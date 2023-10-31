Погрузиться в историю района и посмотреть на него глазами кандидата наук и местного жителя
Этот исторический район — сердце столицы. Здесь ещё можно найти образы постепенного исчезающего старинного Белграда. Дорчол неоднозначен и многослоен.
Местные жители гордо называют себя дорчолцами и обладателями особого культурного кода — от дорчолских кафан до дорчолского юмора. Мы пройдём с вами по городским улочкам, поговорим обо всём этом и многом другом.
Местные жители гордо называют себя дорчолцами и обладателями особого культурного кода — от дорчолских кафан до дорчолского юмора. Мы пройдём с вами по городским улочкам, поговорим обо всём этом и многом другом.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наследие Верхнего и Нижнего Дорчола
На экскурсии я познакомлю вас с:
- единственной в Белграде мечетью и другими зданиями османского периода,
- некоторыми сохранившимися постройками еврейской общины,
- богатыми домами знатных жителей города,
- роскошными магазинами на Краля-Петра и Господар-Йованова, возникшими из небольших лавочек,
- первыми представителями сербской промышленной архитектуры — пивоварней Байлони и шоколадной фабрикой «Шонда».
Дорчолские истории
Я расскажу вам о связи Дорчола и хорватского Дубровника, о шумных рынках Битпазара и Зерека, о приметах дунайских рыбаков-аласов, а ещё о караван-сарае Мехмед-паши Соколовича и дворце принца Евгения Савойского (кстати, а был ли дворец?).
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника деспоту Стефану Лазаревичу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Белграде
Привет! Меня зовут Михаил. Я географ по образованию и учёный-гуманитарий по профессии. Более десяти лет знакомлю с достопримечательностями Белграда людей, интересующихся его культурно-историческим наследием. Убеждён, что повествования о прошлом и настоящем этого замечательного города не должны быть тривиальны и монотонны. На экскурсиях мы обсудим всё то, что формирует белградскую самобытность — как принято говорить, «от геологии до идеологии». Давайте исследовать пространственные образы Белого города вместе. Содержательно — не значит скучно!
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