Я стану вашим личным проводником и покажу все красоты острова Маэ. Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений: мы можем отправиться в горы, полюбоваться панорамами со смотровых площадок, устроить пляжный релакс-день или изучить местную флору в национальных парках. Вы познакомитесь с историей островов и погрузитесь в современную жизнь креольского народа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Развлечения на выбор

Каким будет этот день — решаете вы. Предлагаю прогуляться по Аллее пиратов: я поделюсь с вами историями о тех временах, когда эти ребята держали в страхе не один флот. Или мы посетим любимые места британской королевской семьи и побываем на руинах городка Миссии: здесь находится смотровая площадка с отличным видом. Если захотите, отправимся в Ботанический сад или же Королевский сад специй, где вы увидите орех Коко-де-Мер необычной формы и даже встретите гигантских сухопутных черепах.

Пляжный отдых

Сейшельские острова знамениты белоснежными пляжами — с песком мелким, словно мука. Мы можем посетить некоторые из них, насладиться пейзажами, как из рекламы «Баунти», искупаться и даже поплавать с маской в тихом заливе.

Бананы, кокосы

Вы познакомитесь с креольской кухней — или же пообедаете привычными европейскими блюдами. Но я настоятельно рекомендую насладиться напитком «Ром в кокосе», который производится только на островах и больше нигде в мире.

В горы!

По желанию и если будут силы, мы можем прогуляться в горы Поход занимает 1,5 часа в обе стороны, но оно того стоит: с высоты птичьего полета вам откроется восхитительный вид острова. Фото здесь всегда получаются замечательные!

Организационные детали