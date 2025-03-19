Увидеть самое главное в Суботице

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Суботице на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Суботица сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
5 апр в 09:30
6 апр в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
Начало: В центре города
24 мар в 08:30
25 мар в 08:30
€80 за всё до 4 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    19 марта 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Экскурсия по Суботице была потрясающая! Было интересно, познавательно и не скучно. Елена рассказала много интересных фактов о городе и заставила посмотреть на архитектуру с новом стороны. Спасибо большое за эту прогулку!
  • А
    Андрей
    7 марта 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Отличная экскурсия, Елена интересно рассказывала о городе и его архитектуре, увидели много красивых мест, так же я получил много полезных советов чем можно заняться в Суботице и соседнем Паличе
  • А
    Анна
    15 февраля 2025
    Суботица сквозь столетия
    Великолепная экскурсия! Максим экскурсовод увлеченный и это сразу видно. Это был живой, интересный рассказ человека, который много знает и понимает
    читать дальше

    о чём говорит. Уверена, что в следующий раз мы узнаем также много нового. Даже холодная погода нам не помешала получить удовольствие от прогулки по красивому городу.

  • Т
    Татьяна
    21 января 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Огромное спасибо Елене за прекрасно проведенный день в Суботице! Во время экскурсии по городу Елена очень подробно и интересно рассказала
    читать дальше

    об архитектуре города, показала много интересных мест, также Елена очень подробно рассказала о местных обычаях и жизни в Сербии. Экскурсия получилась живой и не утомительной. Очень понравилось общение за чашечкой вкусного кофе в Макдональдсе, который уютно расположен в городской Ратуше! Всем рекомендую экскурсию в Суботицу с гидом Еленой!

  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Суботица сквозь столетия
    Очень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, но с точки зрения архитектуры
    читать дальше

    очень интересный. На улице было холодно, но экскурсию Максим организовал так, что мы заходили в синагогу, костелы, где можно было не только любоваться убранством, но и погреться. Очень рекомендую.

    Очень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, ноОчень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, ноОчень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, ноОчень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, ноОчень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, но
  • О
    Ольга
    21 октября 2024
    Суботица сквозь столетия
    Экскурсия с Максимом прошла живо и интересно. Показал много интересных мест, рассказал не только об истории Суботицы, архитектуре, но и о местных обычаях и жизни в Сербии. Дал несколько рекомендаций, что ещё посмотреть, где поесть.

Ответы на вопросы от путешественников по Суботице в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суботице
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суботица сквозь столетия
  2. Знакомьтесь, Суботица
  3. Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Сколько стоит экскурсия по Суботице в марте 2025
Сейчас в Суботице в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Суботице (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 8 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май