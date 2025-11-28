Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
«В каком музее есть симпатичный внутренний дворик, а в каком — красивые открытки, какое кафе служит одновременно галереей художника и т»
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
«Музей Воеводины с уникальными археологическими и историческими экспонатами»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
«Внутрь церквей, соборов и музеев заходим по желанию — экскурсию можно продлить»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
- ЕЕлена28 ноября 2025Нашем гидом была Елена. Экскурсия превзошла все ожидания, было очень интересно слушать историю Сербии и Нови-Сада. Елена не только погрузила
- ГГеоргий23 октября 2025Экскурсия «Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа!» превзошла все ожидания! Мы были с родителями, и всем без исключения очень понравилось.
- ММелисса23 сентября 2025Была впервые в Нови-саде, к сожалению перепутала даты, но вопрос оперативно решили, спасибо огромное организаторам за это)
Елена прекрасный гид, экскурсия
- OOksana14 сентября 2025Это была третья экскурсия с Еленой. Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо.
- ААнна23 августа 2025Отличная экскурсия, все было очень продуманно и очень интересно, даже для подростка. Узнали много новых интересных фактов. Ольга очень чутко реагировала на наши просьбы и пожелания, отвечала на вопросы. Нам очень понравилось и точно рекомендую.
- ААнастасия16 июня 2025Нам понравилась экскурсия. С Ольгой мы списывались заранее, хотели немного поменять программу, в итоге все наши пожелания были учтены, жара
- AAlexander23 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную прогулку и историческую справку о НоВи Саде!
Этот день был полон впечатлений от увиденного.
- ДДаша5 января 2025Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались
- EEkaterina2 января 2025Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂
Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.
