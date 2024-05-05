Расположенная всего в 10 км от венгерской границы, Суботица запомнится вам удивительной мультикультурностью. Она отражается во всём: архитектуре, традициях, языке, эстетике. Как кандидат исторических наук и увлечённый местный житель я помогу вам разобраться в этом плавильном котле. Живым языком расскажу, как развивался город и какие у него планы на будущее.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Суботице

Maxim Ваш гид в Суботице

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная площадь. Вы увидите на ней главный символ города — Ратушу, украшенную декоративными элементами из керамики и кованого железа. А также старинные здания Национального театра и Городской библиотеки.

Дворец Райхла. Вы оцените причудливое творение венгерского архитектора и сравните его с шедеврами гениального испанца Гауди. По желанию заглянете во внутренний дворик, где можно выпить кофе.

Пешеходная улица Корзо. Мы пройдём по уютной старинной улице, рассматривая фасады красивых зданий и заглядывая в атмосферные дворики.

Храмы разных религий. Я покажу вам одну из самых больших и красивых синагог Европы, католический и православный соборы, монастырь ордена Святого Франциска и протестантские церкви.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.