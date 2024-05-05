Как кандидат исторических наук и увлечённый местный житель я помогу вам разобраться в этом плавильном котле. Живым языком расскажу, как развивался город и какие у него планы на будущее.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центральная площадь. Вы увидите на ней главный символ города — Ратушу, украшенную декоративными элементами из керамики и кованого железа. А также старинные здания Национального театра и Городской библиотеки.
Дворец Райхла. Вы оцените причудливое творение венгерского архитектора и сравните его с шедеврами гениального испанца Гауди. По желанию заглянете во внутренний дворик, где можно выпить кофе.
Пешеходная улица Корзо. Мы пройдём по уютной старинной улице, рассматривая фасады красивых зданий и заглядывая в атмосферные дворики.
Храмы разных религий. Я покажу вам одну из самых больших и красивых синагог Европы, католический и православный соборы, монастырь ордена Святого Франциска и протестантские церкви.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.