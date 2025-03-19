М Мария Знакомьтесь, Суботица Экскурсия по Суботице была потрясающая! Было интересно, познавательно и не скучно. Елена рассказала много интересных фактов о городе и заставила посмотреть на архитектуру с новом стороны. Спасибо большое за эту прогулку!

А Андрей Знакомьтесь, Суботица Отличная экскурсия, Елена интересно рассказывала о городе и его архитектуре, увидели много красивых мест, так же я получил много полезных советов чем можно заняться в Суботице и соседнем Паличе

А Анна Суботица сквозь столетия читать дальше о чём говорит. Уверена, что в следующий раз мы узнаем также много нового. Даже холодная погода нам не помешала получить удовольствие от прогулки по красивому городу. Великолепная экскурсия! Максим экскурсовод увлеченный и это сразу видно. Это был живой, интересный рассказ человека, который много знает и понимает

Т Татьяна Знакомьтесь, Суботица читать дальше об архитектуре города, показала много интересных мест, также Елена очень подробно рассказала о местных обычаях и жизни в Сербии. Экскурсия получилась живой и не утомительной. Очень понравилось общение за чашечкой вкусного кофе в Макдональдсе, который уютно расположен в городской Ратуше! Всем рекомендую экскурсию в Суботицу с гидом Еленой! Огромное спасибо Елене за прекрасно проведенный день в Суботице! Во время экскурсии по городу Елена очень подробно и интересно рассказала

И Ирина Суботица сквозь столетия читать дальше очень интересный. На улице было холодно, но экскурсию Максим организовал так, что мы заходили в синагогу, костелы, где можно было не только любоваться убранством, но и погреться. Очень рекомендую. Очень приятный экскурсовод Максим. Обо всем рассказывает грамотно и с любовью. Хотя Суботица город небольшой, но с точки зрения архитектуры