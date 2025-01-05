Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа

Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Экскурсия по Нови-Саду предлагает прогулку по пешеходным улицам, где можно увидеть старинные особняки и храмы. Посещение музея Воеводины позволит погрузиться в историю города. Виды с Петроварадинской крепости впечатляют своей красотой.
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Гид расскажет о многочисленных народах, населяющих город, и причинах отсутствия старых зданий. Влияние Франции на сербскую живопись и наследие Белой эмиграции также будут раскрыты. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять культурное наследие Нови-Сада

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по историческому центру
  • 🏰 Виды с Петроварадинской крепости
  • 🖼️ Посещение музея Воеводины
  • 📚 Интересные факты о городе
  • 🎨 Влияние Франции на искусство
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Главная площадь
  • Католический храм Девы Марии
  • Библиотека Матицы Сербской
  • Георгиевский собор
  • Дворец владыки Бачки
  • Памятник Петру I Карагеоргиевичу
  • Музей Воеводины
  • Петроварадинская крепость
  • Площадь Галерей
  • Памятник жертвам фашизма
  • Набережная Дуная

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главную площадь с ратушей и католическим храмом Девы Марии.
  • Библиотеку Матицы Сербской и православный Георгиевский собор.
  • Дворец владыки Бачки и памятник Петру I Карагеоргиевичу.
  • Музей Воеводины с уникальными археологическими и историческими экспонатами.
  • Петроварадинскую крепость и площадь Галерей.
  • Памятник жертвам фашизма и набережную Дуная.

Я расскажу:

  • О многочисленных народах, населяющих Нови-Сад.
  • Причинах отсутствия старых зданий в городе с 300-летней историей.
  • Местных археологических памятниках, известных на всю страну.
  • Крепости, которую можно назвать «градообразующим предприятием» Нови-Сада.
  • Влиянии Франции на сербскую живопись.
  • Наследии белой эмиграции в Нови-Саде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Билеты в музей Воеводины не включены в стоимость — €3 за человека.
  • Если вы любите искусство, можем включить в программу посещение одной из городский галерей. Детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Даша
5 янв 2025
Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным улицам старого города, полюбовались Дунаем и посетили крепость Петроварадина. Отдельная благодарность за экскурсию по
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музею Воеводины, куда турист, впервые посещающий Нови Сад, вряд ли зайдет самостоятельно. Вадим познакомил нас с непростой историей этого края и его жителей, а также провел экскурсию по временной выставке, посвященной королю Александру 1 Карагеоргиевичу.

Вадим с большим вниманием и заботой относится к своим туристам: с удовольствием отвечал на наши многочисленные вопросы, поделился своим опытом жизни в Сербии, посоветовал много классных мест как в городе, так и за его пределами. Вадим - замечательный рассказчик, с которым было очень интересно знакомиться с городом. Обязательно вернемся еще!

Большое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главнымБольшое спасибо за знакомство с городом! 4,5ч пролетели буквально на одном дыхании: мы прошли по главным
E
2 янв 2025
Несмотря на туман (так город выглядит загадочнее), экскурсия прошла на отлично! А ни одна улочка не была пройдена дважды 🙂
Посещение музея очень гармонично вписывается в программу, тем более там есть очень интересные экспонаты.

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