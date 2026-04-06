Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
Я стану вашим личным проводником и покажу все красоты острова Маэ.
Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений: мы можем отправиться в горы, полюбоваться панорамами со смотровых площадок, устроить пляжный релакс-день или изучить местную флору в национальных парках. Вы познакомитесь с историей островов и погрузитесь в современную жизнь креольского народа.
Каким будет этот день — решаете вы. Предлагаю прогуляться по Аллее пиратов: я поделюсь с вами историями о тех временах, когда эти ребята держали в страхе не один флот. Или мы посетим любимые места британской королевской семьи и побываем на руинах городка Миссии: здесь находится смотровая площадка с отличным видом. Если захотите, отправимся в Ботанический сад или же Королевский сад специй, где вы увидите орех Коко-де-Мер необычной формы и даже встретите гигантских сухопутных черепах.
Пляжный отдых
Сейшельские острова знамениты белоснежными пляжами — с песком мелким, словно мука. Мы можем посетить некоторые из них, насладиться пейзажами, как из рекламы «Баунти», искупаться и даже поплавать с маской в тихом заливе.
Бананы, кокосы
Вы познакомитесь с креольской кухней — или же пообедаете привычными европейскими блюдами. Но я настоятельно рекомендую насладиться напитком «Ром в кокосе», который производится только на островах и больше нигде в мире.
В горы!
По желанию и если будут силы, мы можем прогуляться в горы Поход занимает 1,5 часа в обе стороны, но оно того стоит: с высоты птичьего полета вам откроется восхитительный вид острова. Фото здесь всегда получаются замечательные!
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер, питьевая вода, напиток «Ром в кокосе» — в подарок
Дополнительные расходы: входные билеты в Ботанический сад (8 долларов) или Королевский сад (10 долларов) и обед (от 5 до 50 долларов— в зависимости от ваших предпочтений), личные траты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваш гид в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 545 туристов
Приехал на Сейшелы однажды — и решил остаться тут навсегда. Знаю острова уже много лет, всегда рад пообщаться с новыми людьми и познакомить гостей с жизнью Сейшельских островов. Экскурсию стараюсь сделать индивидуальной для каждого отдельного случая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алсу
Очень понравилась экскурсия! Было интересно и взрослым и детям! Провели интересный, насыщенный день, который закончился на красивейшем пляже! Спасибо Захару!
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Анастасия
Спасибо Захару за прекрасный день, который мы провели на экскурсии по Маэ. Все четко, ясно, содержательно. Интересно узнать историю островов и чем живут местные люди от человека, который давно живёт на Сейшелах!
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Екатерина
Большое спасибо Захару за интересную, насыщенную экскурсию по тропическому острову. Много информации, много локаций. Все было построено под наши пожелания Рекомендую!
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Д
Дарья
Очень здорово! Хочется вернуться!
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Т
Татьяна
На экскурсии я была с 14 летним сыном и девятимесячной дочей, в связи с чем маршрут был подстроен под младшего ребёнка. Заезжали обедать в хорошее кафе с невероятным видом на залив. Очень рада, что гидом у нас оказался Захар,он внимательный, ответственный, интересный собеседник и рассказчик, сделал нам отличеые фото.
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Е
Елена
Были сегодня с дочерью на экскурсии с Захаром. Ну очень нам понравилось! Мы даже не предполагали, что на таком маленьком острове столько всего интересного, а еще не все даже успели читать дальшеуменьшить
посмотреть. С Захаром было не просто интересно, но и весело, тепло и душевно. А еще нас ждал вкусный сюрприз, но не напишу какой, а то всю интригу испорчу)) В общем, однозначно рекомендуем!