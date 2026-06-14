Когда основные достопримечательности Белграда уже изучены, на сцену выходят альтернативные маршруты. На этой прогулке откроется другая сущность города - современная, яркая и изменчивая.
Вы отыщете интереснейшие граффити и муралы Белграда, узнаете о создателях, персонажах, историях и идеях уличного искусства.
Погружение в мир стрит-арта поможет освоиться в современной творческой жизни города и научиться самостоятельно искать интересные работы сербских художников
Вы отыщете интереснейшие граффити и муралы Белграда, узнаете о создателях, персонажах, историях и идеях уличного искусства.
Погружение в мир стрит-арта поможет освоиться в современной творческой жизни города и научиться самостоятельно искать интересные работы сербских художников
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные граффити и муралы
- 🖌️ Истории и идеи уличного искусства
- 🌆 Альтернативный взгляд на Белград
- 👨🎨 Знакомство с местными художниками
- 📍 Дополнительные локации для изучения
Что можно увидеть
- Граффити
- Муралы
- Первые настенные рисунки
- Известные имена белградской арт-сцены
Описание экскурсии
Разговор о городе на языке стрит-арта
Я помогу вам посмотреть на андеграундный Белград и его «татуировки» подготовленными глазами и не пропустить ничего важного. Таким образом, за пару часов прогулки мы:
- вычислим, чем граффити отличаются от муралов;
- поговорим о первых настенных рисунках города и о том, как и почему они появились;
- обсудим самые известные имена современной белградской арт-сцены;
- выясним, кому нужны художества на стенах, заборах и в ресторанных двориках;
- и конечно, подробно обсудим темы, сюжеты и героев уличных шедевров.
Сориентироваться в творческом Белграде
Мы прогуляемся по центру города, захватим кусочек Дорчола и побываем на Савамале — вы увидите, насколько разными могут быть и сам Белград, и его жители. После нашего погружения в мир стрит-арта вы освоитесь в современной творческой жизни города и научитесь самостоятельно искать интересные работы сербских художников. А еще я поделюсь десятками дополнительных локаций для самостоятельного изучения.
Кому подойдет прогулка
Ценителям уличного искусства, а также всем, кто хочет увидеть альтернативное, нетуристическое лицо Белграда и понять, чем живет город сегодня.
Организационные детали
- Прогулка начинается утром или днём, чтобы можно было лучше разглядеть все детали
- По вашему желанию можем сделать паузу на кофе. Расходы на еду и напитки не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Цетиньская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1631 туриста
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист, выпускница школы гида «Москва глазами инженера» и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо гиду за эту экскурсию! Эта прогулка заставляет совершенно по-новому взглянуть на уличное искусство Белграда. Даже те, кто раньше совсем не понимал граффити, после экскурсии начинают видеть в них не только что-то неопрятное, но красивое искусство.
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Мне понравилось. Прекрасная возможность узнать как живет город через уличное искусство.
Евгения обращает внимание на детали, которые самостоятельно не увидишь и не узнаешь.
Евгения обращает внимание на детали, которые самостоятельно не увидишь и не узнаешь.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения - прекрасная рассказчица и вообще приятный человек. После экскурсии мы действительно ходили по городу с
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поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас экскурсию.
Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно.
Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации.
экскурсия классная смело идите.
Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно.
Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации.
экскурсия классная смело идите.
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Интересная, приятная экскурсия.
Заказал экскурсию про стритарт, будучи полным дилетантом в этом.
Теперь смотрю на разукрашенные стены Белграда другими глазами, пытаясь разглядеть работы художников.
Евгения смогла заинтересовать, увлечь этой темой.
Рекомендую однозначно!
Заказал экскурсию про стритарт, будучи полным дилетантом в этом.
Теперь смотрю на разукрашенные стены Белграда другими глазами, пытаясь разглядеть работы художников.
Евгения смогла заинтересовать, увлечь этой темой.
Рекомендую однозначно!
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Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
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