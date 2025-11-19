Что такое стрит-арт? Где заканчивается вандализм и начинается искусство? В каких техниках работают сербские уличные художники? Работы каких звезд мирового стрит-арта можно встретить на улицах Белграда? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии по граффити столицы Сербии.
Описание экскурсииБелград не зря считается одной из столиц стрит-арта. Здесь художники, футбольных фанаты и политические активисты используют стены домов не только для самовыражения, но и для дискуссий. На экскурсии мы будем разбираться в том, что такое уличное искусство и где проходит тонкая грань между искусством и вандализмом. Мы поговорим о стрит-арт истории столицы Сербии, о том, в каких техниках работают местные художники, и кто помимо художников пишет на домах, и зачем. А еще мы познакомимся с творчеством нескольких заметных стрит-артистов, разыщем их работы, обсудим их идеи и философию, и научимся отличать их работы по творческому почерку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница Москва
- Культурный центр Magacin
- Культурный центр Grad
- Улица Скадарская
- Территория старой пивоварни на улице Цетиньской
- Дизайнерский квартал
- Уличная галерея
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Расходы на кофе и перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сербия, Белград, улица Теразие, 20
Завершение: Улица Цетиньска
Когда и сколько длится?
Когда: Если вы не находите удобные для вас день и время экскурсии, пишите: возможно, у гида будет свободное время в нужные для вас дни!
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
