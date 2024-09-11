Сейшелы, которым есть чем удивить

Невероятная природа, купание в водопаде и на пляжах, пейзажи столицы Виктории и не только
Как жительница Сейшельских островов я обладаю глубокими знаниями об их скрытых жемчужинах: от нетронутых пляжей и пышных природных заповедников до ярких местных рынков и культурных достопримечательностей. Я покажу вам лучшие места, которые вы вряд ли найдёте в обычных туристических справочниках. И расскажу о Сейшелах так, чтобы вам захотелось продолжить знакомство с ними.
5
14 отзывов
Сейшелы, которым есть чем удивить
Сейшелы, которым есть чем удивить
Сейшелы, которым есть чем удивить
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Разнообразие флоры и фауны Сейшел в природных заповедниках. Откройте для себя редкие виды растений, захватывающие ландшафты и спокойную красоту островов
  • Столица Виктория: рынок, пиратские пушки, индусский храм, католическая церковь с уникальными дверями ручной работы и картинами о вечном
  • Купание в водопаде
  • Фабрика изготовления парфюма из самого большого семени на Земле
  • Смотровая: заберёмся на лавку по лестнице
  • Пляжи

Вы узнаете:

  • почему черепаха не любит, когда на ней катаются
  • хочет ли сейшелка замуж и всё о семейной жизни
  • почему гранитные камни такие красивые
  • какова вероятность, что кокос упадёт на голову

Также я расскажу вам о климате, географии и истории Сейшел.

Организационные детали

В стоимость входит путешествие на автомобиле с кондиционером и питьевая вода.

Дополнительные расходы:

  • Смотровая Mission Lodge — 100 рупий
  • Королевский сад специй — 175 рупий
  • Водопад — 50 рупий
  • Детям до 12 лет всё бесплатно
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Е
11 сен 2024
Любовь - очень душевная и приятная девушка, мы прекрасно провели время, посмотрели много мест, искупались, у нашего отеля были волны, Любовь отвезла нас на спокойный пляж))
И она нам помогла с организацией экскурсии на лодке.
Большое спасибо за незабываемое время на Сейшелах!!!
Г
11 сен 2024
Спасибо Любе за отличную насыщенную экскурсию, а также помощь с бронированием отеля и арендой машины.
Она просто сделала наш отдых!
Рекомендуем.
Е
6 сен 2024
Забронировал поездку за месяц. Не прогадал! На тот момент еще не было ни единого отзыва, но привлекла цена и приятная девушка на фото.
Ездили с женой и ребенком, все остались в восторге.
Нас встретили в удобное время, с теплом.
Поездка была комфортная, ровная, чувствовалась уверенность в вождении, знание маршрута, материала. Излагала легко непринужденно, доступно и интересно.
Спасибо за приятное времяпрепровождение.
В
29 авг 2024
Спасибо трипстеру за возможность познакомиться с нашим человеком в Индийском океане)
Всё прошло отлично, экскурсия выстроена по нашим пожеланиям, очень понравились смотровые, прогулка по оживленной Виктории, обед и наш замечательный гид Люба, приятная и позитивная девушка.
Е
29 авг 2024
Ездил один, всё понравилось, рекомендую
Ездил один, всё понравилось, рекомендуюЕздил один, всё понравилось, рекомендуюЕздил один, всё понравилось, рекомендую
Р
27 авг 2024
Отличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно для знакомства с новой страной!!?
Люба, большое спасибо за замечательный день!
Отличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно дляОтличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно дляОтличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно для
Н
20 авг 2024
Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!
Шикарные виды, интересные места и яркие впечатления - то, что мы получили в нашей поездке!
Спасибо большое, рекомендуем!
Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!
А
20 авг 2024
Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору, Любовь быстро перестроила маршрут и я побывала на вершине горы, на огромном гранитном камне, откуда открылся превосходный вид!!! Также погуляли по городу, сделали классные снимки на смотровых! Экскурсия и экскурсовод супер!!!
Рекомендую!)))
Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору,Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору,Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору,Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору,
И
17 авг 2024
Интересная,познавательная экскурсия. Все пожелания и предпочтения были учтены. Спасибо Любе за прекрасно проведенное время!
Н
15 авг 2024
Все понравилось, Любовь выстраивала маршрут с учетом всех наших пожеланий, очень приятная, позитивная, знающая эту страну и искренне в нее влюбленная. Не мало важно: отлично водит машину по узким извилистым дорогам. Помогла организовать другую морскую экскурсию, которая с ней не связана никак. Буду рекомендовать ее, как профессионала и хорошего человека!
Д
10 авг 2024
Люба, спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Было очень познавательно, экскурсия прошла на высшем уровне! Машина комфортная, рекомендуем
Люба, спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Было очень познавательно, экскурсия прошла на высшем уровне! Машина комфортная, рекомендуемЛюба, спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Было очень познавательно, экскурсия прошла на высшем уровне! Машина комфортная, рекомендуем
Наталия
7 авг 2024
Хотим сказать огромное спасибо Любови за отлично организованную экскурсию.
Узнали много интересного про Сейшелы, побывали в красивейших местах Маэ.
Любовь очень приятный собеседник.
Учла все наши пожелания. Мы отлично провели день и чего и всем желаем😊
О
6 авг 2024
Любовь, Спасибо огромное за знакомство с Маэ. Все прошло интересно и увлекательно. Желаем вам успехов в вашем нелегком деле, веселых туристов и нескончаемого потока клиентов!!!
Олег.
Н
2 авг 2024
Рискнули и не прогадали! Мы забронировали экскурсию Любы без единого отзыва на сайте, но решение было абсолютно правильным! Люба работает в компании местного туроператора, давно живёт на Маэ, она показала нам лучшие места на острове, накупались в водопаде, наделали фотографий, продегустировали ром! Вернулись довольные и сразу решили написать отзыв. Бронируйте смело!

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