Музеи и искусство Нови-Сада

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Нови-Саде на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Туристический и скрытый Нови-Сад
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
«В каком музее есть симпатичный внутренний дворик, а в каком — красивые открытки, какое кафе служит одновременно галереей художника и т»
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
«Музей Воеводины с уникальными археологическими и историческими экспонатами»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
«Внутрь церквей, соборов и музеев заходим по желанию — экскурсию можно продлить»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Нашем гидом была Елена. Экскурсия превзошла все ожидания, было очень интересно слушать историю Сербии и Нови-Сада. Елена не только погрузила
    нас в мир истории, рассказывала забавные истории и традиции, но и подсказала, где перекусить вкусной сербской кухней, купить небанальных сувениров. Большое спасибо за прогулку и эмоции!

  • Г
    Георгий
    23 октября 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Экскурсия «Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа!» превзошла все ожидания! Мы были с родителями, и всем без исключения очень понравилось.
    Елена — замечательный гид: подстроилась под наш график (в этот день мы приезжали из Белграда), помогла с организационными моментами и сделала всё, чтобы прогулка прошла максимально комфортно.

    Ритм экскурсии был идеально сбалансирован — без спешки, но с большим количеством интересных фактов и красивых локаций. Елена — захватывающий рассказчик, умеет расставлять интересные акценты и делиться историей города.

    Большое спасибо за атмосферу, внимание и любовь к своему делу!

  • М
    Мелисса
    23 сентября 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Была впервые в Нови-саде, к сожалению перепутала даты, но вопрос оперативно решили, спасибо огромное организаторам за это)
    Елена прекрасный гид, экскурсия
    была очень подробная и в спокойном темпе, узнали очень много нового и интересного для себя, получили ответы на все возникшие вопросы. Спасибо большое за такой душевный рассказ и интересный, безумно красивый маршрут💗 Елене желаем дальнейших успехов!

  • O
    Oksana
    14 сентября 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Это была третья экскурсия с Еленой. Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    23 августа 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Отличная экскурсия, все было очень продуманно и очень интересно, даже для подростка. Узнали много новых интересных фактов. Ольга очень чутко реагировала на наши просьбы и пожелания, отвечала на вопросы. Нам очень понравилось и точно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    16 июня 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Нам понравилась экскурсия. С Ольгой мы списывались заранее, хотели немного поменять программу, в итоге все наши пожелания были учтены, жара
    не была помехой, останавливались в кафе передохнуть. Ольга хороший гид, прекрасный рассказчик и образованный в области истории и культуры человек, что крайне важно для нас. Да и для гида тоже) Ольга нам подсказала про экскурсию в Ратушу в Суботице, про парковки, где поесть, даже мужа привлекла к работе) Спасибо, Ольга!

  • A
    Alexander
    23 мая 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Хочу выразить огромную благодарность Елене за увлекательную прогулку и историческую справку о НоВи Саде!
    Этот день был полон впечатлений от увиденного.
  • Д
    Даша
    5 января 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались
    Дунаем и посетили крепость Петроварадина. Отдельная благодарность за экскурсию по музею Воеводины, куда турист, впервые посещающий Нови Сад, вряд ли зайдет самостоятельно. Вадим познакомил нас с непростой историей этого края и его жителей, а также провел экскурсию по временной выставке, посвященной королю Александру 1 Карагеоргиевичу.

    Вадим с большим вниманием и заботой относится к своим туристам: с удовольствием отвечал на наши многочисленные вопросы, поделился своим опытом жизни в Сербии, посоветовал много классных мест как в городе, так и за его пределами. Вадим - замечательный рассказчик, с которым было очень интересно знакомиться с городом. Обязательно вернемся еще!

  • E
    Ekaterina
    2 января 2025
    Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
    Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂
    Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.

