138 отзывов оставили туристы

Белград - город, где история оживает на каждом шагу. Отправляясь в индивидуальную экскурсию, вы окунетесь в мир, где каждый камень хранит вековые тайны.
Пройдитесь по улицам, где каждый уголок наполнен историей,
Пройдитесь по улицам, где каждый уголок наполнен историей,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
- 🏰 Прогулка по Королевским дворцам
- ☕ Посещение живописных кофеен
- 🏛 Открытие архитектурных шедевров
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🎨 Погружение в культуру и традиции Сербии
Что можно увидеть
- Королевские дворцы
- Скупштина Сербии
- Отель Москва
- Площадь Республики
- Улица Князя Михаила
- Церковь Ружица
- Крепость Белграда
Описание экскурсии
Must-see места и потайные уголки
Во время прогулки вы увидите известные туристические достопримечательности города: Королевские дворцы и Скупштину Сербии, отель «Москва» и площадь Республики, ул. Князя Михаила, церковь Ружица, которая входит в десятку самых необычных церквей в мире. При желании выпьем кофе в одной из самых живописных кофеен города, прогуляемся по уютным переулочкам старого города, а прогулку завершим в крепости Белграда.
Что взять с собой
Удобную обувь, некоторые улицы замощены. Непромокаемую куртку, особенно осенью и зимой, Белград в это время «славится» злым ветром Кошава. Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослав и Татьяна — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2024 туристов
Мы — маленькая интернациональная команда, которая неутомимо исследует самые живописные и потаенные уголки Белграда, а также коллекционирует удивительные истории о его жителях. Мы влюблены в этот город и готовы приоткрыть для вас его тайны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 366 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Татьяне за насыщенную и увлекательную прогулку! Нам очень понравилась экскурсия, подача материала и множество живых историй. Получили большое удовольствие от экскурсии и от города, посмотрели на него под разными углами.
+2
Мирослав и Татьяна
Ответ организатора:
Ксения, благодарю вас за теплые слова! Мне очень приятно, что наша экскурсии доставила вам удовольствие!
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все прекрасно организовано, маршрут продуман до мелочей, с остановками на чаепитие;)) в нашем случае кофепитие;) гид профессионал. советую для одного дня данная экскурси само то.
Мирослав и Татьяна
Ответ организатора:
Арман, очень признательна вам за теплый отзыв и чудесные фотографии!
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Великолепная экскурсия по Белграду в исполнении профессионального журналиста, много лет живущего в Сербии! Мы рассчитывали получить информацию об истории страны и города, и безусловно этой темой Татьяна владеет глубоко и
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Замечательная экскурсия в Белграде!
Если сомневаетесь, куда сходить в Белграде— даже не думайте, выбирайте этот маршрут! Экскурсия с Татьяной — это не просто прогулка, а настоящее погружение в атмосферу. Время пролетело
Если сомневаетесь, куда сходить в Белграде— даже не думайте, выбирайте этот маршрут! Экскурсия с Татьяной — это не просто прогулка, а настоящее погружение в атмосферу. Время пролетело
Мирослав и Татьяна
Ответ организатора:
Михаил, очень признательна вам за такой замечательный отзыв!
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А
Великолепная экскурсия. Три часа пролетели как один миг. От рассказа Татьяны невозможно оторваться. Даже мой муж, историк, которому очень сложно угодить, был впечатлен глубиной знаний и легкостью подачи материала. Выпили с Татьяной кофе в местном кафе, очень душевно… Без этой прогулки впечатление о Белграде было бы неполным. Настоятельно рекомендуем!
Мирослав и Татьяна
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за прекрасные слова! Особенно приятно получить высокую оценку от профессионального историка!
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т
все было прекрасно! очень комфортно! мы были первый раз в Белграде, и задачей было в первый же день окунуться и получить первое понимание о городе, его истории, основным достопримечательностям. И все эти задачи были выполнены. Татьяна, спасибо вам большое!
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