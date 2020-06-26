138 отзывов оставили туристы

Must-see места и потайные уголки Во время прогулки вы увидите не только известные туристические достопримечательности города (Королевские дворцы и Скупштину Сербии, церковь Св. Марка и русскую церковь Св. Троицы, где похоронен барон Врангель, отель Москва и площадь Республики и ул. Князя Михаила), но и заглянете в дизайнерский квартал, хитро спрятанный в самом центре Белграда. Если захотите, выпьем кофе в старейшей кондитерской города, а прогулку завершим в крепости Белграда.
Что взять с собой
Удобную обувь, некоторые улицы замощены. Непромокаемую куртку, особенно осенью и зимой, Белград в это время «славится» злым ветром Кошава. Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы две подруги: Вита и Татьяна. В Сербии живем с 2012 и 2013 года, соответственно. Влюблены в эту страну и особенно в ее столицу Белград и готовы приоткрыть его секреты гостям города.
Меня зовут Вита. Считаю, что лучший способ увидеть красоты Сербии и ощутить дух Балкан - это прокатиться по живописным дорогам на мотоцикле. Свобода и ветер.
Меня зовут Татьяна. Я исследую самые потаенные уголки Белграда и коллекционирую удивительные истории о его жителях.
Прекрасный гид Татьяна! Прекрасная экскурсия по своему содержанию (исторические факты переплетаются с легендами - поэтому запоминается хорошо) и организации (в принципе, охватила все основные достопримечательности). Гид отвечает на все вопросы, дает много полезных советов. А еще отличный фотограф:) Очень рекомендую!
Сергей
12 июня 2020
Отличная и насыщенная экскурсия, интересные факты и рассказы о Белграде и его жителях. Спасибо замечательному экскурсоводу Татьяне
Mikhail
18 марта 2020
Экскурсия будет радостью для всех, кто выберет Белград для встречи с культурой, народом, архитектурой, верой православной и любовью! Мне все понравилось! Достойно, чутко, внимательно и очень тепло к истории и страданиям южно-славянских людей! Мне крэпко (это по белорусски) повезло в жизни, что экскурсию вела та самая Татьяна! Прекрасно образованная, владеющая историческим материалом, красивым литературным русским языком и бесценным женским даром очарованья случайно рядом оказавшегося горнолыжного туриста! Одно слово - восторг! Раб божий Михаил, откатавший трассы в Копаонике с 1 по 12, 03, побывавший в Нише 13. 03 и, в счастливое завершение 14. 03 был встречен Татьяной в Белграде! Товарищи! Тянитесь к счастью, приезжайте и возвращайтесь в Белград! Там и вы будете и вам будут рады! От чистого сердца!
Виктория
29 февраля 2020
Татьяна - просто невероятная, как экскурсовод и как человек. Без неё мы бы не узнали город, так как она его нам преподнесла и показала - всё самое интересное и то, что просто так, без наводки местного жителя, не узнаешь - мы увидели и потрогали). История, местные байки, повседневная жизнь Белграда, лайфхаки для туристов, потрясающее ощущение общения с исключительно эрудированным, позитивным и моментально располагающим к себе человеком. Время экскурсии пролетело абсолютно незаметно и ооочень не хотелось отпускать Татьяну. Очень советую эту экскурсию, если хотите, чтобы город раскрылся для вас. Спасибо ещё раз и до встречи снова 🇷🇸
Надежда
24 февраля 2020
Отличная экскурсия! Татьяна - великолепный рассказчик, сумела заинтересовать не только меня, но и моего 11-летнего сына. Узнали много нового и о Белграде, и о Сербии, и о Югославии. Всем рекомендуем!
Наталья
22 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! спасибо огромное Татьяне!
Вадим
17 февраля 2020
Очень благодарны Татьяне за интересную экскурсию! После 2 дней самостоятельного путешествия узнали Белград по-новому. Всем очень рекомендуем! :)
Оксана
5 февраля 2020
Спасибо Татьяне за проведённую экскурсию! Интересно и познавательно! Несмотря на непогоду, было тепло и уютно!😊
Мария
18 января 2020
Татьяна, спасибо Вам большое. Первый день в Белграде благодаря Вам сразу заполнился отличным настроением и интересным рассказом. Сразу скажу, что много академических данных и цифр можно и в инете почитать, так что хорошо, что этого особо и не было. А вот живые истории с шутками и легендами как раз и настроили на внимательное поглощение информации. Всем советую обращаться к Татьяне. Экскурсия прошла по самому центру. Татьяна подсказала, куда сходить еще потом самим, посоветовала прекрасный ресторан на Князя Михаила. И дальше готова помогать, пока мы будем в Белграде. Это внимательное и доброе отношение к гостям города большой плюс. Смело заказывайте, вам понравится! Еще раз спасибо от нас с мужем.
Igor
16 января 2020
Татьяна увлекла темой экскурсии с первых минут. Глубочайшие познания, грамотная речь, чувство юмора - это всё про Татьяну :). Спасибо за прекрасно проведенные 2, 5 часа. Несмотря на промозглую погоду, было весело и интересно.
Взглянуть на город с борта небольшого катера и погрузиться в расслабленный отдых на воде
Во все времена жизнь столицы Сербии Белграда была тесно переплетена с рекой. А точнее с двумя: Савой и Дунаем. Древний город был основан на месте, где Сава впадает в Дунай и становится второй после Волги по длине рекой в Европе. Предлагаю взглянуть на Белград с борта небольшого катера и, слушая мои рассказы о городе, погрузиться в расслабленный отдых на воде.
Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
В Белграде нужно блуждать, теряться и радоваться неожиданным находкам. Я проведу вас по его самым фотогеничным уголкам: крепостям, паркам, крышам, площадям, кофейням, центральным улицам и милым подворотням. Помогу ощутить местный колорит и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с сербской столицей.
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
На нашей обзорной экскурсии вы проникнитесь уникальной атмосферой города и познакомитесь с его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной индивидуальности и модерна.
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к Патриарху и местным виноделам
В милом Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Исследуя город, мы совершим путешествие сквозь века и поговорим о его истории от Древнего Рима до сегодняшнего дня. Барон Врангель, Петр Первый, династия Габсбургов — вам откроется удивительное переплетение судеб и событий.
Попробовать столицу на вкус, увидеть разные грани и пройти сквозь века истории
Непричесанный, но душевный. С граффити повсюду и с мятежным духом художника. Своенравный, но с открытым сердцем. Недаром его называют новым Берлином! Как влюблённый в Белград житель, я поделюсь с вами местами, которые максимально раскрывают характер города. А по пути мы душевно пообщаемся на самые разные темы: от истории до национальной кухни.
Насыщенная обзорная экскурсия по самым интересным местам города
За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз. Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность. Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.