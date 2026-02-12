Мои заказы

Острова Праслин и Ла Диг: райские пляжи и знаменитый кокос

Увидеть Сейшелы такими, какими их показывают в рекламе (с Маэ)
Два острова — два совершенно разных настроения Сейшел.

Вы увидите легендарный орех Coco de Mer и отдохнёте на пляже, который входит в список лучших на планете, а ещё встретите гигантских черепах.

Большинство гостей приходит на эти острова на частных яхтах, а у вас будет возможность приехать в эти удивительные места на скоростном катере.
Описание водной прогулки

7:00–7:15 — отправление с главного острова Сейшел на остров Праслин. Мы совершим переход на скоростном катере в открытом океане. Время в пути — примерно 1 ч 15 мин

8:30–12:00 — остров Праслин и знаменитый кокосовый орех Coco de Mer. Этот самый крупный в мире орех — один из символов Сейшел, а также объект легенд и научных споров. Он растёт только на двух островах: Праслин и Кюриёз

  • На минивэне вы отправитесь на смотровую площадку Glacis Noire
  • Проведёте 1–1,5 ч на пляже Anse Lazio, который входит в список лучших на планете

12:20–15:20 — остров Ла Диг и черепахи

  • Пообедаете в ресторане Fish Trap (шведский стол)
  • На велосипеде или открытом грузовичке (клубкар) отправитесь к легендарному пляжу Anse Source d’Argent — самому фотографируемому в мире
  • По пути сделаете остановку, чтобы понаблюдать за гигантскими черепахами вблизи
  • Увидите небольшую ванильную плантацию
  • На пляже у вас будет 2–3 часа искупаться, отдохнуть, а при желании прокатиться на байдарке (за доплату)

15:30–16:50 — возвращение на причал острова Маэ

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира катера предусмотрен спасжилет
  • Аренда байдарки не входит в стоимость — по желанию
  • Вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды

В стоимость входит:
— групповой трансфер с северного побережья (из других районов трансфер с доплатой — уточним в переписке)
— обед по системе шведский стол

Дополнительно оплачивается:
— налог за высадку на остров — €2 за чел.
— вход на пляж Anse Source d’Argent — €12 за чел.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€219
Дети 4-12 лет€170
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида
Ирида — ваша команда гидов в Маэ
Провели экскурсии для 52 туристов
Я член команды организаторов туров на Сейшелах и Маврикий. Мы будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. Посетите наши туры на Сейшелах на острова Праслин и Ла Диг, отправьтесь в полетайте на вертолете над подводным водопадом и на морскую прогулку с китами на Маврикий.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Н
Нина
12 фев 2026
Съездили на экскурсию сегодня на острова Праслин и Ла Диг. Очень понравилось! Начиная от того, как нас забрали ровно в 6:20, как обещали, и дальше все было очень организовано: выдали
читать дальше

браслеты определенного цвета, по ним было понятно, в какой катер садиться, в какой трансфер, где кушать. Кстати, вкусно покормили в обед. А еще у нас были проблемы, не было евро, нам пошли навстречу и рассчитали нас в долларах. Сами острова тоже замечательные: шикарные пляжи, необычный кокос и атмосферная поездка на велосипеде по Ла дигу. Спасибо организаторам! Буду вас рекомендовать.

Л
Лиана
2 фев 2026
Отличная клиентоориентированность, вежливые сотрудники.
С первого дня вышли на связь, включили в чат, полностью контролировали весь процесс и помогали. Спасибо большое за такой ответственный подход!
Екатерина
Екатерина
2 фев 2026
Все прошло отлично, экскурсия яркая! все проходит легко, быстро организованно! Показывают очень красивые места! Все понравилось, спасибо большое!
Все прошло отлично, экскурсия яркая! все проходит легко, быстро организованно! Показывают очень красивые места! Все понравилось, спасибо большое!
Е
Екатерина
31 янв 2026
В целом экскурсия понравилась. Рекомендовала бы больше времени для посещения Праслина- совсем мало. Стоимость явно завышена. В нашей англоязычной группе стоимость билета для туриста 160 евро за взрослого. Мы оплатили в Приложении 219 за взрослого. Для семьи из 4-х человек разница существенная ((
Илья
Илья
25 янв 2026
Великолепный вариант для знакомства с заявленными островами!
1. Встреча и трансфер между островами:
Поразила пунктуальность и подход к безопасности от команды катера.
Веселые мужики попались!))
2. Праслин: кокос Коко де Мер -
читать дальше

слишком на мой взгляд затянутая экскурсия, все самое интересное про кокос можно было уложить в 5 минут. Услышав меня интересующую информацию я просто пошел гулять близ парка.
А вот заявленнный пляж стоил того на 100%. Времени для фото и покупаться было предоставлено предостаточно.
3. Ла Диг: причалили мы в 30 метрах от шведского стола, не особо разнообразного, но любое из предоставленных часов было вкусным и без добавки я не ушел! Спасибо поварам! Ресторан очень уютный!
Далее всё по заявленному в программе; велосипеды, черепахи, пляжи.
На Ла Диг хочется вернуться, времени не хватило насладиться им в полной мере.
Спасибо организаторам за отличнейший день на Сейшелах!

Е
Елена
17 янв 2026
Отличная экскурсия! Организация очень хорошая - заказывали еще в России, все четко, пунктуально.
Посмотрели два потрясающе красивых острова. Большое спасибо! Рекомендую экскурсию однозначно!

