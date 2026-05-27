138 отзывов оставили туристы

Белград - город, где история оживает на каждом шагу. Отправляясь в индивидуальную экскурсию, вы окунетесь в мир, где каждый камень хранит вековые тайны.Пройдитесь по улицам, где каждый уголок наполнен историей,

и откройте для себя места, в которых переплелись культуры Востока и Запада. Ваш личный гид познакомит вас с уникальными архитектурными шедеврами, расскажет о героическом прошлом и современной жизни города. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет по-настоящему понять и почувствовать Белград

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Описание экскурсии

Must-see места и потайные уголки

Во время прогулки вы увидите известные туристические достопримечательности города: Королевские дворцы и Скупштину Сербии, отель «Москва» и площадь Республики, ул. Князя Михаила, церковь Ружица, которая входит в десятку самых необычных церквей в мире. При желании выпьем кофе в одной из самых живописных кофеен города, прогуляемся по уютным переулочкам старого города, а прогулку завершим в крепости Белграда.

Что взять с собой

Удобную обувь, некоторые улицы замощены. Непромокаемую куртку, особенно осенью и зимой, Белград в это время «славится» злым ветром Кошава. Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!