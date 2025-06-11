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Секреты острова Маэ

Исследовать столицу, отдохнуть на пляже, побывать на фабрике духов и производстве рома Такамака
Отправляемся в путешествие по главному среди Сейшельских островов! Вас ждёт много удивительного: самая маленькая столица мира, пышный Королевский сад, макеты настоящих пиратских кораблей, кокосовая парфюмерия и встреча с гигантскими черепахами. Мы исследуем популярные уголки Маэ и заглянем в скрытые, чтобы лучше понять уклад жизни сейшельцев.
5
7 отзывов
Секреты острова Маэ
Секреты острова Маэ
Секреты острова Маэ
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Город Виктория — самая маленькая столица мира. Мы прогуляемся по колоритному рынку, где ароматы специй смешиваются с яркими красками товаров и голосами покупателей. Увидим индуистский храм, католическую церковь с уникальными дверями ручной работы и мини-копию английской башни.

Смотровая Mission Lodge — перед вами как на ладони окажется вся южная часть острова Маэ, от видов которой захватывает дух.

Пляжи с белоснежным песком и купание в горном водопаде.

Деревня ремесленников, где вы увидите поместье Domaine de Val des Prés и сравните, как жили богатые англичане и их обслуживающий персонал. Здесь же посмотрим на макеты пиратских кораблей.

Встреча с гигантскими черепахами — неторопливыми хозяйками острова.

Фабрика парфюма, где создают аромат из самого большого семени в мире — кокосового ореха Коко-де-Мер.

Производство рома Такамака — знаменитого напитка из тростникового сахара и минеральной воды с гор острова Маэ. Вас ждёт дегустация рома и знакомство с тонкостями его изготовления.

Королевский сад, где вы познакомитесь с разнообразной растительностью острова и увидите спелые тропические фрукты на деревьях.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, услуги гида, питьевая вода
  • Программа гибкая и может быть скорректирована по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Смотровая Mission Lodge — 100 рупий за чел.
  • Королевский сад специй — 175 рупий за чел.
  • Водопад — 50 рупий за чел.
    Детям до 12 лет вход везде бесплатный
  • Обед
  • Съёмка на квадрокоптер (по желанию) — €50/~730 рупий

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
11 июн 2025
Все было очень интересно, гид Любовь очень интересно рассказывала, спасибо!
Е
31 мая 2025
Любовь - замечательный гид! Благодаря ее профессионализму и теплому общению, экскурсия по Маэ стала настоящим удовольствием. Огромное спасибо и самые лучшие рекомендации!
И
23 мая 2025
Отличная обзорная экскурсия по острову Маэ, гид Любовь отлично знает Сейшельские острова и очень увлекательно рассказывает о них. Особенно понравилось в саду специй, где мы посмотрели множество тропических растений
N
13 мая 2025
Огромное спасибо за шикарную экскурсию 🙏 Индивидуальный подход с учетом всех капризов и абсолютная легкость в общении и подаче информации
От души рекомендуем всем
Ю
24 фев 2025
Гид прекрасный, очень отзывчивый, дружелюбный. Места очень красивые. Спасибо за такое замечательное знакомство с Маэ! 👍🏼
А
21 фев 2025
Ездил на экскурсию с семьей в январе, наконец то дошли руки отзыв написать. Понравилась страна, пляжи и экскурсия. Николаю спасибо, от души
О
19 фев 2025
Экскурсия была супер!
Мы увидели красивые пляжи, водопад и разные интересные места в Виктории. Много нового узнали про природу и культуру Сейшел
Н
18 фев 2025
Решили на четверых взять микроавтобус, чтобы не тесниться в предлагаемых на сайте легковушках. Экскурсия была комфортной, автобус новенький👍🏼
Л
2 фев 2025
Я считаю выгодно за 500 евро взяли тур на 8 человек, другие гиды за 600-700 предлагали, цены на Сейшелах кусаются на все, отдых не бюджетный, все посмотрели, рекомендуем Николая, рассказывает интересно. На Сейшелы конечно стоит ехать только богатым, нам все было дорого, имейте в виду
Д
26 янв 2025
Экскурсия оставила у нашей семьи самые яркие впечатления и эмоции. Гид рассказывал интересные факты о культуре и истории Сейшельских островов. Мы смогли не только насладиться красотой природы, но и узнать много нового. Это был незабываемый день, который мы будем долго помнить и, возможно, захотим повторить♥️Экскурсия зачет, рекомендую в начале путешествия👍🏼
А
23 янв 2025
Спасибо гиду Николаю за классный день на солнечном Маэ, интересные истории и лучшие пляжи, рекомендуем!
С
19 дек 2024
Взяли экскурсию на четверых, чтобы было просторно в микроавтобусе, всё очень понравилось, отлично провели время, многое узнали и увидели. А также потом поехали на частную экскурсию на другие острова, Любовь организовала нам лодку. Спасибо!
е
17 дек 2024
Неделю назад вернулись с Сейшел, праздновали 15 летие нашего ребенка. Так как семья у нас большая (5 человек), взяли белый микроавтобус с экскурсоводом Николаем. Были приятно удивлены, что автомобиль новый
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и чистый. К назначенному времени Николай заехал за нами в отель Four Season. Очень вежливый молодой человек. Также у нас была экскурсия на другой остров (Ладиг). Любовь нам все организовала, начиная от покупки билетов туда, заканчивая фотографом.
Спасибо ребята, будем всем рекомендовать!

А
16 дек 2024
Спасибо трипстеру за предложение для больших семей, мы приехали с детьми и родителями, итого 8 чел; на Маэ было полтора дня, Любовь оперативно организовала нам встречу в аэропорту и экскурсию на следующий день, прошло увлекательно, открыли для себя эту потрясающую страну и сразу влюбились, заряженные уехали плавать на катамаране по другим островам. Люба the best!
Н
10 дек 2024
Заказали экскурсию у ребят для 5 человек, очень душевно прошло: столица, смотровые, водопад, ромчик Такамака хорошо зашел)
Сад с фруктами понравился 🥰
Микроавтобус новейший, ребята профи! Заказывайте, понравится!

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