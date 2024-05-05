Суботица сквозь столетия

Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
Расположенная всего в 10 км от венгерской границы, Суботица запомнится вам удивительной мультикультурностью. Она отражается во всём: архитектуре, традициях, языке, эстетике.

Как кандидат исторических наук и увлечённый местный житель я помогу вам разобраться в этом плавильном котле. Живым языком расскажу, как развивался город и какие у него планы на будущее.
5
2 отзыва
Суботица сквозь столетия
Суботица сквозь столетия
Суботица сквозь столетия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная площадь. Вы увидите на ней главный символ города — Ратушу, украшенную декоративными элементами из керамики и кованого железа. А также старинные здания Национального театра и Городской библиотеки.

Дворец Райхла. Вы оцените причудливое творение венгерского архитектора и сравните его с шедеврами гениального испанца Гауди. По желанию заглянете во внутренний дворик, где можно выпить кофе.

Пешеходная улица Корзо. Мы пройдём по уютной старинной улице, рассматривая фасады красивых зданий и заглядывая в атмосферные дворики.

Храмы разных религий. Я покажу вам одну из самых больших и красивых синагог Европы, католический и православный соборы, монастырь ордена Святого Франциска и протестантские церкви.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
5 мая 2024
Отличная экскурсия! Спасибо Максиму! И всего самого доброго.
Елена
21 мар 2024
Огромное спасибо за чудесную экскурсию Мы побывали в католическом соборе, посмотрели на чудесную архитектуру города. Максим порекомендовал сходить в ратушу и привел нас туда в конце экскурсии. Рассказал про современную сторону жизни в Сербии.
ХорошоТам