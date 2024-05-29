Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 28 экскурсий в категории «История и культура» в Белграде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Индивидуальная
14 часов
15 отзывов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Индивидуальная
14 часов
4 отзыва
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Белая армия, черный барон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Белград для своих. Белая армия, черный барон
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
По Белграду пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Белграду
Расписание: В любой день в 09:00
90 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Интересная прогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Топола, Опленац и гора Авала
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Белграду
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Белграду
Расписание: Суббота в 09:30
30 за человека
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 07:30
330 за экскурсию
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Расписание: Ежедневно в 07:30
380 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 09:00
240 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Расписание: Ежедневно в 09:00
170 за экскурсию
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
375 за всё до 4 чел.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 420 за человека
О культуре Сербии через её напитки
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
326 за всё до 4 чел.
Неповторимый Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый Дорчол - город в городе
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    Были на экскурсии 11 мая. Понравилось всё: интересный маршрут, прекрасная природа, великолепные виды. Экскурсия очень насыщенная."Изюминка на торте" - прогулка
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    на поезде "Шарганская восьмёрка", - впечатления на всю жизнь! Огромное спасибо нашему гиду Гордану, много интересной информации, было очень комфортно, чувствовали себя как дома. Всем с большим удовольствием рекомендуем данную экскурсию!

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
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    посещение Петроварадинской крепости и Сремские Карловцы. Лилиана очень подробно рассказывала о событиях и интересных фактах, ответила на все наши многочисленные вопросы! Всё на высоте! Супер! Несмотря на обширную программу, поездка была совсем не утомительной.

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Белград для своих. Сказки старого Земуна
    Увидели прекрасный район Земун вместе с гидом Юлей. Юля рассказала много интересных фактов. Маршрут был выстроен отлично и активно. Посмотрели все примечательные места, попробовали второй сербский завтрак, сделали много красивых фото, побеседовали о Сербии в целом и других интересных темах
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!
  • А
    Алина
    5 апреля 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    В восторге
  • Е
    Евгения
    25 марта 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Экскурсия прошла очень организовано. Гид Лиляна хорошо владеет историей, время в пути пролетело незаметно. Удивило, что вход в монастырь Манасия не оплачивается. Ресавская пещера - это чудо природы, которое необходимо увидеть. Водопад Бук -приятное место для отдыха.
  • М
    Мария
    20 марта 2024
    Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
    Спасибо за экскурсию! Интересно, профессионально) Мы ездили с бабушкой и дочкой 3 лет, все наши пожелания, а главное, темп, учитывались. Эта экскурсия осталась самым ярким воспоминанием нашей поездки в Сербию, однозначно будем рекомендовать Споменку!
  • В
    Вера
    14 марта 2024
    Интересная прогулка по центру Белграда
    Была очень познавательная и интересная экскурсия! Главное искренне была заинтересована наш экскурсовод Милка! Благодарим!
  • М
    Марина
    25 февраля 2024
    По Белграду пешком и на автомобиле
    5 часов гуляли по городу, кажется, что увидели все самое интересное. Гид - Властимир прекрасно и подробно все рассказал. Спасибо. Не хватило только солнышка, чтобы красиво все подсветить.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "История и культура" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 30 до 550. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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