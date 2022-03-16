Что вас ожидает

Самое-самое на Сейшелах

Мы прокатимся по фантастически живописным местам острова, останавливаясь на смотровых площадках и красочных пляжах. Посетим колоритную Викторию — одну из самых маленьких столиц мира и единственный город Сейшел. Познакомимся с черепахами — долгожителями острова — и поговорим о знаменитом сейшельском орехе. Я увлеку вас историей страны, расскажу о местной флоре и фауне, традициях и культурных особенностях.

Гибкая программа

Я построю маршрут в соответствии с вашими интересами, сезоном и расположением вашего отеля. Мы обязательно посетим самый большой на острове национальный парк Морн Сейшелуа, смотровую площадку Мишен Лодж с невероятным видом на западное побережье Маэ, Королевский или Ботанический сады. Кроме того, сможем заехать на водопад и в деревню Ремесленников.

Организационные детали