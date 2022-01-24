Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами

Отыскать лучшие граффити и муралы города и узнать о культовых фигурах белградской арт-сцены

Индивидуально
для 6 чел.
Когда достопримечательности Белграда уже изучены, на сцену выходят альтернативные маршруты.

На прогулке вам откроется другая сущность города — современная, яркая и изменчивая.

Мы отыщем интереснейшие граффити и муралы Белграда, поговорим об их создателях, персонажах, историях и идеях, которые всегда будут разными.

Ведь удел уличного искусства — непостоянство!
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Разговор о городе на языке стрит-арта

Я помогу вам посмотреть на андеграундный Белград и его «татуировки» подготовленными глазами и не пропустить ничего важного. Таким образом, за пару часов прогулки мы:

  • вычислим, чем граффити отличаются от муралов;
  • поговорим о первых настенных рисунках города и о том, как и почему они появились;
  • обсудим самые известные имена современной белградской арт-сцены;
  • выясним, кому нужны художества на стенах, заборах и в ресторанных двориках;
  • и конечно, подробно обсудим темы, сюжеты и героев уличных шедевров.

Сориентироваться в творческом Белграде

Мы прогуляемся по центру города, захватим кусочек Дорчола и побываем на Савамале — вы увидите, насколько разными могут быть и сам Белград, и его жители. После нашего погружения в мир стрит-арта вы освоитесь в современной творческой жизни города и научитесь самостоятельно искать интересные работы сербских художников. А еще я поделюсь десятками дополнительных локаций для самостоятельного изучения.

Кому подойдет прогулка

Ценителям уличного искусства, а также всем, кто хочет увидеть альтернативное, нетуристическое лицо Белграда и понять, чем живет город сегодня.

Организационные детали

  • Прогулка начинается утром или днём, чтобы можно было лучше разглядеть все детали
  • По вашему желанию можем сделать паузу на кофе. Расходы на еду и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Цетиньская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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