Удивительный Дорчол - город в городе

Погрузиться в историю района и посмотреть на него глазами кандидата наук и местного жителя

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Этот исторический район — сердце столицы. Здесь ещё можно найти образы постепенного исчезающего старинного Белграда. Дорчол неоднозначен и многослоен.

Местные жители гордо называют себя дорчолцами и обладателями особого культурного кода — от дорчолских кафан до дорчолского юмора. Мы пройдём с вами по городским улочкам, поговорим обо всём этом и многом другом.
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Удивительный Дорчол - город в городе
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наследие Верхнего и Нижнего Дорчола

На экскурсии я познакомлю вас с:

  • единственной в Белграде мечетью и другими зданиями османского периода,
  • некоторыми сохранившимися постройками еврейской общины,
  • богатыми домами знатных жителей города,
  • роскошными магазинами на Краля-Петра и Господар-Йованова, возникшими из небольших лавочек,
  • первыми представителями сербской промышленной архитектуры — пивоварней Байлони и шоколадной фабрикой «Шонда».

Дорчолские истории

Я расскажу вам о связи Дорчола и хорватского Дубровника, о шумных рынках Битпазара и Зерека, о приметах дунайских рыбаков-аласов, а ещё о караван-сарае Мехмед-паши Соколовича и дворце принца Евгения Савойского (кстати, а был ли дворец?).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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