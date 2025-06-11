Описание экскурсии
Город Виктория — самая маленькая столица мира. Мы прогуляемся по колоритному рынку, где ароматы специй смешиваются с яркими красками товаров и голосами покупателей. Увидим индуистский храм, католическую церковь с уникальными дверями ручной работы и мини-копию английской башни.
Смотровая Mission Lodge — перед вами как на ладони окажется вся южная часть острова Маэ, от видов которой захватывает дух.
Пляжи с белоснежным песком и купание в горном водопаде.
Деревня ремесленников, где вы увидите поместье Domaine de Val des Prés и сравните, как жили богатые англичане и их обслуживающий персонал. Здесь же посмотрим на макеты пиратских кораблей.
Встреча с гигантскими черепахами — неторопливыми хозяйками острова.
Фабрика парфюма, где создают аромат из самого большого семени в мире — кокосового ореха Коко-де-Мер.
Производство рома Такамака — знаменитого напитка из тростникового сахара и минеральной воды с гор острова Маэ. Вас ждёт дегустация рома и знакомство с тонкостями его изготовления.
Королевский сад, где вы познакомитесь с разнообразной растительностью острова и увидите спелые тропические фрукты на деревьях.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, услуги гида, питьевая вода
- Программа гибкая и может быть скорректирована по вашему желанию
Дополнительные расходы
- Смотровая Mission Lodge — 100 рупий за чел.
- Королевский сад специй — 175 рупий за чел.
- Водопад — 50 рупий за чел.
Детям до 12 лет вход везде бесплатный
- Обед
- Съёмка на квадрокоптер (по желанию) — €50/~730 рупий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
От души рекомендуем всем
Мы увидели красивые пляжи, водопад и разные интересные места в Виктории. Много нового узнали про природу и культуру Сейшел
Сад с фруктами понравился 🥰
Микроавтобус новейший, ребята профи! Заказывайте, понравится!