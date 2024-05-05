Найдено 1 экскурсия в Суботице на русском языке, цена €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Суботица сквозь столетия Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории € 100 за всё до 10 чел. Последние отзывы на экскурсии О Оксана Суботица сквозь столетия Отличная экскурсия! Спасибо Максиму! И всего самого доброго.

Е Елена Суботица сквозь столетия Огромное спасибо за чудесную экскурсию Мы побывали в католическом соборе, посмотрели на чудесную архитектуру города. Максим порекомендовал сходить в ратушу и привел нас туда в конце экскурсии. Рассказал про современную сторону жизни в Сербии.

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