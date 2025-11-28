читать дальше

Дунаем и посетили крепость Петроварадина. Отдельная благодарность за экскурсию по музею Воеводины, куда турист, впервые посещающий Нови Сад, вряд ли зайдет самостоятельно. Вадим познакомил нас с непростой историей этого края и его жителей, а также провел экскурсию по временной выставке, посвященной королю Александру 1 Карагеоргиевичу.



Вадим с большим вниманием и заботой относится к своим туристам: с удовольствием отвечал на наши многочисленные вопросы, поделился своим опытом жизни в Сербии, посоветовал много классных мест как в городе, так и за его пределами. Вадим - замечательный рассказчик, с которым было очень интересно знакомиться с городом. Обязательно вернемся еще!