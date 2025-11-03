И Игорь

От всего сердца благодарим Елену за проведенную экскурсию, проявленную доброжелательность, толерантность и терпение к небольшим индивидуальным казусам и запросам))) Погода нас сопровождала довольно пасмурная, к чему мы с читать дальше молодым человеком не были готовы (оделись легко и забыли зонт). Елена показала нам пару кофеен, в которых мы смогли согреться за чашками кофе / чая и поделилась своим зонтом. Это было приятно. Так же, по ходу экскурсии, Елена отвечала на все вопросы и проводила интересные интерактивы. Отдельно, хотим выразить благодарность за рекомендацию ресторана, в котором мы после завершения встречи - поужинали.



От лица пары,

I Irina Мы получили истинное удовольствие от прогулки по Суботице с Еленой. Это была не экскурсия в стиле "посмотрите налево, посмотрите направо", а именно неспешная прогулка с интересным и содержательным общением. Стараниями Елены мы узнали и увидели много интересного, познакомились с тонкостями архитектуры. В итоге совершенно влюбились в Суботицу

Ксения Очень рекомендую Елену! Обожаю экскурсии именно по архитектуре, и наконец-то мы теперь знаем специалистку, которая объясняет базовую базу для людей типа нас: кому нравится смотреть на здания, но кто ничего при этом не понимает:) ну и на примере с таким городом, как Суботица, это получилось прекрасно. Обязательно сходим на другие экскурсии от Елены.

I Ilia Отличная экскурсия. Приятно среди экскурсий с большим количеством дат и имён, поговорить об архитектуре и поразбираться в тонкостях модерна. Большое спасибо, Елене!

Oksana Интересная экскурсия, приятная прогулка. Спасибо огромное Елене. Рекомендую всем.

Г Георгий Отличный гид! Приятная, не скучная прогулка. Всем рекомендую. Без гида в Суботице делать нечего.

Анатолий Суботица прекрасный город и великолепное дополнение непринужденная прогулка с Еленой… время пролетает незаметно. Всем рекомендую

А Антонина Жаль, что нельзя поставить 10 звезд!)) С Еленой провели два прекрасных дня. Это были экскурсии по Нови-саду и Суботице. Рекомендуем от всей души! Большое Вам спасибо!

Любовь Суботицу не рассмотреть самому. Нужен проводник в мир архитектуры. С Еленой было очень приятно и увлекательно гулять. Днем по ее совету посетили экскурсию в ратуше, так что к вечеру ноги гудели. Зато какие прекрасные впечатления!

А Анастасия Первый раз были в Суботице, не пожалели, что обратились к Елене - было интересно, понятно и красиво! Остались очень довольны

А Александр Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Суботице. Было очень интересно, познавательно и не скучно. Узнали много нового про сам город и в целом про жизнь Сербов. Экскурсия прекрасно структурирована и проведена на высшем уровне. Очень советую посетить данную экскурсию если хотите узнать историю города и проникнуться его атмосферой.

Елена рассказала даже больше чем мы ожидали.