12 отзывов оставили туристы

Представьте, что вы оказались в Белграде всего на несколько часов.
Как максимально использовать это время? Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде - ваш шанс увидеть город под иным углом.
Вас ждет встреча в
Как максимально использовать это время? Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде - ваш шанс увидеть город под иным углом.
Вас ждет встреча в
7 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Встреча в аэропорту и трансфер до центра города
- 🏰 Посещение исторической крепости Калемегдан
- 🌉 Впечатляющие виды на слияние рек Дунай и Сава
- ☕ Дегустация лучших сортов кофе в городе
- 🍨 Уникальные десерты и мороженое с необычными вкусами
- 📸 Лучшие места для эффектных селфи
- 🕍 Знакомство с культурными и историческими памятниками
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Белград в июне, июле и августе, когда погода тёплая и солнечная, что идеально подходит для прогулок и экскурсий. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более умеренная, а туристов меньше, что создаёт комфортные условия для посещения достопримечательностей. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает вам открыть для себя уютные кафе и музеи, наслаждаясь атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кнез Михайлова
- Калемегдан
- Белградская крепость
- Церковь Ружица
- Скульптура Победитель
- Здание в стиле ар-нуво
- Старая кафана
Описание экскурсии
Долой скучные истории
Я постараюсь приоткрыть для вас душу Белграда — города, на протяжении веков находившегося в эпицентре мировых событий, боровшегося за свою независимость и научившегося получать удовольствие от простых вещей. Где чувствуешь себя как дома, а русская речь открывает закрытые двери и помогает найти новых знакомых. Мы обсудим, чем жил и живёт сейчас Белград, — и затронем любые интересные для вас темы.
Чем будем заниматься помимо разговоров
Вас ждут яркие символы города, впечатляющий вид на Дунай, лучшие места для эффектных селфи, парадоксы и приятные сюрпризы. Я встречу вас в аэропорту, довезу до центра на автомобиле, а дальше в нашей программе следующее:
- Пройти по главной пешеходной улице города — Кнез Михайлова.
- Посетить Калемегдан и белградскую крепость, первые укрепления которой были возведены еще римлянами, а затем на протяжении веков достраивались византийцами, турками, австрийцами и сербами.
- Зайти в спрятанную в крепости церковь Ружица, где находится оригинальные люстры из сабель и пуль, своды которой расписаны русским художником.
- Насладиться красочной панорамой слияния рек Дуная и Савы.
- Узнать историю появления главной скульптуры и символа Белграда.
- Рассмотреть дивной красоты здание в стиле ар-нуво и перепробовать там вкуснейшие сорта кофе.
- Заглянуть в самую старую кафану города (ресторан), у которой вместо названия — знак препинания, и узнать забавную историю её возникновения.
- Побывать у шоколадных дел мастера и попробовать лучшие десерты города.
- Отведать уникальное мороженое с необычными вкусами.
Организационные детали
В стоимость не входят личные расходы: кофе — 2 евро, десерты — 3 евро, мороженое — 2 евро.
Важно знать до бронирования
- Базовая программа экскурсии рассчитана на 3,5 часа и включает в себя встречу на автомобиле, трансфер из аэропорта, обзорную пешеходную экскурсию по центру города и трансфер обратно в аэропорт (идеально, если между вашими рейсами есть 5-6 часов)
- Если время вашей стыковки более 6 часов, я встречу вас в аэропорту, проведу экскурсию по городу, после чего вы сможете прогуляться по Белграду, посетить музеи, рестораны и магазины — и самостоятельно вернуться в аэропорт
- Время и программа экскурсии могут быть увеличены по предварительной договоренности (стоимость обговаривается)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Никола Тесла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий, спасибо! Хвала❤️
+1
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М
Добрый день! Я наконец то это пишу, прошло не мало времени, но ощущение, что гуляла по Белграду будто вчера. Все что описано в предложении - так и есть. «Я смотрю
+2
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Дмитрий очень помог нам после утомительного и долгого перелёта не просто скоротать время пересадки, а показать приятные для прогулки, интересные и даже вкусные места Белграде. В подобном сервисе я прежде
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А
Все очень понравилось - и пунктуальность встречи в аэропорту, и увлекательный рассказ про историю б. Югославии и современной Сербии, и пешеходная прогулка по Белграду, и сам Дмитрий обаятельный, знающий и остроумный собеседник. Отдельное спасибо за посещение крепости - ее история как бы воочию разворачивалась на наших глазах, но секрет гида раскрывать не имею права.
Дмитрий, огромное спасибо! Обязательно продолжим наше общение!
Дмитрий, огромное спасибо! Обязательно продолжим наше общение!
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Рекомендую Дмитрия, для знакомства с Белградом. Белград был пересадочным пунктом. Вместо 8 -ми часов в аэропорту, лучше съездить на обзорную экскурсию в город и прекрасно провести время. Ненавязчивая прогулка по городу в компании с интересным собеседником и ужин в аутентичной таверне - прекрасное дополнение к путешествию.
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Прекрасный, очень интересный рассказчик. Доброжелательный, немного ироничный. Экскурсия не перегружена, но при этом, крайне содержательна. Однозначно рекомендую всем, кто проездом в Белграде - почувствуете себя местным жителем к концу путешествия)))
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