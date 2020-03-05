12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Проездом в Белграде

На автомобиле и пешком по самому красивому, интересному и вкусному в столице Сербии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в аэропорту Никола Тесла
  • Заказать экскурсию

€13098 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Белграде
Если вам повезло оказаться проездом в Белграде — этим обязательно нужно воспользоваться! Я помогу вам открыть для себя новый город — с богатой историей 📖 и совершенно необыкновенной душой.

Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле 🚘 и покажу главные достопримечательности 🏛️, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой.
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде

Что вас ожидает

Долой скучные истории
Я постараюсь приоткрыть для вас душу Белграда — города, на протяжении веков находившегося в эпицентре мировых событий, боровшегося за свою независимость и научившегося получать удовольствие от простых вещей. Где чувствуешь себя как дома, а русская речь открывает закрытые двери и помогает найти новых знакомых. Мы обсудим, чем жил и живёт сейчас Белград, — и затронем любые интересные для вас темы.

Чем будем заниматься помимо разговоров
Вас ждут яркие символы города, впечатляющий вид на Дунай, лучшие места для эффектных селфи, парадоксы и приятные сюрпризы. Я встречу вас в аэропорту, довезу до центра на автомобиле, а дальше в нашей программе следующее:

  • Пройти по главной пешеходной улице города — Кнез Михайлова.
  • Посетить Калемегдан и белградскую крепость, первые укрепления которой были возведены еще римлянами, а затем на протяжении веков достраивались византийцами, турками, австрийцами и сербами.
  • Зайти в спрятанную в крепости церковь Ружица, где находится оригинальные люстры из сабель и пуль, своды которой расписаны русским художником.
  • Насладиться красочной панорамой слияния рек Дуная и Савы.
  • Узнать историю появления главной скульптуры и символа Белграда.
  • Рассмотреть дивной красоты здание в стиле ар-нуво и перепробовать там вкуснейшие сорта кофе.
  • Заглянуть в самую старую кафану города (ресторан), у которой вместо названия — знак препинания, и узнать забавную историю её возникновения.
  • Побывать у шоколадных дел мастера и попробовать лучшие десерты города.
  • Отведать уникальное мороженое с необычными вкусами.

Организационные детали

В стоимость не входят личные расходы: кофе — 2 евро, десерты — 3 евро, мороженое — 2 евро.

Важно знать до бронирования

  • Базовая программа экскурсии рассчитана на 3,5 часа и включает в себя встречу на автомобиле, трансфер из аэропорта, обзорную пешеходную экскурсию по центру города и трансфер обратно в аэропорт (идеально, если между вашими рейсами есть 5-6 часов)
  • Если время вашей стыковки более 6 часов, я встречу вас в аэропорту, проведу экскурсию по городу, после чего вы сможете прогуляться по Белграду, посетить музеи, рестораны и магазины — и самостоятельно вернуться в аэропорт
  • Время и программа экскурсии могут быть увеличены по предварительной договоренности (стоимость обговаривается)
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде
Проездом в Белграде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в аэропорту Никола Тесла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

5 марта 2020
Спасибо, Дмитрий за наш день в Белграде, Спасибо за прекрасное настроение и за любопытную экскурсию, после которой в Сербию обязательно хочется вернуться! Мы были на стыковочном рейсе в Белграде и ни на минуту не пожалели, что взяли эту экскурсию, за ограниченное время мы смогли увидеть много замечательного, интересного и вкусного в Белграде. Обязательно берите прогулку с Дмитрием - не пожалеете!
26 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, проведенная Дмитрием Кузьминым. Дмитрий талантливо донёс материал, связанный с богатой историей страны и современными тенденциями развития Сербии и её столицы - Белграда. За время экскурсии мы узнали об уникальных памятниках культуры, традициях, о выдающихся исторических личностях, попробовали знаменитое мороженое и творения столичных кондитеров. Дмитрий умело, талантливо и с юмором донес материал, что наша 11-летняя внучка цитирует сегодня всем знакомым. Мы надеемся и верим, что наша встреча обязательно повторится. Желаем Дмитрию дальнейших успехов. "Проездом в Белграде" Наталия, Михаил и Марина из Москвы.
25 февраля 2020
Все очень понравилось! Экскурсия прошла очень интересно и увлекательно! Большое спасибо!!!
7 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Рады, что воспользовались временем между рейсами и познакомились с Белградом. О городе остались приятные впечатления, конечно же, благодаря экскурсоводу Дмитрию. Он нас забрал из аэропорта, рассказал об истории города, ознакомил с основными достопримечательностями. От Дмитрия мы узнали об особенностях сербской кухни, места, где можно вкусно и доступно пообедать и побаловать себя вкусными сладостями. Рекомендую всем, кто планирует посещение Белграда, заказать данную экскурсию. Вы проведёте несколько часов свободного времени насыщенно, познавательно и в приятной компании.
20 января 2020
Дмитрий нам очень понравился!
15 января 2020
Очень понравилась экскурсия по Белграду с экскурсоводом Дмитрием 14 января 2020 года. Время пролетело незаметно быстро, на одном дыхании. Я была проездом в Белграде на пути в Нови Сад, и целый день у меня был в распоряжении, чтобы познакомиться с Белградом. Дмитрий не только замечательный экскурсовод и рассказчик, хорошо знающий историю, но и чуткий внимательный человек. Встретил на машине в аэропорту, интересно провел экскурсию, порекомендовал, что можно приобрести в качестве сувениров и привезти домой из Сербии, где можно выпить хороший кофе и много другое... После экскурсии по Белграду, проводил до автовокзала, помог донести вещи и купить билеты на автобус в Нови Сад и разобраться в тонкостях местного транспорта. Попутно рассказал о том, что можно посетить и посмотреть в Нови Сад. Так что все было замечательно. Обязательно порекомендую Дмитрия своим друзьям.
11 января 2020
Огромное спасибо! Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Дмитрий - замечательный экскурсовод, который провел с нами даже больше запланированного времени, показав достопримечательности Белграда. Город удивительный по красоте и радушию местных жителей. Посетили кафану "Знак питаня" и ресторан "Три шешира" - в восторге от гостеприимства, сербской кухни и музыки, а также низких цен. Хотим ещё раз посетить этот дивный город. Виктория и Валентина.
8 января 2020
В начале января 2020 были с детьми транзитом в Белграде. Какое счастье, что есть возможность с пользой потратить своё время! Благодаря Дмитрию за 5 часов, которые у нас были между рейсами, мы успели обойти весь центр города, посетили удивительную крепость, с богатейшей историей. А вы знали, что в Сербии готовят обалденный кофе? В кафе, в которое мы зашли погреться и познакомиться с местными десертами, готовят именно такой. Огромная благодарность Дмитрию за прекрасно проведённое время!
5 января 2020
Экскурсия понравилась. Немного не повезло с погодой. Дмитрий встретил в аэропорту, с комфортом доехали до центра города, потом прогулка пешком с посещением достопримечательностей Белграда. Дмитрий интересный собеседник, много узнали о стране, народе, культуре. В общем экскурсия прошла интересно, познавательно, полезно. Спасибо.
27 ноября 2019
Турист за границей как дитя малое, требует поддержки, внимания и пищи (информационной). Дмитрий, спасибо за то, что помогли освоиться в чужом городе, почувствовать себя уверенно, с Вами Белград стал ближе. Обязательно рекомендую Вас друзьям.
Ещё 2 отзыва

