Отправляемся в путешествие по главному среди Сейшельских островов! Вас ждёт много удивительного: самая маленькая столица мира, пышный Королевский сад, макеты настоящих пиратских кораблей, кокосовая парфюмерия и встреча с гигантскими черепахами. Мы исследуем популярные уголки Маэ и заглянем в скрытые, чтобы лучше понять уклад жизни сейшельцев.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Город Виктория — самая маленькая столица мира. Мы прогуляемся по колоритному рынку, где ароматы специй смешиваются с яркими красками товаров и голосами покупателей. Увидим индуистский храм, католическую церковь с уникальными дверями ручной работы и мини-копию английской башни.

Смотровая Mission Lodge — перед вами как на ладони окажется вся южная часть острова Маэ, от видов которой захватывает дух.

Пляжи с белоснежным песком и купание в горном водопаде.

Деревня ремесленников, где вы увидите поместье Domaine de Val des Prés и сравните, как жили богатые англичане и их обслуживающий персонал. Здесь же посмотрим на макеты пиратских кораблей.

Встреча с гигантскими черепахами — неторопливыми хозяйками острова.

Фабрика парфюма, где создают аромат из самого большого семени в мире — кокосового ореха Коко-де-Мер.

Производство рома Такамака — знаменитого напитка из тростникового сахара и минеральной воды с гор острова Маэ. Вас ждёт дегустация рома и знакомство с тонкостями его изготовления.

Королевский сад, где вы познакомитесь с разнообразной растительностью острова и увидите спелые тропические фрукты на деревьях.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, услуги гида, питьевая вода

Программа гибкая и может быть скорректирована по вашему желанию

Дополнительные расходы