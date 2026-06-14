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Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами

Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Когда основные достопримечательности Белграда уже изучены, на сцену выходят альтернативные маршруты. На этой прогулке откроется другая сущность города - современная, яркая и изменчивая.

Вы отыщете интереснейшие граффити и муралы Белграда, узнаете о создателях, персонажах, историях и идеях уличного искусства.

Погружение в мир стрит-арта поможет освоиться в современной творческой жизни города и научиться самостоятельно искать интересные работы сербских художников
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные граффити и муралы
  • 🖌️ Истории и идеи уличного искусства
  • 🌆 Альтернативный взгляд на Белград
  • 👨‍🎨 Знакомство с местными художниками
  • 📍 Дополнительные локации для изучения
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами

Что можно увидеть

  • Граффити
  • Муралы
  • Первые настенные рисунки
  • Известные имена белградской арт-сцены

Описание экскурсии

Разговор о городе на языке стрит-арта

Я помогу вам посмотреть на андеграундный Белград и его «татуировки» подготовленными глазами и не пропустить ничего важного. Таким образом, за пару часов прогулки мы:

  • вычислим, чем граффити отличаются от муралов;
  • поговорим о первых настенных рисунках города и о том, как и почему они появились;
  • обсудим самые известные имена современной белградской арт-сцены;
  • выясним, кому нужны художества на стенах, заборах и в ресторанных двориках;
  • и конечно, подробно обсудим темы, сюжеты и героев уличных шедевров.

Сориентироваться в творческом Белграде

Мы прогуляемся по центру города, захватим кусочек Дорчола и побываем на Савамале — вы увидите, насколько разными могут быть и сам Белград, и его жители. После нашего погружения в мир стрит-арта вы освоитесь в современной творческой жизни города и научитесь самостоятельно искать интересные работы сербских художников. А еще я поделюсь десятками дополнительных локаций для самостоятельного изучения.

Кому подойдет прогулка

Ценителям уличного искусства, а также всем, кто хочет увидеть альтернативное, нетуристическое лицо Белграда и понять, чем живет город сегодня.

Организационные детали

  • Прогулка начинается утром или днём, чтобы можно было лучше разглядеть все детали
  • По вашему желанию можем сделать паузу на кофе. Расходы на еду и напитки не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Цетиньская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1631 туриста
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист, выпускница школы гида «Москва глазами инженера» и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно
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Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он прекрасен. Прогуляемся вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Татьяна
Огромное спасибо гиду за эту экскурсию! Эта прогулка заставляет совершенно по-новому взглянуть на уличное искусство Белграда. Даже те, кто раньше совсем не понимал граффити, после экскурсии начинают видеть в них не только что-то неопрятное, но красивое искусство.
Огромное спасибо гиду за эту экскурсию! Эта прогулка заставляет совершенно по-новому взглянуть на уличное искусство Белграда.
Огромное спасибо гиду за эту экскурсию! Эта прогулка заставляет совершенно по-новому взглянуть на уличное искусство Белграда.
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Anna
Мне понравилось. Прекрасная возможность узнать как живет город через уличное искусство.
Евгения обращает внимание на детали, которые самостоятельно не увидишь и не узнаешь.
Мне понравилось. Прекрасная возможность узнать как живет город через уличное искусство.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения - прекрасная рассказчица и вообще приятный человек. После экскурсии мы действительно ходили по городу с
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«широко открытыми глазами» и нашли муралы тех художников, о которых рассказывала Евгения, испытывая дикий восторг от того, что уже издали смогли узнать авторов!!! Евгения, большое Вам спасибо! Внизу фото того, что мы нашли после экскурсии

Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения -
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения -
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения -
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения -
Экскурсия нам очень понравилась. Мы открыли для себя другой Белград, чего нам и хотелось)) Евгения -
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Павел
поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас экскурсию.
Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно.
Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации.
экскурсия классная смело идите.
поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас экскурсию.
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Сергей
Интересная, приятная экскурсия.
Заказал экскурсию про стритарт, будучи полным дилетантом в этом.
Теперь смотрю на разукрашенные стены Белграда другими глазами, пытаясь разглядеть работы художников.
Евгения смогла заинтересовать, увлечь этой темой.
Рекомендую однозначно!
Интересная, приятная экскурсия.
Интересная, приятная экскурсия.
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Наталья
Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных
Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных
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