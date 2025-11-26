Мои заказы

Трансфер из аэропорта Сейшельских островов

С комфортом добраться до вашего отеля или виллы на Маэ
Водитель встретит вас в аэропорту острова Маэ с табличкой, поможет с багажом и обеспечит комфортную поездку.

По запросу он привезёт вам SIM-карту с местным интернетом и поможет обменять валюту на индонезийские рупии. Трансфер возможен и в обратном направлении — из отеля в аэропорт.
Описание трансфер

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Suzuki Ertiga и Suzuki XL6
  • Это не экскурсионная поездка. Мы предлагаем трансфер с англоговорящим водителем и с поддержкой на русском языке
  • За трансфер в ночное время (после 21:00) цена увеличивается на €9
  • По запросу организуем трансфер для групп до 12 человек на микроавтобусе, поможем с покупкой SIM-карты или обменом валюты — подробности уточняйте в переписке

Важно

После подтверждения бронирования, пожалуйста, сообщите нам данные о вашем рейсе, название отеля, а также ваше имя и фамилию (это потребуется для персональной таблички).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Эрик
Эрик — ваша команда гидов в Маэ
Провели экскурсии для 104 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
В нашей команде есть англоговорящие и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места на Бали и Сейшелах + возим на соседние острова. Всегда готовы оказать высокий сервис для наших гостей и подстроиться под ваши желания. Будем рады работать для вас!

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
26 ноя 2025
У нас сначала была задержка рейса, затем и вовсе его перенос. Мы писали в панике, думая, что водитель уедет, но нет - организаторы оперативно поддерживали связь, а водитель отслеживал наш
рейс и дождался нас, пока мы прошли все процедуры. Удобно, что нам сразу помогли приобрести местную SIM-карту и обменять валюту. Помог с багажом - после перелёта мы были совсем никакие 😵‍💫

