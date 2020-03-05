12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает
Долой скучные истории
Я постараюсь приоткрыть для вас душу Белграда — города, на протяжении веков находившегося в эпицентре мировых событий, боровшегося за свою независимость и научившегося получать удовольствие от простых вещей. Где чувствуешь себя как дома, а русская речь открывает закрытые двери и помогает найти новых знакомых. Мы обсудим, чем жил и живёт сейчас Белград, — и затронем любые интересные для вас темы.
Чем будем заниматься помимо разговоров
Вас ждут яркие символы города, впечатляющий вид на Дунай, лучшие места для эффектных селфи, парадоксы и приятные сюрпризы. Я встречу вас в аэропорту, довезу до центра на автомобиле, а дальше в нашей программе следующее:
- Пройти по главной пешеходной улице города — Кнез Михайлова.
- Посетить Калемегдан и белградскую крепость, первые укрепления которой были возведены еще римлянами, а затем на протяжении веков достраивались византийцами, турками, австрийцами и сербами.
- Зайти в спрятанную в крепости церковь Ружица, где находится оригинальные люстры из сабель и пуль, своды которой расписаны русским художником.
- Насладиться красочной панорамой слияния рек Дуная и Савы.
- Узнать историю появления главной скульптуры и символа Белграда.
- Рассмотреть дивной красоты здание в стиле ар-нуво и перепробовать там вкуснейшие сорта кофе.
- Заглянуть в самую старую кафану города (ресторан), у которой вместо названия — знак препинания, и узнать забавную историю её возникновения.
- Побывать у шоколадных дел мастера и попробовать лучшие десерты города.
- Отведать уникальное мороженое с необычными вкусами.
В стоимость не входят личные расходы: кофе — 2 евро, десерты — 3 евро, мороженое — 2 евро.
Важно знать до бронирования
- Базовая программа экскурсии рассчитана на 3,5 часа и включает в себя встречу на автомобиле, трансфер из аэропорта, обзорную пешеходную экскурсию по центру города и трансфер обратно в аэропорт (идеально, если между вашими рейсами есть 5-6 часов)
- Если время вашей стыковки более 6 часов, я встречу вас в аэропорту, проведу экскурсию по городу, после чего вы сможете прогуляться по Белграду, посетить музеи, рестораны и магазины — и самостоятельно вернуться в аэропорт
- Время и программа экскурсии могут быть увеличены по предварительной договоренности (стоимость обговаривается)