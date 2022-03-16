Добро пожаловать на Сейшелы

Большая обзорная экскурсия по острову Маэ с профессиональным гидом

5
9 отзывов
Индивидуальная
Сейшелы покорят вас сказочно красивыми пляжами, национальными парками и богатством растительного мира.

Я раскрою, как складывалась история страны, покажу ее столицу Викторию и лучшие панорамные площадки острова.

А также расскажу интересные факты о том, как живут коренные сейшельцы.
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Добро пожаловать на Сейшелы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое на Сейшелах

Мы прокатимся по фантастически живописным местам острова, останавливаясь на смотровых площадках и красочных пляжах. Посетим колоритную Викторию — одну из самых маленьких столиц мира и единственный город Сейшел. Познакомимся с черепахами — долгожителями острова — и поговорим о знаменитом сейшельском орехе. Я увлеку вас историей страны, расскажу о местной флоре и фауне, традициях и культурных особенностях.

Гибкая программа

Я построю маршрут в соответствии с вашими интересами, сезоном и расположением вашего отеля. Мы обязательно посетим самый большой на острове национальный парк Морн Сейшелуа, смотровую площадку Мишен Лодж с невероятным видом на западное побережье Маэ, Королевский или Ботанический сады. Кроме того, сможем заехать на водопад и в деревню Ремесленников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле
  • Входные билеты не включены в стоимость: Ботанический сад — 150 рупий, Mишен Лодж — 100 рупий. Детям до 12 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Valeri
16 мар 2022
Эммануэл прекрасный гид
М
17 фев 2022
Большое Спасибо Эмануэлу за экскурсию, которую он нам подарил! Во первых хочется отметить, за прекрасное знание истории страна и то на сколько человек влюблен в свою Родину!
Во вторых, совершено органичная способность идти за желанием туриста.
Эмануэль открыл для нас прекрасный ресторан Мария Антуанетта. Порекомендовал попробовать волшебные фрукты, помог их выбрать!
Хочется отметить общий кругозор и эрудицию!
Теперь мы после экскурсии стали понимать местное население, культуру. И остров Сейшелы для нас очень близок!!
Рекомендуем экскурсию Эмануля, всем тем, кто хочет узнать о Сейшелах и ещё больше полюбить эту страну!
Vladimir
16 фев 2022
Если вы забрели сюда в подборе экскурсий, значит вы правильно сделали. Ни толики не пожалели, что решились на это. Отличный, комфортный автомобиль, питьевая вода, зонтики на случай дождя, все предусмотрено. Но и это даже не главное, важным считаем то, что услышали историю острова от ее жителя, человека, который через свою жизнь пропускает все перипетии этого интересного места. Рассказ идёт прямо от души, и вы становитесь не слушателем, а собеседником. Еммануел показал нам все лучшие места этого замечательного острова, открыл секреты, о которых вы не прочтёте в путеводителях и не найдёте на Гугл картах. Так что, если вы хотите открыть для себя что то новое, вам сюда. Ещё раз спасибо за Эмми, Которе м получили,
М
13 фев 2022
Великолепно провели время! Эммануэл знает тут всё и вся! Очень рекомендую!
Е
10 фев 2022
Экскурсия была чудесной: разнообразие точек интереса- изысканный сад специй, захватывающие виды с точек обзора, исторический центр Виктории. На каждой теме Эммануэл продемонстрировал глубокие знания, яркую заинтересованность во всех аспектах жизни Сейшел, исторические анекдоты, разнообразные вкусы ромов Такамака, историческое дыхание деревни ремесленников. Все это умножение на добрый характер и яркую живую речь сделало этот день восхитительным! 100% рекомендации!
О
9 фев 2022
Все отлично👌
Л
1 фев 2022
Эммануэл прекрасно провел экскурсию. Маршрут мы обсудили до ее начала. Увидели много красивейших бухт, узнали историю острова Маэ и Сейшел вцелом, посетили самую маленькую столицу мира, сад специй и многое другое. Очень понравилось.
Ю
28 янв 2022
Отличная получилась экскурсия, интересная и познавательная! Все прошло замечательно, Эммануел рассказал историю заселения Сейшельских островов, сильное впечатление в Ботаническом саду произвели черепашки и конечно пальмы!
Г
8 янв 2022
Эммануел знает историю Сейшел и рассказал много об островах, их обитателях, флоре и фауне. Было полезно и интересно. Отлично говорит по русски.

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