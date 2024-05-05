Индивидуальная
2.5 часа
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
Сегодня в 09:30
9 июня в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Максиму! И всего самого доброго.
- ЕЕлена21 марта 2024Огромное спасибо за чудесную экскурсию Мы побывали в католическом соборе, посмотрели на чудесную архитектуру города. Максим порекомендовал сходить в ратушу и привел нас туда в конце экскурсии. Рассказал про современную сторону жизни в Сербии.
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