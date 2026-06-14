Когда основные достопримечательности Белграда уже изучены, на сцену выходят альтернативные маршруты. На этой прогулке откроется другая сущность города - современная, яркая и изменчивая. Вы отыщете интереснейшие граффити и муралы Белграда, узнаете о создателях, персонажах, историях и идеях уличного искусства. Погружение в мир стрит-арта поможет освоиться в современной творческой жизни города и научиться самостоятельно искать интересные работы сербских художников

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Описание экскурсии

Разговор о городе на языке стрит-арта

Я помогу вам посмотреть на андеграундный Белград и его «татуировки» подготовленными глазами и не пропустить ничего важного. Таким образом, за пару часов прогулки мы:

вычислим, чем граффити отличаются от муралов;

поговорим о первых настенных рисунках города и о том, как и почему они появились;

обсудим самые известные имена современной белградской арт-сцены;

выясним, кому нужны художества на стенах, заборах и в ресторанных двориках;

и конечно, подробно обсудим темы, сюжеты и героев уличных шедевров.

Сориентироваться в творческом Белграде

Мы прогуляемся по центру города, захватим кусочек Дорчола и побываем на Савамале — вы увидите, насколько разными могут быть и сам Белград, и его жители. После нашего погружения в мир стрит-арта вы освоитесь в современной творческой жизни города и научитесь самостоятельно искать интересные работы сербских художников. А еще я поделюсь десятками дополнительных локаций для самостоятельного изучения.

Кому подойдет прогулка

Ценителям уличного искусства, а также всем, кто хочет увидеть альтернативное, нетуристическое лицо Белграда и понять, чем живет город сегодня.

Организационные детали