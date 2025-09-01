Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Суботица — неочевидная жемчужина Европы. Я расскажу об уникальности города и его развитии — от Римской империи до сегодняшних дней. Поделюсь рассказами о судьбах людей, которые сделали Суботицу такой, какая она есть. Покажу знаковые здания и познакомлю с местными традициями. И сделаю всё, чтобы вы почувствовали душу этой земли.
Описание экскурсии
Сказочный дворец Ференца Райхла — одного из главных архитекторов Суботицы. Он украшен разноцветной мозаикой и керамикой Жолнаи и вдохновлён традиционным фольклором Венгрии и Трансильвании.
Главная пешеходная улица Корзо. Она была застроена в конце 19 века и сохранила своё наследие до сегодняшнего дня — от здания паровой мельницы до торгового банка архитекторов Дежё Якоба и Марцела Камора.
Городская ратуша — невероятное по своей красоте и масштабу архитектурное творение начала 20 века.
Кафедральный собор святой Терезы Авильской, построенный в конце 1780-х. Это одна из двух базилик на территории современной Сербии.
Синагога — одна из самых красивых в Европе: с шатровым куполом и элементами венгерской сецессии в оформлении.
Францисканский собор и монастырь 1730 года, которые построены на руинах крепости венгерского короля 15 века.
А ещё: второй из старейших театров Сербии, скрытые сокровища города, памятники и архитектурные шедевры разных стилей, которые были построены в золотое для Суботицы время — в конце 19 — начале 20 веков.
Организационные детали
Мы заходим во все доступные для посещения локации — со мной для вас это будет бесплатно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Ференца Райхла
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Александр — ваш гид в Суботице
Я живу в городе Суботица, Сербия, более 2 лет. За это время я глубоко проникся атмосферой этого удивительного города и его богатой культурой, и хочу делиться своим уникальным взглядом на Суботицу. Мои экскурсии направлены на то, чтобы вы не просто увидели Суботицу, но и почувствовали ее душу и атмосферу. Верю, что такой подход сделает ваш опыт незабываемым.
Отзывы и рейтинг
Евгения
1 сен 2025
Александр не смог провести экскурсию сам, но оперативно организовал нам коллегу Анжелику на замену, её могу рекомендовать искренно и с душой ❤️
Маршрут небольшой и комфортный. Шли только по улице, в читать дальше
здания не заходили. Очень много деталей рассмотрели в знакомых зданиях, многому удивились и улыбнулись. Вроде бы экскурсия обзорная, и центр города уже знаком, но всё равно было ощущение причастности чему-то важному, небанальному, секретному. Анжелике очень подходит Суботица, для неё дух города естественен и органичен. Понравилось, как гид заботилась о нашем ритме, чтобы мы не устали и не проголодались. Готова рекомендовать всем друзья для знакомства с чудесным городом!