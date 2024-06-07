Сегодня прогуляемся по национальному парку Тара. Увидим уединённый домик посередине реки, заглянем в органично вписанный в пейзаж монастырь Рача, сквозь буковый лес пройдём к источнику с целебной водой, полезной при заболеваниях кожи и глаз.

Придём к реке Дрине и озеру Перучац. Отдохнём на понтонном пляже и искупаемся. Освежившись, поднимемся к смотровым площадкам Баньска и Козья стены. Треккинг будет несложным и наполненным живописными видами.