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

Сремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
скидка15%
€200
170 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к Патриарху и местным виноделам
В милом Сремски Карловцы все самое интересное находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Исследуя город, мы совершим путешествие сквозь века и поговорим о его истории от Древнего Рима до сегодняшнего дня. Барон Врангель, Петр Первый, династия Габсбургов — вам откроется удивительное переплетение судеб и событий.
Белград — город контрастов!Белград — город контрастов!Белград — город контрастов!
От 35 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Попробовать столицу на вкус, увидеть разные грани и пройти сквозь века истории
Непричесанный, но душевный. С граффити повсюду и с мятежным духом художника. Своенравный, но с открытым сердцем. Недаром его называют новым Берлином! Как влюблённый в Белград житель, я поделюсь с вами местами, которые максимально раскрывают характер города. А по пути мы душевно пообщаемся на самые разные темы: от истории до национальной кухни.
Шумадия: королевская СербияШумадия: королевская СербияШумадия: королевская Сербия
скидка15%
€200
170 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, где находится королевский мавзолей. Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и русском следе. А в конце посетите крупнейшую винарию региона, где продегустируете ценные вина с видом на закат и виноградники.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопадАвто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопадАвто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
220 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада
Это путешествие поможет вам понять, что богатство страны сосредоточено не только в столице. Вас ждет знакомство с хорошо укрепленным монастырем-крепостью Манасия, проход по подземным залам древней пещеры и обед с видом на стихию! Я увлеку вас историей священных мест, расскажу о сербском деспоте Стефане Лазаревиче и раскрою перед вами красоты окрестностей Белграда.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!Воеводина: всё самое интересное за 1 день!Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
200 за экскурсию
8 часов
12 отзывов
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки. А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.

Обзорные экскурсии в Белграде

Фотопрогулка по БелградуФотопрогулка по БелградуФотопрогулка по Белграду
60 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
В Белграде нужно блуждать, теряться и радоваться неожиданным находкам. Я проведу вас по его самым фотогеничным уголкам: крепостям, паркам, крышам, площадям, кофейням, центральным улицам и милым подворотням. Помогу ощутить местный колорит и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с сербской столицей.
Белград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культур
От 38 за экскурсию
3 часа
138 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Белград — необыкновенный город, который разрушался и снова отстраивался множество раз, каждый раз меняя свой облик. Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой. Это история, а для меня Белград — как огромный старинный буфет, где за темными резными стеклами дверей спрятаны маленькие драгоценности из разных времен и культур. И я приглашаю вас заглянуть в эту сокровищницу вместе!
Первое знакомство с БелградомПервое знакомство с БелградомПервое знакомство с Белградом
75 за экскурсию
3 часа
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
На нашей обзорной экскурсии вы проникнитесь уникальной атмосферой города и познакомитесь с его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной индивидуальности и модерна.
Красивейшие места БелградаКрасивейшие места БелградаКрасивейшие места Белграда
120 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Автомобильная экскурсия по самым интересными достопримечательностям столицы
Каждый район Белграда может похвастаться прекрасными памятниками истории, архитектуры и религии. Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями столицы и их историей.
Белград — любовь с первого взглядаБелград — любовь с первого взглядаБелград — любовь с первого взгляда
75 за экскурсию
3 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по самым интересным местам города
За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз. Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность. Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
По следам старого БелградаПо следам старого БелградаПо следам старого Белграда
60 за экскурсию
3 часа
25 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра
Приглашаю вас на пешую прогулку по историческому центру Белграда, во время которой вы увидите знаковые памятники прошедших эпох и узнаете об их значении в летописи нашего города.

Выбирайте и другие экскурсии в Белграде

История и архитектураФотосессииПешкомОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеБары и ночная жизньВсеГастрономическиеНа корабликеЗа городомСо скидкойИндивидуальные
98 за экскурсию
Заказать экскурсию