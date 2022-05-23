Средневековые монастыри Сербии

Эта двухдневная экскурсия идеально подойдет для желающих окунуться в чарующую эпоху Средневековой Европы

Эта двухдневная экскурсия идеально подойдет для желающих окунуться в чарующую эпоху Средневековой Европы.

Вы посетите древние монастыри Сербии: монастырь Жича, церковь Св.

апостолов Петра и Павла, монастырь Джурджеви-Ступови, монастырь Нова-Павлица, мастырь Сопочаны, входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многое другое
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии
Средневековые монастыри Сербии

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Жича из XIII в
  • Церковь Св. апостолов Петра и Павла «Петрова церковь»
  • Монастырь Джурджеви-Ступови – «Колоны св. Гергия»
  • Монастырь Нова-Павлица, астырь Сопочаны (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
  • Монастырь Нова-Павлица
  • Монастырь Градац
  • Монастырь Студеница (Всемирное наследие ЮНЕСКО)

Наш маршрут:

  • 1 день;
  • Раннее отправление из Белграда.
  • Посещение монастыря Жича из XIII в., воздвигнутый королем Стефаном Первовенчанным (первый сербский король, коронованный Саввой Неманичем), ставший резиденцией первой сербской архиепископии в 1219 г. и местом коронации семи сербских правителей.
  • Остановка на обед в ресторане национальной кухни после посещения монастыря (факультативно).
  • Посещение древней церкви Св. апостолов Петра и Павла «Петрова церковь», которая воздвигнута на руинах раннехристианской базилики из VI в., недалеко от г. Нови-Пазар.
  • Посещение монастыря Джурджеви-Ступови – «Колоны св. Гергия», заложенный жупаном Стефаном Неманей в 1175 г.
  • Посещение монастыря Сопочаны (Всемирное наследие ЮНЕСКО), воздвигнутого королем Урошем Неманичем в 1260 г., который хранит подлинную живопись из XIII в. – «Успение Богоматери» и фреска Апостола Филиппа, как и целительные мощи святых-бессребреников врачевателей Космы и Домиана, перенесенные из монастыря Зочиште (Косово) в 1999 г.
  • Монастыри Джурджеви-Ступови и Сопочаны, вместе с Петровой церковью и другими памятниками средневековья, представляют собой окрестности древнего города Рас, столицы раннего средневекового государства сербов, который, на сегодняшний день, является музеем-заповедником Стари-Рас, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 г.
  • Размещение в гостинице недалеко от г. Рашка.

Свободное время и ночевка в гостинице

2 день

Завтрак в гостинице.

Проезд возле монастыря Стара-Павлица, заложенного, по предположению ученых, во второй половине XII в., до начала правления рода Неманичей или же в самом его начале.
Посещение монастыря Нова-Павлица, основанного братьями Стефаном и Лазарем Мусич, погибшими в битве на Косово-поле в XIV в. На сегодняшний день, в монастыре Нова-Павлица хранятся останки братьев и мощи их матери, сестры князя Лазаря – княгини Драганы.
Посещение средневекового монастыря Градац (1270 г.), который основала святая благоверная королева Елена Сербская-Анжуйская.
Посещение средневекового монастыря Студеница (Всемирное наследие ЮНЕСКО), одного из крупнейших и наиболее известных сербских православных монастырей.
Студеница заложена в 1186 г. князем Стефаном Неманей, основателем средневекового сербского государства. В монастыре можно посетить три церкви сохранившиеся вплоть до наших времен – церковь Богоматери Благотворительницы, церковь Св. Иоакима и Анны и церковь Св. Николая.
В 1986 г. Студеница включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Остановка на обед в ресторане национальной кухни после завершения экскурсии по монастырям и возвращение в Белград (факультативно).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Входные билеты на объекты
  • Обед/дегустация
  • Личные расходы
  • Размещение в отеле
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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