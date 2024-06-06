🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством Начало: У церкви Святого Марка € 98 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди Начало: У церкви Святого Марка € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов Таинственный Белград: экскурсия «По следам вампиров» с личным гидом Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда Начало: У отеля «Москва» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие по следам Эмира Кустурицы Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине Начало: У вашего отеля € 499 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу € 75 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории Начало: В вашем отеле в Белграде € 449 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда Начало: У почты Земуна € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа» Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей Начало: У собора Св. Марка от € 240 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях Начало: На улице Цетиньская € 80 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Модный Белград: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории € 70 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии € 257 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Савамала - коктейль из креатива и истории Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда Начало: в районе отеля «Москва» € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Из Белграда - в сказочную Суботицу Погулять по тропам модного курорта 20 века, узнать о сецессионе и по желанию выпить вина € 411 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны Начало: В центре города, возле отеля «Москва» от € 78 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 14 часов 15 отзывов В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов Расписание: Каждый день в 6:30 € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 12 отзывов Крепости Дуная - Восточная Сербия Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Белград для своих. Сказки старого Земуна Начало: По договоренности, в Земуне Расписание: По договоренности от € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 4 отзыва По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: возможно каждый день с 6:30. € 550 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Белград для своих. Белая армия, черный барон Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка от € 240 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Смедеревская крепость и Виминациум Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 315 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Интересная прогулка по центру Белграда Начало: Рецепшен отеля клиента € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 415 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 375 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Дрвенград-Андричград-Вишеград Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Топола, Авала: вотчина королевской династии и грандиозный памятник Начало: Рецепшен отеля клиента от € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость Начало: По договоренности € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00 € 375 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Белград в кино Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим Начало: У отеля «Москва» от € 129 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Интереснейшая Восточная Сербия Начало: Рецепшен Вашего отеля € 400 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города Начало: в центре Белграда € 175 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов О культуре Сербии через её напитки Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 326 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Белград - от Москвы до Славии через Лондон Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу € 75 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Очарование вечернего Белграда Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы от € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников Начало: У Ново гробле от € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Неповторимый Дорчол - город в городе Начало: Beograd, Drinciceva 31 € 70 за всё до 6 чел.