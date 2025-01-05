Экскурсия по Нови-Саду предлагает прогулку по пешеходным улицам, где можно увидеть старинные особняки и храмы. Посещение музея Воеводины позволит погрузиться в историю города. Виды с Петроварадинской крепости впечатляют своей красотой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по историческому центру
- 🏰 Виды с Петроварадинской крепости
- 🖼️ Посещение музея Воеводины
- 📚 Интересные факты о городе
- 🎨 Влияние Франции на искусство
Что можно увидеть
- Главная площадь
- Католический храм Девы Марии
- Библиотека Матицы Сербской
- Георгиевский собор
- Дворец владыки Бачки
- Памятник Петру I Карагеоргиевичу
- Музей Воеводины
- Петроварадинская крепость
- Площадь Галерей
- Памятник жертвам фашизма
- Набережная Дуная
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главную площадь с ратушей и католическим храмом Девы Марии.
- Библиотеку Матицы Сербской и православный Георгиевский собор.
- Дворец владыки Бачки и памятник Петру I Карагеоргиевичу.
- Музей Воеводины с уникальными археологическими и историческими экспонатами.
- Петроварадинскую крепость и площадь Галерей.
- Памятник жертвам фашизма и набережную Дуная.
Я расскажу:
- О многочисленных народах, населяющих Нови-Сад.
- Причинах отсутствия старых зданий в городе с 300-летней историей.
- Местных археологических памятниках, известных на всю страну.
- Крепости, которую можно назвать «градообразующим предприятием» Нови-Сада.
- Влиянии Франции на сербскую живопись.
- Наследии белой эмиграции в Нови-Саде.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Билеты в музей Воеводины не включены в стоимость — €3 за человека.
- Если вы любите искусство, можем включить в программу посещение одной из городский галерей. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 395 туристов
Вас приветствует маленькая и дружная команда гидов, состоящая из Ольги, Вадима и Елены! Елена — самый профессиональный экскурсовод из нашей команды, составитель нескольких маршрутов по городу, автор телеграм-канала об истории Нови-Сада,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Даша
5 янв 2025
Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались Дунаем и посетили крепость Петроварадина. Отдельная благодарность за экскурсию по
E
Ekaterina
2 янв 2025
Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂
Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.
Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.
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