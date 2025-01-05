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специализируется на зданиях, построенных белыми эмигрантами сто лет назад. Ольга — культуролог и блогер, отличный гид и замечательный собеседник, безмерно любящий каждый уголок Нови-Сада, а уж сколько всего знающий о городе — это не передать! Именно Ольга создала эту экскурсию, обогатив её огромным количеством деталей! Вадим — историк по образованию, гид по призванию, готовый составить экскурсию в полном соответствии с вашими интересами и ожиданиями. Прекрасно чувствует себя во всех основных музеях города — и в исторических, и в художественных, и в краеведческих!