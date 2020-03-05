12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Долой скучные истории

Я постараюсь приоткрыть для вас душу Белграда — города, на протяжении веков находившегося в эпицентре мировых событий, боровшегося за свою независимость и научившегося получать удовольствие от простых вещей. Где чувствуешь себя как дома, а русская речь открывает закрытые двери и помогает найти новых знакомых. Мы обсудим, чем жил и живёт сейчас Белград, — и затронем любые интересные для вас темы.

Чем будем заниматься помимо разговоров

Вас ждут яркие символы города, впечатляющий вид на Дунай, лучшие места для эффектных селфи, парадоксы и приятные сюрпризы. Я встречу вас в аэропорту, довезу до центра на автомобиле, а дальше в нашей программе следующее: