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- это обзорные пешеходные экскурсии/прогулки по Белграду, просто по разным местам и разбитые на 2 дня (так как, каждая длится 2,5-3 часа, то есть, суммарно под 6 часов, а за 1 день это не очень комфортно).

Рекомендую брать именно 2 эти экскурсии, а не какую-либо одну, так как, они обе, в совокупности дополняют друг друга и позволяют посмотреть все основные достопримечательности Белграда.

Организованно все отлично:

Гид в обоих случаях - это Егор. Есть его фото прям на том месте, где будет встреча и описание, как дойти/доехать до места, не найти невозможно.

Егор очень вежливый, тактичный человек, с хорошими знаниями сербской истории в целом и истории, касающейся непосредственно Белграда и его достопримечательностей, в частности.

Группа была небольшая, на дополнительные вопросы, все желающие получили свои ответы. В том числе на вопросы о стране и городе, напрямую не касающиеся экскурсии.

Были осмотрены основные достопримечательности города, перемещение группы сопровождалось исчерпывающими описаниями каждой из них (в том числе экскурсом в историю), с показом фотографий и картинок для большей наглядности.

Маршрут продуман. Я для себя минусов не нашел. Все понравилось, рекомендую.