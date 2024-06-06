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🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством Начало: У церкви Святого Марка € 98 за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди Начало: У церкви Святого Марка € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас Начало: На площади у гостиницы Москва € 125 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Незабываемый круиз по рекам Белграда на кораблике Погрузитесь в историю Белграда, наслаждаясь видами с реки. Крепость и башня Тысячелетия предстанут перед вами в новом свете € 308 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города от € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 57 отзывов Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Гостиница € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 26 отзывов Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда Начало: У отеля «Москва» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 32 отзыва Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 29 отзывов Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое € 449 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 28 отзывов Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Популярное предложение Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда Начало: В аэропорту Никола Тесла € 257 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 50 отзывов Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне от € 78 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии Начало: У отеля «Москва» € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие по следам Эмира Кустурицы Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине Начало: У вашего отеля € 499 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу € 75 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня € 385 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе Начало: У вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места € 375 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории Начало: В вашем отеле в Белграде € 449 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов SPA-день в лучших традициях Сербии Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления Начало: В вашем отеле в Белграде € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда Начало: У почты Земуна € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура Начало: В аэропорту Белграда € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно € 39 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Шумадия: королевская Сербия Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина € 321 за всё до 4 чел.

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