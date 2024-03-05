Туры в монастыри, церкви и храмы Белграда

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Белграде на русском языке, цены от $700. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
2 отзыва
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Эти места богаты средневековыми достопримечательностями: здесь сохранились крепость, колокольня, подземная церковь в катакомбах»
29 сен в 10:00
$1 395 за человека
Средневековые монастыри Сербии
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«апостолов Петра и Павла «Петрова церковь», которая воздвигнута на руинах раннехристианской базилики из VI в»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Здесь мечети соседствуют с синагогами и церквями, тесно переплетаются восточная и европейская цивилизации»
19 сен в 10:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    5 марта 2024
    Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
    Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным,
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    выбранные отели удобными, гид и водитель Олеся отлично провела тур, отдельное спасибо ей за аккуратное вождение. Она отлично справилась с работой, была внимательна к пожеланиям группы. Мне нравятся автопутешествия в небольших группах. Тур по Боснии рекомендую.

  • И
    Ирина
    15 февраля 2024
    Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
    Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за
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    гостеприимство и доброжелательность, за их богатую историю и разнообразную культуру. Отдых закончился, а эмоции не отпускают! Выключаю компьютер, выхожу из офиса, закрываю глаза и вижу старинные замки, крепости, монастыри, мельнички и текию, сипов, вылетающих из-под ног в Уваце, слышу треск дров в печке лесном домике в Блидинье на подъеме к Žlijeb-vidikovac, чувствую брызги от падающих водопадов с кажущейся густой, как сироп, водой. А уж как там было «укусно»!!! Да еще с такой маленькой, но дружной компанией: Олегом – строгим, опытным, надежным, за ним- как за «каменной стеной», Олесей- заводилой и «энерджайзером» (жду тур на Мадейру), Галиной-веселой и неунывающей. Спасибо за поддержку, настроение и комфорт! Нестандартный для меня формат тура, неизведанные мною места. Да уж! Сумели вы обрести нового поклонника в моем лице. С вами-хоть на край света!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит тур в Белграде в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 700 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 2 ⭐ отзыва, цены от $700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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