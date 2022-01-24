Я помогу вам посмотреть на андеграундный Белград и его «татуировки» подготовленными глазами и не пропустить ничего важного. Таким образом, за пару часов прогулки мы:
Мы прогуляемся по центру города, захватим кусочек Дорчола и побываем на Савамале — вы увидите, насколько разными могут быть и сам Белград, и его жители. После нашего погружения в мир стрит-арта вы освоитесь в современной творческой жизни города и научитесь самостоятельно искать интересные работы сербских художников. А еще я поделюсь десятками дополнительных локаций для самостоятельного изучения.
Ценителям уличного искусства, а также всем, кто хочет увидеть альтернативное, нетуристическое лицо Белграда и понять, чем живет город сегодня.