138 отзывов оставили туристы

Белград — необыкновенный город 🏙️, который разрушался и снова отстраивался множество раз, каждый раз меняя свой облик. Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой. Это история 📖, а для меня Белград — как огромный старинный буфет, где за темными резными стеклами дверей спрятаны маленькие драгоценности из разных времен и культур. И я приглашаю вас заглянуть в эту сокровищницу вместе!

Что вас ожидает

Must-see места и потайные уголки

Во время прогулки вы увидите не только известные туристические достопримечательности города (Королевские дворцы и Скупштину Сербии, церковь Св. Марка и русскую церковь Св. Троицы, где похоронен барон Врангель, отель Москва и площадь Республики и ул. Князя Михаила), но и заглянете в дизайнерский квартал, хитро спрятанный в самом центре Белграда. Если захотите, выпьем кофе в старейшей кондитерской города, а прогулку завершим в крепости Белграда.

Что взять с собой

Удобную обувь, некоторые улицы замощены. Непромокаемую куртку, особенно осенью и зимой, Белград в это время «славится» злым ветром Кошава. Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!