Е Екатерина Любовь - очень душевная и приятная девушка, мы прекрасно провели время, посмотрели много мест, искупались, у нашего отеля были волны, Любовь отвезла нас на спокойный пляж))

И она нам помогла с организацией экскурсии на лодке.

Большое спасибо за незабываемое время на Сейшелах!!!

Г Георгий Спасибо Любе за отличную насыщенную экскурсию, а также помощь с бронированием отеля и арендой машины.

Она просто сделала наш отдых!

Рекомендуем.

Е Егор Забронировал поездку за месяц. Не прогадал! На тот момент еще не было ни единого отзыва, но привлекла цена и приятная девушка на фото.

Ездили с женой и ребенком, все остались в восторге.

Нас встретили в удобное время, с теплом.

Поездка была комфортная, ровная, чувствовалась уверенность в вождении, знание маршрута, материала. Излагала легко непринужденно, доступно и интересно.

Спасибо за приятное времяпрепровождение.

В Виктория Спасибо трипстеру за возможность познакомиться с нашим человеком в Индийском океане)

Всё прошло отлично, экскурсия выстроена по нашим пожеланиям, очень понравились смотровые, прогулка по оживленной Виктории, обед и наш замечательный гид Люба, приятная и позитивная девушка.

Е Евгений Ездил один, всё понравилось, рекомендую

Р Родион Отличная индивидуальная экскурсия по адекватной цене, максимально клиентоориентированный гид и комфортная машина:) что еще нужно для знакомства с новой страной!!?

Люба, большое спасибо за замечательный день!

Н Никита Благодарим Любовь за чудесное путешествие! Все наши пожелания были учтены, экскурсовод очень внимательна к каждому туристу!

Шикарные виды, интересные места и яркие впечатления - то, что мы получили в нашей поездке!

Спасибо большое, рекомендуем!

А Анастасия Великолепное начало моего отдыха на Сейшелах! День пролетел на одном дыхании! Я захотела подняться на гору, Любовь быстро перестроила маршрут и я побывала на вершине горы, на огромном гранитном камне, откуда открылся превосходный вид!!! Также погуляли по городу, сделали классные снимки на смотровых! Экскурсия и экскурсовод супер!!!

Рекомендую!)))

И Ирина Интересная,познавательная экскурсия. Все пожелания и предпочтения были учтены. Спасибо Любе за прекрасно проведенное время!

Н Наталья Все понравилось, Любовь выстраивала маршрут с учетом всех наших пожеланий, очень приятная, позитивная, знающая эту страну и искренне в нее влюбленная. Не мало важно: отлично водит машину по узким извилистым дорогам. Помогла организовать другую морскую экскурсию, которая с ней не связана никак. Буду рекомендовать ее, как профессионала и хорошего человека!

Д Дарья Люба, спасибо за прекрасно организованную экскурсию! Было очень познавательно, экскурсия прошла на высшем уровне! Машина комфортная, рекомендуем

Наталия Хотим сказать огромное спасибо Любови за отлично организованную экскурсию.

Узнали много интересного про Сейшелы, побывали в красивейших местах Маэ.

Любовь очень приятный собеседник.

Учла все наши пожелания. Мы отлично провели день и чего и всем желаем😊

О Олег Любовь, Спасибо огромное за знакомство с Маэ. Все прошло интересно и увлекательно. Желаем вам успехов в вашем нелегком деле, веселых туристов и нескончаемого потока клиентов!!!

Олег.