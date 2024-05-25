Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда

Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Почему "русские и сербы - это братья навеки"? Обзорная прогулка по Белграду поможет найти ответ на этот вопрос.

На примере ключевых достопримечательностей сербской столицы можно понять, какую роль сыграли религия и
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культура в дружбе наших народов. У Русского дома и памятников российским деятелям обсуждается значение эмиграции в развитии Сербии. Гуляя по уютным улочкам, можно найти важные места для современных россиян.

В итоге Белград станет вам чуть роднее! Экскурсия включает посещение гостиницы "Москва", Парламента Сербии, Нового и Старого дворцов, памятника Николаю II, Русского дома, церквей Святого Марка и Святой Троицы, памятника Милице Ракич и храма Святого Саввы. Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания. Возможно, детям эта экскурсия понравится меньше из-за большей углублённости в историю. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🇷🇸 Уникальная связь России и Сербии
  2. 🏛️ Исторические и культурные памятники
  3. 🕍 Глубокое погружение в православие
  4. 📜 Увлекательные рассказы о русской эмиграции
  5. 🏙️ Прогулка по уютным улицам Белграда

Что можно увидеть

  • Гостиница «Москва»
  • Парламент Сербии
  • Новый дворец
  • Старый дворец
  • Памятник Николаю II
  • Русский дом
  • Церковь Святого Марка
  • Церковь Святой Троицы
  • Памятник Милице Ракич
  • Храм Святого Саввы
  • Русские бары и кафе
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гостиница «Москва». Самая фешенебельная гостиница, построенная на деньги Российской империи. А по словам белградцев — единственная Москва, которую удалось занять фашистам.
  • Парламент Сербии — здание, которое построил русский архитектор.
  • Новый и Старый дворцы как символы сербских королевских династий с очень разным отношением к России.
  • Памятник Николаю II, которого сербская церковь канонизировала на 62 года раньше, чем русская.
  • Русский дом — символ русской эмиграции и самый старый русский культурный центр в Европе.
  • Церковь Святого Марка. Место, где мы разберемся, в чём сходство и в чём различие сербского и русского православия.
  • Церковь Святой Троицы как важный признак присутствия русской эмиграции в Белграде.
  • Памятник Милице Ракич — здесь мы попытаемся разобраться в страшных событиях 1999 года и роли России в них.
  • Храм Святого Саввы, который строился при финансовой поддержке «Газпром Нефти».
  • Русские бары, кафе и удивительная топонимика Белграда, где русских имён в названиях не меньше, чем в России.

Организационные детали

  • Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания.
  • Возможно, детям эта экскурсия понравится меньше, чем наша экскурсия «Две тысячи лет Белграда» из-за большей углублённости в историю.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду и воскресенье в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
25 мая 2024
Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
Ксения
8 мая 2024
Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене
Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально.
Рекомендую!
Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене
Е
5 мая 2024
Заказывал 2 экскурсии по Белграду:"Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда" и "Две тысячи лет Белграда — экскурсия в мини-группе". Аналогичный отзыв есть и во второй экскурсии.
Обе экскурсии
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- это обзорные пешеходные экскурсии/прогулки по Белграду, просто по разным местам и разбитые на 2 дня (так как, каждая длится 2,5-3 часа, то есть, суммарно под 6 часов, а за 1 день это не очень комфортно).
Рекомендую брать именно 2 эти экскурсии, а не какую-либо одну, так как, они обе, в совокупности дополняют друг друга и позволяют посмотреть все основные достопримечательности Белграда.
Организованно все отлично:
Гид в обоих случаях - это Егор. Есть его фото прям на том месте, где будет встреча и описание, как дойти/доехать до места, не найти невозможно.
Егор очень вежливый, тактичный человек, с хорошими знаниями сербской истории в целом и истории, касающейся непосредственно Белграда и его достопримечательностей, в частности.
Группа была небольшая, на дополнительные вопросы, все желающие получили свои ответы. В том числе на вопросы о стране и городе, напрямую не касающиеся экскурсии.
Были осмотрены основные достопримечательности города, перемещение группы сопровождалось исчерпывающими описаниями каждой из них (в том числе экскурсом в историю), с показом фотографий и картинок для большей наглядности.
Маршрут продуман. Я для себя минусов не нашел. Все понравилось, рекомендую.

A
1 мая 2024
1 мая побывали уже на второй экскурсии у Егора и снова очень понравилось: отлично подан и структурирован материал, у гида есть картинки для наглядности представления действующих лиц и зданий в
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прошлом. Егор изумительный рассказчик, прекрасно знает и любит Белград, не отвлекаешься от рассказа ни на минуту. Много интересных фактов и историй, повествование не перегружено датами, комфортный темп, в общем, всё на высшем уровне! Обязательно будем рекомендовать друзьям и ждать новых экскурсий!

Мила
11 апр 2024
Спасибо Гиду за очень интересное погружение в историю двух стран! Было очень живо, даже забыла, что утром был тяжёлый перелёт, хотелось слушать и обсуждать, а мы, экскурсанты не только слушали, но и активно общались

Особенно меня впечатлил памятник Николая 2 и отношение к нему сербов, рекомендую всем посетить! Рекомендую экскурсию!

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