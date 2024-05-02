Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Индивидуальный тур в Белграде

Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию

Приглашаем исследовать красочную природу и исторические локации двух стран Балканского полуострова — Сербии и Боснии и Герцеговины.

Вы будете гулять среди сохранившихся до наших дней и почти разрушившихся древних крепостей и посетите святыни, которым уже сотни лет.

Обойдёте невероятной красоты национальные парки и побываете в городах, основанных ещё во времена Римской империи.

Постараемся охватить всё самое интересное, а в труднодоступные места доберёмся на комфортабельном микроавтобусе.
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Ближайшие даты:
2
мая
29
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.

Программа тура по дням

1 день

Белград

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения прогуляемся по историческому центру Белграда, парку Калемегдан и одноимённой крепости, известной ещё со времён римлян.

БелградБелградБелградБелград
2 день

Переезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-Лука

Утром отправимся в Боснию и Герцеговину. После пересечения границы сделаем остановку в Сребренике и исследуем местную крепость, которой уже почти 700 лет. После обеда прибудем в город Баня-Лука, где сегодня будем ночевать.

Переезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-ЛукаПереезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-ЛукаПереезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-ЛукаПереезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-Лука
3 день

Парк Уна и Бихач

Сегодня нас ждёт треккинг по самому известному национальному парку страны — Уне. Полюбуемся рекой, водопадами, рассмотрим руины древних крепостей. Заглянем в городок Бихач, который 129 лет сопротивлялся натиску Османской империи. Осмотрим исторический центр и необычную мечеть в готическом стиле.

Парк Уна и БихачПарк Уна и БихачПарк Уна и БихачПарк Уна и Бихач
4 день

Островица и монастырь Рмань

Продолжим изучать парк Уна. Побываем у каскада видовых водопадов, старых городских стен Островицы и средневекового православного монастыря Рмань. Побродим по тоннелям вдоль реки Уны.

После обеда поедем в город Яйце, где останемся на ночёвку. По пути остановимся, чтобы осмотреть крепость, заложенную римлянами.

Островица и монастырь РманьОстровица и монастырь РманьОстровица и монастырь РманьОстровица и монастырь Рмань
5 день

Яйце и Мостар

Поближе познакомимся с Яйце и узнаем, почему его называют королевским городом. Эти места богаты средневековыми достопримечательностями: здесь сохранились крепость, колокольня, подземная церковь в катакомбах. Отдельного внимания заслуживает живописный водопад у слияния двух рек.

Отправимся за город и побываем у комплекса водяных мельниц-избушек. После обеда заглянем в католический францисканский монастырь Рама-Шчит, уютно расположившийся на полуострове посередине озера. Вечером пройдёмся по настоящей жемчужине Балкан — красивейшему городу Мостар.

Яйце и МостарЯйце и МостарЯйце и МостарЯйце и Мостар
6 день

Бунский канал, крепость Почитель, Столац и Благай

В первой половине дня осмотрим рукотворное чудо — Бунский канал. Затем сделаем десятки ярких кадров в фотогеничной средневековой крепости Почитель.

Ещё одно древнее оборонительное сооружение римских времён осмотрим в Столаце. Пообедаем в атмосферном месте — ресторане у мельницы с рыбной фермой и видом на водопад.

Подкрепившись, посетим объект культурного наследия Боснии — деревушку Благай. Здесь расположена знаменитая текия — место сбора дервишей. Вы узнаете об их образе жизни и философии суфизма и полюбуетесь впечатляющими пейзажами: истоком изумрудной реки с нависающей скалой.

Бунский канал, крепость Почитель, Столац и БлагайБунский канал, крепость Почитель, Столац и БлагайБунский канал, крепость Почитель, Столац и БлагайБунский канал, крепость Почитель, Столац и Благай
7 день

Треккинг по парку Блидинье

Сегодня как следует разомнём ноги, треккинг займёт примерно 4 часа. Подышим свежим воздухом в природном парке Блидинье и поднимемся к смотровой площадке. После обеда в рыбном ресторане поедем в столицу страны — Сараево.

Треккинг по парку БлидиньеТреккинг по парку БлидиньеТреккинг по парку БлидиньеТреккинг по парку Блидинье
8 день

Сараево и возвращение в Сербию

Прикоснёмся к истории многоликого Сараево, который называют европейским Иерусалимом и городом четырёх религий. Услышим местные легенды, увидим здания османских времён, древние мечети, церкви и синагоги.

После обеда вернёмся в Сербию и на ночь остановимся у горы Мокра-Гора. По дороге осмотрим памятник средневекового турецкого инженерного искусства — 11-пролётный каменный Вишеградский мост.

Сараево и возвращение в СербиюСараево и возвращение в СербиюСараево и возвращение в СербиюСараево и возвращение в Сербию
9 день

Ретропоезд и Златибор

Увидим окрестности живописной Мокры-Горы из окна ретропоезда. Состав следует по кольцевому маршруту, проходит десятки туннелей и делает остановки в самых атмосферных локациях.

Далее заглянем в курортный городок Златибор, напоминающий Швейцарию. Ночевать будем в деревне вблизи природной жемчужины Сербии — каньона реки Увац.

Ретропоезд и ЗлатиборРетропоезд и ЗлатиборРетропоезд и ЗлатиборРетропоезд и Златибор
10 день

Треккинг по каньону реки Увац

Виды каньона реки Увац считаются одной из визитных карточек Сербии. Мы пройдём вдоль него около 5 км и сделаем десятки впечатляющих кадров. Вечером прибудем в Белград.

Треккинг по каньону реки УвацТреккинг по каньону реки УвацТреккинг по каньону реки УвацТреккинг по каньону реки Увац
11 день

Завершающий день

Утром будет время для самостоятельной прогулки по центру города и шопинга. Затем мы проводим вас в аэропорт и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Белграда, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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