. Водопад Бук -приятное место для отдыха.
- ММария20 марта 2024Спасибо за экскурсию! Интересно, профессионально) Мы ездили с бабушкой и дочкой 3 лет, все наши пожелания, а главное, темп, учитывались. Эта экскурсия осталась самым ярким воспоминанием нашей поездки в Сербию, однозначно будем рекомендовать Споменку!
- ВВера14 марта 2024Была очень познавательная и интересная экскурсия! Главное искренне была заинтересована наш экскурсовод Милка! Благодарим!
- ММарина25 февраля 20245 часов гуляли по городу, кажется, что увидели все самое интересное. Гид - Властимир прекрасно и подробно все рассказал. Спасибо. Не хватило только солнышка, чтобы красиво все подсветить.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "История и культура" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 30 до 550. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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