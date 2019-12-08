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Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах

Захар
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Захар – ваш гид
Я стану вашим личным проводником и покажу все красоты острова Маэ.

Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений: мы можем отправиться в горы, полюбоваться панорамами со смотровых площадок, устроить пляжный релакс-день или изучить местную флору в национальных парках.

Вы познакомитесь с историей островов и погрузитесь в современную жизнь креольского народа.
150 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю

Что вас ожидает

Развлечения на выбор
Каким будет этот день — решаете вы. Предлагаю прогуляться по Аллее пиратов: я поделюсь с вами историями о тех временах, когда эти ребята держали в страхе не один флот. Или мы посетим любимые места британской королевской семьи и побываем на руинах городка Миссии: здесь находится смотровая площадка с отличным видом. Если захотите, отправимся в Ботанический сад или же Королевский сад специй, где вы увидите орех Коко-де-Мер необычной формы и даже встретите гигантских сухопутных черепах.

Пляжный отдых
Сейшельские острова знамениты белоснежными пляжами — с песком мелким, словно мука. Мы можем посетить некоторые из них, насладиться пейзажами, как из рекламы «Баунти», искупаться и даже поплавать с маской в тихом заливе.

Бананы, кокосы
Вы познакомитесь с креольской кухней — или же пообедаете привычными европейскими блюдами. Но я настоятельно рекомендую насладиться напитком «Ром в кокосе», который производится только на островах и больше нигде в мире.

В горы!
По желанию и если будут силы, мы можем прогуляться в горы Поход занимает 1,5 часа в обе стороны, но оно того стоит: с высоты птичьего полета вам откроется восхитительный вид острова. Фото здесь всегда получаются замечательные!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, питьевая вода, напиток «Ром в кокосе» — в подарок.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Ботанический сад (8 долларов) или Королевский сад (10 долларов) и обед (от 5 до 50 долларов— в зависимости от ваших предпочтений), личные расходы.
  • С собой возьмите крем от солнца, головной убор, полотенца, маски и трубки для плавания.
  • Для экскурсии выбирайте удобную обувь: перемещаться по острову будем на автомобиле, но будут и пешие прогулки.
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю
Сейшелы: один день в раю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Захар
Захар
Приехал на Сейшелы однажды — и решил остаться тут навсегда. Знаю острова уже более 8 лет, всегда рад пообщаться с новыми людьми и познакомить гостей с жизнью Сейшельских островов. Экскурсию стараюсь сделать индивидуальной для каждого отдельного случая.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 декабря 2019
Хорошая обзорная экскурсия! За один день можно получить представление об острове Маэ, столице Виктории, местных достопримечательностях, жизни креольцев и уникальной природе. Гид Захар, который уже 8 лет живет на Сейшелах вместе с семьей, интересно и ненавязчиво рассказывал и показывал остров. Кроме предложенной нами изначально программы - индуистский, кафедральный и англиканский храмы, рынок, литл биг-бен, три крыла, ботанический сад с черепахами и сад специй (ели там карамболь, который падает прямо с деревьев), насыпной остров Эден, Bel Air, деревня ремесленников и дом плантатора, посетили даже больше: производство рома Такамака и водопад. Ели в местной таверне и пили очень вкусный местный ром и ром в кокосе, которым угощал Захар. Заезжали на несколько пляжей, в т.ч. живописный Ance Royal, а также на смотровую площадку в Миссии и аллею пиратов. Взяли с собой траву цитронеллу, чтобы высадить ее дома. Единственное - не зашли на гору Морн и гору 3 брата, но Захар в самом начале предупредил, что на это требуется дополнительное время (по 1.5 часа на каждую гору) и хорошая погода, а у нас в конце дня пошел ливень и в заповеднике был сильный туман, облака спустились прямо на горы. В общем, рекомендую данную экскурсию для знакомства с островом. День пролетел незаметно, но очень насыщенно.

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