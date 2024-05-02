Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Вы будете гулять среди сохранившихся до наших дней и почти разрушившихся древних крепостей и посетите святыни, которым уже сотни лет.
Обойдёте невероятной красоты национальные парки и побываете в городах, основанных ещё во времена Римской империи.
Постараемся охватить всё самое интересное, а в труднодоступные места доберёмся на комфортабельном микроавтобусе.
мая
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 295
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.
Программа тура по дням
Белград
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения прогуляемся по историческому центру Белграда, парку Калемегдан и одноимённой крепости, известной ещё со времён римлян.
Переезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-Лука
Утром отправимся в Боснию и Герцеговину. После пересечения границы сделаем остановку в Сребренике и исследуем местную крепость, которой уже почти 700 лет. После обеда прибудем в город Баня-Лука, где сегодня будем ночевать.
Парк Уна и Бихач
Сегодня нас ждёт треккинг по самому известному национальному парку страны — Уне. Полюбуемся рекой, водопадами, рассмотрим руины древних крепостей. Заглянем в городок Бихач, который 129 лет сопротивлялся натиску Османской империи. Осмотрим исторический центр и необычную мечеть в готическом стиле.
Островица и монастырь Рмань
Продолжим изучать парк Уна. Побываем у каскада видовых водопадов, старых городских стен Островицы и средневекового православного монастыря Рмань. Побродим по тоннелям вдоль реки Уны.
После обеда поедем в город Яйце, где останемся на ночёвку. По пути остановимся, чтобы осмотреть крепость, заложенную римлянами.
Яйце и Мостар
Поближе познакомимся с Яйце и узнаем, почему его называют королевским городом. Эти места богаты средневековыми достопримечательностями: здесь сохранились крепость, колокольня, подземная церковь в катакомбах. Отдельного внимания заслуживает живописный водопад у слияния двух рек.
Отправимся за город и побываем у комплекса водяных мельниц-избушек. После обеда заглянем в католический францисканский монастырь Рама-Шчит, уютно расположившийся на полуострове посередине озера. Вечером пройдёмся по настоящей жемчужине Балкан — красивейшему городу Мостар.
Бунский канал, крепость Почитель, Столац и Благай
В первой половине дня осмотрим рукотворное чудо — Бунский канал. Затем сделаем десятки ярких кадров в фотогеничной средневековой крепости Почитель.
Ещё одно древнее оборонительное сооружение римских времён осмотрим в Столаце. Пообедаем в атмосферном месте — ресторане у мельницы с рыбной фермой и видом на водопад.
Подкрепившись, посетим объект культурного наследия Боснии — деревушку Благай. Здесь расположена знаменитая текия — место сбора дервишей. Вы узнаете об их образе жизни и философии суфизма и полюбуетесь впечатляющими пейзажами: истоком изумрудной реки с нависающей скалой.
Треккинг по парку Блидинье
Сегодня как следует разомнём ноги, треккинг займёт примерно 4 часа. Подышим свежим воздухом в природном парке Блидинье и поднимемся к смотровой площадке. После обеда в рыбном ресторане поедем в столицу страны — Сараево.
Сараево и возвращение в Сербию
Прикоснёмся к истории многоликого Сараево, который называют европейским Иерусалимом и городом четырёх религий. Услышим местные легенды, увидим здания османских времён, древние мечети, церкви и синагоги.
После обеда вернёмся в Сербию и на ночь остановимся у горы Мокра-Гора. По дороге осмотрим памятник средневекового турецкого инженерного искусства — 11-пролётный каменный Вишеградский мост.
Ретропоезд и Златибор
Увидим окрестности живописной Мокры-Горы из окна ретропоезда. Состав следует по кольцевому маршруту, проходит десятки туннелей и делает остановки в самых атмосферных локациях.
Далее заглянем в курортный городок Златибор, напоминающий Швейцарию. Ночевать будем в деревне вблизи природной жемчужины Сербии — каньона реки Увац.
Треккинг по каньону реки Увац
Виды каньона реки Увац считаются одной из визитных карточек Сербии. Мы пройдём вдоль него около 5 км и сделаем десятки впечатляющих кадров. Вечером прибудем в Белград.
Завершающий день
Утром будет время для самостоятельной прогулки по центру города и шопинга. Затем мы проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Белграда, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.