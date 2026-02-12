Два острова — два совершенно разных настроения Сейшел.
Вы увидите легендарный орех Coco de Mer и отдохнёте на пляже, который входит в список лучших на планете, а ещё встретите гигантских черепах.
Большинство гостей приходит на эти острова на частных яхтах, а у вас будет возможность приехать в эти удивительные места на скоростном катере.
Вы увидите легендарный орех Coco de Mer и отдохнёте на пляже, который входит в список лучших на планете, а ещё встретите гигантских черепах.
Большинство гостей приходит на эти острова на частных яхтах, а у вас будет возможность приехать в эти удивительные места на скоростном катере.
Описание водной прогулки
7:00–7:15 — отправление с главного острова Сейшел на остров Праслин. Мы совершим переход на скоростном катере в открытом океане. Время в пути — примерно 1 ч 15 мин
8:30–12:00 — остров Праслин и знаменитый кокосовый орех Coco de Mer. Этот самый крупный в мире орех — один из символов Сейшел, а также объект легенд и научных споров. Он растёт только на двух островах: Праслин и Кюриёз
- На минивэне вы отправитесь на смотровую площадку Glacis Noire
- Проведёте 1–1,5 ч на пляже Anse Lazio, который входит в список лучших на планете
12:20–15:20 — остров Ла Диг и черепахи
- Пообедаете в ресторане Fish Trap (шведский стол)
- На велосипеде или открытом грузовичке (клубкар) отправитесь к легендарному пляжу Anse Source d’Argent — самому фотографируемому в мире
- По пути сделаете остановку, чтобы понаблюдать за гигантскими черепахами вблизи
- Увидите небольшую ванильную плантацию
- На пляже у вас будет 2–3 часа искупаться, отдохнуть, а при желании прокатиться на байдарке (за доплату)
15:30–16:50 — возвращение на причал острова Маэ
Организационные детали
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира катера предусмотрен спасжилет
- Аренда байдарки не входит в стоимость — по желанию
- Вас будет сопровождать англоговорящий гид из нашей команды
В стоимость входит:
— групповой трансфер с северного побережья (из других районов трансфер с доплатой — уточним в переписке)
— обед по системе шведский стол
Дополнительно оплачивается:
— налог за высадку на остров — €2 за чел.
— вход на пляж Anse Source d’Argent — €12 за чел.
ежедневно в 06:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€219
|Дети 4-12 лет
|€170
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Маэ
Провели экскурсии для 52 туристов
Я член команды организаторов туров на Сейшелах и Маврикий. Мы будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. Посетите наши туры на Сейшелах на острова Праслин и Ла Диг, отправьтесь в полетайте на вертолете над подводным водопадом и на морскую прогулку с китами на Маврикий.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
12 фев 2026
Съездили на экскурсию сегодня на острова Праслин и Ла Диг. Очень понравилось! Начиная от того, как нас забрали ровно в 6:20, как обещали, и дальше все было очень организовано: выдали
Л
Лиана
2 фев 2026
Отличная клиентоориентированность, вежливые сотрудники.
С первого дня вышли на связь, включили в чат, полностью контролировали весь процесс и помогали. Спасибо большое за такой ответственный подход!
С первого дня вышли на связь, включили в чат, полностью контролировали весь процесс и помогали. Спасибо большое за такой ответственный подход!
Екатерина
2 фев 2026
Все прошло отлично, экскурсия яркая! все проходит легко, быстро организованно! Показывают очень красивые места! Все понравилось, спасибо большое!
Е
Екатерина
31 янв 2026
В целом экскурсия понравилась. Рекомендовала бы больше времени для посещения Праслина- совсем мало. Стоимость явно завышена. В нашей англоязычной группе стоимость билета для туриста 160 евро за взрослого. Мы оплатили в Приложении 219 за взрослого. Для семьи из 4-х человек разница существенная ((
Илья
25 янв 2026
Великолепный вариант для знакомства с заявленными островами!
1. Встреча и трансфер между островами:
Поразила пунктуальность и подход к безопасности от команды катера.
Веселые мужики попались!))
2. Праслин: кокос Коко де Мер -
1. Встреча и трансфер между островами:
Поразила пунктуальность и подход к безопасности от команды катера.
Веселые мужики попались!))
2. Праслин: кокос Коко де Мер -
Е
Елена
17 янв 2026
Отличная экскурсия! Организация очень хорошая - заказывали еще в России, все четко, пунктуально.
Посмотрели два потрясающе красивых острова. Большое спасибо! Рекомендую экскурсию однозначно!
Посмотрели два потрясающе красивых острова. Большое спасибо! Рекомендую экскурсию однозначно!
Входит в следующие категории Маэ
Похожие экскурсии из Маэ
Водная прогулка
Сейшелы, которым есть чем удивить
Невероятная природа, купание в водопаде и на пляжах, пейзажи столицы Виктории и не только
Начало: У вашего отеля
27 фев в 07:00
28 фев в 07:00
€310 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Секреты острова Маэ
Исследовать столицу, отдохнуть на пляже, побывать на фабрике духов и производстве рома Такамака
Начало: Возле отеля
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
€530 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Сейшелы: один день в раю
Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
€320 за всё до 3 чел.