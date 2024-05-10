Экскурсия «По центру Белграда» предлагает уникальную возможность погрузиться в многогранную историю и культуру сербской столицы.
Начав с древней крепости на берегу Савы и Дуная, вы сможете насладиться потрясающими видами и узнать,
Начав с древней крепости на берегу Савы и Дуная, вы сможете насладиться потрясающими видами и узнать,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏰 Величественные крепости
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🌆 Панорамные виды
- 🗣️ Профессиональные гиды
- 🎭 Погружение в культуру
Что можно увидеть
- Крепость Белграда
- Парламент Сербии
- Мэрия города
- Палата президента
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния рек Савы и Дуная. Это душа Белграда и эпицентр его истории.
- Поднимемся на смотровую площадку крепостной стены, чтобы насладиться красотой открывающейся панорамы.
- Отправимся в современный центр города и познакомимся с его архитектурными стилями.
- Увидим административный центр с самыми эффектными зданиями — Парламентом Сербии, Мэрией города, Палатой президента.
- На улицах и площадях Белграда поговорим о том, почему он возник именно здесь, какие бурные события в нём происходили и почему он так разнообразен.
Вы узнаете:
- Какие тайны хранят древние крепостные стены
- Почему в Белграде восхваляется имя деспота
- Какие проклятия преследовали сербские династии
- Что такое «круг двойки» и чем он знаменит
- В чём заключается уникальность сербского духа
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кнез Михаиловой
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 2305 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и СербиюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 мая 2024
Было всё интересно👀но быстро пошёл ливень и мы потерялись 👀
с
сергей
5 мая 2024
было очень познавательно!
М
Марина
22 мар 2024
Спасибо экскурсоводу Ольге за увлекательную прогулку! Она сумела создать тёплую дружескую атмосферу нашего путешествия по самым интересным местам города так, что хотелось запомнить каждую деталь и сохранить яркую картину города, которая раскрывалась перед нами. И мы смогли не только погрузиться в историческое прошлое, но и многое понять о культуре, традициях и быте страны!
Наталья
18 мар 2024
Мне всё понравилось! Я искала групповую экскурсию, и не ошиблась. Ольга - наш гид, очень граммотный специалист,и вообще приятная женщина. Хорошо знает историю страны, понятным языком всё доносит, всё очень интересно и познавательно! Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
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