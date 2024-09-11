Как жительница Сейшельских островов я обладаю глубокими знаниями об их скрытых жемчужинах: от нетронутых пляжей и пышных природных заповедников до ярких местных рынков и культурных достопримечательностей. Я покажу вам лучшие места, которые вы вряд ли найдёте в обычных туристических справочниках. И расскажу о Сейшелах так, чтобы вам захотелось продолжить знакомство с ними.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Разнообразие флоры и фауны Сейшел в природных заповедниках. Откройте для себя редкие виды растений, захватывающие ландшафты и спокойную красоту островов
- Столица Виктория: рынок, пиратские пушки, индусский храм, католическая церковь с уникальными дверями ручной работы и картинами о вечном
- Купание в водопаде
- Фабрика изготовления парфюма из самого большого семени на Земле
- Смотровая: заберёмся на лавку по лестнице
- Пляжи
Вы узнаете:
- почему черепаха не любит, когда на ней катаются
- хочет ли сейшелка замуж и всё о семейной жизни
- почему гранитные камни такие красивые
- какова вероятность, что кокос упадёт на голову
Также я расскажу вам о климате, географии и истории Сейшел.
Организационные детали
В стоимость входит путешествие на автомобиле с кондиционером и питьевая вода.
Дополнительные расходы:
- Смотровая Mission Lodge — 100 рупий
- Королевский сад специй — 175 рупий
- Водопад — 50 рупий
- Детям до 12 лет всё бесплатно
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Маэ
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Любовь, и я профессиональный гид, проживающий и работающий на прекрасных Сейшельских островах. С многолетним опытом работы в туристической индустрии, я стремлюсь дарить вам незабываемые впечатления от интересных открытий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 сен 2024
Любовь - очень душевная и приятная девушка, мы прекрасно провели время, посмотрели много мест, искупались, у нашего отеля были волны, Любовь отвезла нас на спокойный пляж))
И она нам помогла с организацией экскурсии на лодке.
Большое спасибо за незабываемое время на Сейшелах!!!
И она нам помогла с организацией экскурсии на лодке.
Большое спасибо за незабываемое время на Сейшелах!!!
Г
Георгий
11 сен 2024
Спасибо Любе за отличную насыщенную экскурсию, а также помощь с бронированием отеля и арендой машины.
Она просто сделала наш отдых!
Рекомендуем.
Она просто сделала наш отдых!
Рекомендуем.
Е
Егор
6 сен 2024
Забронировал поездку за месяц. Не прогадал! На тот момент еще не было ни единого отзыва, но привлекла цена и приятная девушка на фото.
Ездили с женой и ребенком, все остались в восторге.
Нас встретили в удобное время, с теплом.
Поездка была комфортная, ровная, чувствовалась уверенность в вождении, знание маршрута, материала. Излагала легко непринужденно, доступно и интересно.
Спасибо за приятное времяпрепровождение.
Ездили с женой и ребенком, все остались в восторге.
Нас встретили в удобное время, с теплом.
Поездка была комфортная, ровная, чувствовалась уверенность в вождении, знание маршрута, материала. Излагала легко непринужденно, доступно и интересно.
Спасибо за приятное времяпрепровождение.
В
Виктория
29 авг 2024
Спасибо трипстеру за возможность познакомиться с нашим человеком в Индийском океане)
Всё прошло отлично, экскурсия выстроена по нашим пожеланиям, очень понравились смотровые, прогулка по оживленной Виктории, обед и наш замечательный гид Люба, приятная и позитивная девушка.
Всё прошло отлично, экскурсия выстроена по нашим пожеланиям, очень понравились смотровые, прогулка по оживленной Виктории, обед и наш замечательный гид Люба, приятная и позитивная девушка.
Е
Евгений
29 авг 2024
Ездил один, всё понравилось, рекомендую
Р
Родион
27 авг 2024
Отличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно для знакомства с новой страной!!?
Люба, большое спасибо за замечательный день!
Люба, большое спасибо за замечательный день!
Н
Никита
20 авг 2024
Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!
Шикарные виды, интересные места и яркие впечатления - то, что мы получили в нашей поездке!
Спасибо большое, рекомендуем!
Шикарные виды, интересные места и яркие впечатления - то, что мы получили в нашей поездке!
Спасибо большое, рекомендуем!
А
Анастасия
20 авг 2024
Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору, Любовь быстро перестроила маршрут и я побывала на вершине горы, на огромном гранитном камне, откуда открылся превосходный вид!!! Также погуляли по городу, сделали классные снимки на смотровых! Экскурсия и экскурсовод супер!!!
Рекомендую!)))
Рекомендую!)))
И
Ирина
17 авг 2024
Интересная,познавательная экскурсия. Все пожелания и предпочтения были учтены. Спасибо Любе за прекрасно проведенное время!
Н
Наталья
15 авг 2024
Все понравилось, Любовь выстраивала маршрут с учетом всех наших пожеланий, очень приятная, позитивная, знающая эту страну и искренне в нее влюбленная. Не мало важно: отлично водит машину по узким извилистым дорогам. Помогла организовать другую морскую экскурсию, которая с ней не связана никак. Буду рекомендовать ее, как профессионала и хорошего человека!
Д
Дарья
10 авг 2024
Люба, спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Было очень познавательно, экскурсия прошла на высшем уровне! Машина комфортная, рекомендуем
Наталия
7 авг 2024
Хотим сказать огромное спасибо Любови за отлично организованную экскурсию.
Узнали много интересного про Сейшелы, побывали в красивейших местах Маэ.
Любовь очень приятный собеседник.
Учла все наши пожелания. Мы отлично провели день и чего и всем желаем😊
Узнали много интересного про Сейшелы, побывали в красивейших местах Маэ.
Любовь очень приятный собеседник.
Учла все наши пожелания. Мы отлично провели день и чего и всем желаем😊
О
Олег
6 авг 2024
Любовь, Спасибо огромное за знакомство с Маэ. Все прошло интересно и увлекательно. Желаем вам успехов в вашем нелегком деле, веселых туристов и нескончаемого потока клиентов!!!
Олег.
Олег.
Н
Никита
2 авг 2024
Рискнули и не прогадали! Мы забронировали экскурсию Любы без единого отзыва на сайте, но решение было абсолютно правильным! Люба работает в компании местного туроператора, давно живёт на Маэ, она показала нам лучшие места на острове, накупались в водопаде, наделали фотографий, продегустировали ром! Вернулись довольные и сразу решили написать отзыв. Бронируйте смело!
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