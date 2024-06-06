Необычные экскурсии по Белграду

Найдено 39 экскурсий в категории «Необычные» в Белграде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
По следам вампиров Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Земун - антибелград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 240 за всё до 5 чел.
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Модный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
70 за всё до 6 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
14 июня в 08:30
19 июня в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Белграда - в сказочную Суботицу
Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
Альтернативный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 78 за всё до 10 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Индивидуальная
14 часов
15 отзывов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Индивидуальная
14 часов
4 отзыва
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Белая армия, черный барон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Белград для своих. Белая армия, черный барон
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 4 чел.
Смедеревская крепость и Виминациум
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Интересная прогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 415 за всё до 3 чел.
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Индивидуальная
13 часов
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник
Индивидуальная
5 часов
Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник
Начало: Рецепшен отеля клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
375 за всё до 4 чел.
Белград в кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 129 за всё до 6 чел.
Интереснейшая Восточная Сербия
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
175 за всё до 2 чел.
О культуре Сербии через её напитки
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
326 за всё до 4 чел.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 100 за всё до 5 чел.
Неповторимый Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый Дорчол - город в городе
Начало: Beograd, Drinciceva 31
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Ваш личный фотограф в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Ваш личный фотограф в Белграде
Начало: Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • И
    Ильнур
    31 мая 2024
    Земун - антибелград
    Сожалеем о том, что ранее не побывали в Земуне. Настолько своеобразен, самобытен и привлекателен этот город. Экскурсия очень интересна и содержательна. Советуем к посещению!
  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Земун - антибелград
    Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, было интересно. Спасибо!
  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    По следам вампиров Белграда
    Спасибо, было очень интересно и познавательно.
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
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    другом, который знает о городе всё и даже больше. Дмитрий показал нам не только основные достопримечательности, но и те места, которые обычно не видят туристы. Он рассказывал так увлекательно, что время пролетело незаметно, а мы искренне влюбились в город и в жителей. Большое спасибо за такое погружение в атмосферу Белграда! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему!

  • С
    Станислав
    29 мая 2024
    По следам вампиров Белграда
    Спасибо гиду, которому удалось показать Белград (в котором я уже не раз бывал) с новой, неожиданной стороны. Было интересно узнать про национальные легенды и мифы, а также о том, как они менялись с течением времени. Рекомендую!
  • С
    Станислав
    29 мая 2024
    Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
    Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!
  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
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    экскурсию. Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно. Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации. экскурсия классная смело идите.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Необычные»

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  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Необычные" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 70 до 550. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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