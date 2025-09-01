Суботица — неочевидная жемчужина Европы. Я расскажу об уникальности города и его развитии — от Римской империи до сегодняшних дней. Поделюсь рассказами о судьбах людей, которые сделали Суботицу такой, какая она есть. Покажу знаковые здания и познакомлю с местными традициями. И сделаю всё, чтобы вы почувствовали душу этой земли.

Ваш гид в Суботице

Описание экскурсии

Сказочный дворец Ференца Райхла — одного из главных архитекторов Суботицы. Он украшен разноцветной мозаикой и керамикой Жолнаи и вдохновлён традиционным фольклором Венгрии и Трансильвании.

Главная пешеходная улица Корзо. Она была застроена в конце 19 века и сохранила своё наследие до сегодняшнего дня — от здания паровой мельницы до торгового банка архитекторов Дежё Якоба и Марцела Камора.

Городская ратуша — невероятное по своей красоте и масштабу архитектурное творение начала 20 века.

Кафедральный собор святой Терезы Авильской, построенный в конце 1780-х. Это одна из двух базилик на территории современной Сербии.

Синагога — одна из самых красивых в Европе: с шатровым куполом и элементами венгерской сецессии в оформлении.

Францисканский собор и монастырь 1730 года, которые построены на руинах крепости венгерского короля 15 века.

А ещё: второй из старейших театров Сербии, скрытые сокровища города, памятники и архитектурные шедевры разных стилей, которые были построены в золотое для Суботицы время — в конце 19 — начале 20 веков.

Организационные детали

Мы заходим во все доступные для посещения локации — со мной для вас это будет бесплатно.