Поближе познакомимся с Яйце и узнаем, почему его называют королевским городом. Эти места богаты средневековыми достопримечательностями: здесь сохранились крепость, колокольня, подземная церковь в катакомбах. Отдельного внимания заслуживает живописный водопад у слияния двух рек.

Отправимся за город и побываем у комплекса водяных мельниц-избушек. После обеда заглянем в католический францисканский монастырь Рама-Шчит, уютно расположившийся на полуострове посередине озера. Вечером пройдёмся по настоящей жемчужине Балкан — красивейшему городу Мостар.