Водитель встретит вас в аэропорту острова Маэ с табличкой, поможет с багажом и обеспечит комфортную поездку.
По запросу он привезёт вам SIM-карту с местным интернетом и поможет обменять валюту на индонезийские рупии. Трансфер возможен и в обратном направлении — из отеля в аэропорт.
По запросу он привезёт вам SIM-карту с местным интернетом и поможет обменять валюту на индонезийские рупии. Трансфер возможен и в обратном направлении — из отеля в аэропорт.
Описание трансфер
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Suzuki Ertiga и Suzuki XL6
- Это не экскурсионная поездка. Мы предлагаем трансфер с англоговорящим водителем и с поддержкой на русском языке
- За трансфер в ночное время (после 21:00) цена увеличивается на €9
- По запросу организуем трансфер для групп до 12 человек на микроавтобусе, поможем с покупкой SIM-карты или обменом валюты — подробности уточняйте в переписке
Важно
После подтверждения бронирования, пожалуйста, сообщите нам данные о вашем рейсе, название отеля, а также ваше имя и фамилию (это потребуется для персональной таблички).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Маэ
Провели экскурсии для 104 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 ноя 2025
У нас сначала была задержка рейса, затем и вовсе его перенос. Мы писали в панике, думая, что водитель уедет, но нет - организаторы оперативно поддерживали связь, а водитель отслеживал наш
Похожие экскурсии из Маэ
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы: один день в раю
Познакомиться с островом Маэ и его культурой, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на пляжах
5 янв в 08:00
6 янв в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Секреты острова Маэ
Исследовать столицу, отдохнуть на пляже, побывать на фабрике духов и производстве рома Такамака
Начало: Возле отеля
4 дек в 08:00
5 дек в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сейшелы, которым есть чем удивить
Невероятная природа, купание в водопаде и на пляжах, пейзажи столицы Виктории и не только
Начало: У вашего отеля
4 дек в 07:00
5 дек в 07:00
€310 за всё до 3 чел.