Почему "русские и сербы - это братья навеки"? Обзорная прогулка по Белграду поможет найти ответ на этот вопрос.
На примере ключевых достопримечательностей сербской столицы можно понять, какую роль сыграли религия и
На примере ключевых достопримечательностей сербской столицы можно понять, какую роль сыграли религия и
5 причин купить эту экскурсию
- 🇷🇸 Уникальная связь России и Сербии
- 🏛️ Исторические и культурные памятники
- 🕍 Глубокое погружение в православие
- 📜 Увлекательные рассказы о русской эмиграции
- 🏙️ Прогулка по уютным улицам Белграда
Что можно увидеть
- Гостиница «Москва»
- Парламент Сербии
- Новый дворец
- Старый дворец
- Памятник Николаю II
- Русский дом
- Церковь Святого Марка
- Церковь Святой Троицы
- Памятник Милице Ракич
- Храм Святого Саввы
- Русские бары и кафе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гостиница «Москва». Самая фешенебельная гостиница, построенная на деньги Российской империи. А по словам белградцев — единственная Москва, которую удалось занять фашистам.
- Парламент Сербии — здание, которое построил русский архитектор.
- Новый и Старый дворцы как символы сербских королевских династий с очень разным отношением к России.
- Памятник Николаю II, которого сербская церковь канонизировала на 62 года раньше, чем русская.
- Русский дом — символ русской эмиграции и самый старый русский культурный центр в Европе.
- Церковь Святого Марка. Место, где мы разберемся, в чём сходство и в чём различие сербского и русского православия.
- Церковь Святой Троицы как важный признак присутствия русской эмиграции в Белграде.
- Памятник Милице Ракич — здесь мы попытаемся разобраться в страшных событиях 1999 года и роли России в них.
- Храм Святого Саввы, который строился при финансовой поддержке «Газпром Нефти».
- Русские бары, кафе и удивительная топонимика Белграда, где русских имён в названиях не меньше, чем в России.
Организационные детали
- Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания.
- Возможно, детям эта экскурсия понравится меньше, чем наша экскурсия «Две тысячи лет Белграда» из-за большей углублённости в историю.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и воскресенье в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 32705 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
25 мая 2024
Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
Ксения
8 мая 2024
Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене
Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально.
Рекомендую!
Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально.
Рекомендую!
Е
Евгений
5 мая 2024
Заказывал 2 экскурсии по Белграду:"Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда" и "Две тысячи лет Белграда — экскурсия в мини-группе". Аналогичный отзыв есть и во второй экскурсии.
Обе экскурсии
Обе экскурсии
A
Aleksandra
1 мая 2024
1 мая побывали уже на второй экскурсии у Егора и снова очень понравилось: отлично подан и структурирован материал, у гида есть картинки для наглядности представления действующих лиц и зданий в
Мила
11 апр 2024
Спасибо Гиду за очень интересное погружение в историю двух стран! Было очень живо, даже забыла, что утром был тяжёлый перелёт, хотелось слушать и обсуждать, а мы, экскурсанты не только слушали, но и активно общались
Особенно меня впечатлил памятник Николая 2 и отношение к нему сербов, рекомендую всем посетить! Рекомендую экскурсию!
Особенно меня впечатлил памятник Николая 2 и отношение к нему сербов, рекомендую всем посетить! Рекомендую экскурсию!
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.