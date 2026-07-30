12 отзывов оставили туристы

Представьте, что вы оказались в Белграде всего на несколько часов.Как максимально использовать это время? Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде - ваш шанс увидеть город под иным углом.Вас ждет встреча в

аэропорту, комфортный трансфер в центр и путешествие по самым ярким местам: от Кнез Михайлова до уникальной церкви Ружица с люстрами из сабель. Узнайте, как римляне, византийцы, турки и сербы оставили свой след в истории Белграда, насладитесь вкуснейшим кофе и десертами, которые станут вишенкой на торте вашего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Белград в июне, июле и августе, когда погода тёплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и экскурсий. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более умеренная, а туристов меньше, что создаёт комфортные условия для посещения достопримечательностей. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает вам открыть для себя уютные кафе и музеи, наслаждаясь атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.