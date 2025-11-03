Самые яркие здания города построены в стиле сецессион.
Вы разберётесь в истоках и особенностях этого стиля, услышите интересные факты из истории Суботицы и её архитектуры. Мы непринуждённо поболтаем и я научу вас применять метод архитектурного анализа.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самый старый дом города.
- Памятник последнему сербскому царю или «отцу Воеводины».
- Улицу Корзо.
- Дом «с девочками».
- Особняк Ф. Райхла.
- Самый первый дом в стиле сецессион в Воеводине.
- Ратушу.
Вы узнаете:
- Что нарисовано на гербе города.
- Почему информацию о владельце самого старого дома можно найти в архивной книге францисканцев.
- Как выглядел город в конце 19 века.
- Почему возник модерн (сецессион) и какие уникальные черты есть у венгерского сецессиона.
- Как по декору фасада дома узнать, кто его заказчик.
- Что значат «сердечки» в оформлении самого роскошного жилого дома города.
Организационные детали
- За дополнительную плату можем организовать для вас трансфер из Нови-Сада или Белграда (подробности уточняйте в переписке с гидом).
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Суботице
Провели экскурсии для 84 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
4 ноя 2025
Доброго времени суток!
От всего сердца благодарим Елену за проведенную экскурсию, проявленную доброжелательность, толерантность и терпение к небольшим индивидуальным казусам и запросам))) Погода нас сопровождала довольно пасмурная, к чему мы с
I
Irina
20 окт 2025
Мы получили истинное удовольствие от прогулки по Суботице с Еленой. Это была не экскурсия в стиле "посмотрите налево, посмотрите направо", а именно неспешная прогулка с интересным и содержательным общением. Стараниями Елены мы узнали и увидели много интересного, познакомились с тонкостями архитектуры. В итоге совершенно влюбились в Суботицу
Ксения
19 окт 2025
Очень рекомендую Елену! Обожаю экскурсии именно по архитектуре, и наконец-то мы теперь знаем специалистку, которая объясняет базовую базу для людей типа нас: кому нравится смотреть на здания, но кто ничего при этом не понимает:) ну и на примере с таким городом, как Суботица, это получилось прекрасно. Обязательно сходим на другие экскурсии от Елены.
I
Ilia
25 сен 2025
Отличная экскурсия. Приятно среди экскурсий с большим количеством дат и имён, поговорить об архитектуре и поразбираться в тонкостях модерна. Большое спасибо, Елене!
Oksana
11 сен 2025
Интересная экскурсия, приятная прогулка. Спасибо огромное Елене. Рекомендую всем.
Г
Георгий
7 сен 2025
Отличный гид! Приятная, не скучная прогулка. Всем рекомендую. Без гида в Суботице делать нечего.
Анатолий
26 июл 2025
Суботица прекрасный город и великолепное дополнение непринужденная прогулка с Еленой… время пролетает незаметно. Всем рекомендую
А
Антонина
12 июл 2025
Жаль, что нельзя поставить 10 звезд!)) С Еленой провели два прекрасных дня. Это были экскурсии по Нови-саду и Суботице. Рекомендуем от всей души! Большое Вам спасибо!
Любовь
18 июн 2025
Суботицу не рассмотреть самому. Нужен проводник в мир архитектуры. С Еленой было очень приятно и увлекательно гулять. Днем по ее совету посетили экскурсию в ратуше, так что к вечеру ноги гудели. Зато какие прекрасные впечатления!
А
Анастасия
26 мая 2025
Первый раз были в Суботице, не пожалели, что обратились к Елене - было интересно, понятно и красиво! Остались очень довольны
А
Александр
26 апр 2025
Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Суботице. Было очень интересно, познавательно и не скучно. Узнали много нового про сам город и в целом про жизнь Сербов. Экскурсия прекрасно структурирована и проведена на высшем уровне. Очень советую посетить данную экскурсию если хотите узнать историю города и проникнуться его атмосферой.
Т
Татьяна
23 апр 2025
Елена великолепный гид! Интересный содержатательный рассказ. Прекрасно владеет материалом и увлекательно его преподносит. Однозначно рекомендую!
