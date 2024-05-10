По центру Белграда

Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Экскурсия «По центру Белграда» предлагает уникальную возможность погрузиться в многогранную историю и культуру сербской столицы.

Начав с древней крепости на берегу Савы и Дуная, вы сможете насладиться потрясающими видами и узнать,
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как Белград стал тем, чем он является сегодня.

Прогулка по современному центру города позволит увидеть великолепные здания, такие как Парламент Сербии и Мэрия.

На улицах и площадях Белграда гид расскажет о значимых исторических событиях и культурных особенностях города.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять сербский дух и насладиться его уникальной атмосферой

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические факты
  2. 🏰 Величественные крепости
  3. 🏛️ Архитектурные шедевры
  4. 🌆 Панорамные виды
  5. 🗣️ Профессиональные гиды
  6. 🎭 Погружение в культуру

Что можно увидеть

  • Крепость Белграда
  • Парламент Сербии
  • Мэрия города
  • Палата президента
По центру Белграда
По центру Белграда
По центру Белграда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния рек Савы и Дуная. Это душа Белграда и эпицентр его истории.
  • Поднимемся на смотровую площадку крепостной стены, чтобы насладиться красотой открывающейся панорамы.
  • Отправимся в современный центр города и познакомимся с его архитектурными стилями.
  • Увидим административный центр с самыми эффектными зданиями — Парламентом Сербии, Мэрией города, Палатой президента.
  • На улицах и площадях Белграда поговорим о том, почему он возник именно здесь, какие бурные события в нём происходили и почему он так разнообразен.

Вы узнаете:

  • Какие тайны хранят древние крепостные стены
  • Почему в Белграде восхваляется имя деспота
  • Какие проклятия преследовали сербские династии
  • Что такое «круг двойки» и чем он знаменит
  • В чём заключается уникальность сербского духа

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в четверг в 16:00, в субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кнез Михаиловой
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
10 мая 2024
Было всё интересно👀но быстро пошёл ливень и мы потерялись 👀
с
5 мая 2024
было очень познавательно!
М
22 мар 2024
Спасибо экскурсоводу Ольге за увлекательную прогулку! Она сумела создать тёплую дружескую атмосферу нашего путешествия по самым интересным местам города так, что хотелось запомнить каждую деталь и сохранить яркую картину города, которая раскрывалась перед нами. И мы смогли не только погрузиться в историческое прошлое, но и многое понять о культуре, традициях и быте страны!
Наталья
18 мар 2024
Мне всё понравилось! Я искала групповую экскурсию, и не ошиблась. Ольга - наш гид, очень граммотный специалист,и вообще приятная женщина. Хорошо знает историю страны, понятным языком всё доносит, всё очень интересно и познавательно! Время пролетело незаметно. Спасибо большое!

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