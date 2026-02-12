Два острова — два совершенно разных настроения Сейшел. Вы увидите легендарный орех Coco de Mer и отдохнёте на пляже, который входит в список лучших на планете, а ещё встретите гигантских черепах. Большинство гостей приходит на эти острова на частных яхтах, а у вас будет возможность приехать в эти удивительные места на скоростном катере.

7:00–7:15 — отправление с главного острова Сейшел на остров Праслин. Мы совершим переход на скоростном катере в открытом океане. Время в пути — примерно 1 ч 15 мин

8:30–12:00 — остров Праслин и знаменитый кокосовый орех Coco de Mer. Этот самый крупный в мире орех — один из символов Сейшел, а также объект легенд и научных споров. Он растёт только на двух островах: Праслин и Кюриёз

На минивэне вы отправитесь на смотровую площадку Glacis Noire

Проведёте 1–1,5 ч на пляже Anse Lazio, который входит в список лучших на планете

12:20–15:20 — остров Ла Диг и черепахи

Пообедаете в ресторане Fish Trap (шведский стол)

На велосипеде или открытом грузовичке (клубкар) отправитесь к легендарному пляжу Anse Source d’Argent — самому фотографируемому в мире

По пути сделаете остановку, чтобы понаблюдать за гигантскими черепахами вблизи

Увидите небольшую ванильную плантацию

На пляже у вас будет 2–3 часа искупаться, отдохнуть, а при желании прокатиться на байдарке (за доплату)

15:30–16:50 — возвращение на причал острова Маэ

Организационные детали

Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира катера предусмотрен спасжилет

Аренда байдарки не входит в стоимость — по желанию

Вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды

В стоимость входит:

— групповой трансфер с северного побережья (из других районов трансфер с доплатой — уточним в переписке)

— обед по системе шведский стол

Дополнительно оплачивается:

— налог за высадку на остров — €2 за чел.

— вход на пляж Anse Source d’Argent — €12 за чел.