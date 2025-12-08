На катамаране меж райских островов: круиз в мини-группе на Сейшелах
Порыбачить и поплавать с маской, отдохнуть на нескольких пляжах и в открытом Индийском океане
Под парусами белоснежного катамарана в камерной компании мы отправимся в настоящее морское приключение — исследуем Сейшелы, где мечты о тропическом рае становятся реальностью.
проследуем к Праслену, Кюрьёзу, Кокосу, Гранд-Серу, Ла-Дигу.
Будем ловить рыбу прямо с борта, останавливаться для купания и снорклинга в открытом Индийском океане, а на ночь бросать якорь в живописных бухтах.
Будем часто сходить на берег, чтобы позагорать на нескольких пляжах, в том числе на знаменитом Ансе Лацио с огромными гранитными валунами.
А также сможем вблизи понаблюдать за гигантскими сухопутными черепахами, увидеть символ страны — пальму-эндемик и познакомиться с щедростью природы, гуляя по национальным паркам.
Описание тура
Организационные детали
На Сейшелы из Москвы летает «Аэрофлот». Перед прибытием необходимо оформить электронное разрешение на русском языке.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к круизу
Встретимся, заселимся в каюты и отправимся за продуктами. Далее — по желанию: останемся ночевать в марине Маэ или перейдём на якорную стоянку у острова Святой Анны.
2 день
Рыбалка, остров Праслен
За горизонтом — остров Праслен, переход к нему займёт 5 часов. По пути будем ловить рыбу, по прибытии отдохнём на пляже Ансе Лацио с огромными гранитными валунами.
3 день
Черепахи Кюрьёза
Следующая точка нашего круиза — заповедник острова Кюрьёз, в котором обитают гигантские черепахи. На ночь бросим якорь у Круглого острова.
4 день
Пальмовая роща на Праслене
Вернёмся на Праслен. На этот раз нашей целью будет природный резерват «Валле-де-Мэ», где растёт эндемик архипелага — сейшельская пальма. Она является символом страны и изображена на государственном гербе.
5 день
Снорклинг у островов и коралловых рифов
В планах на день — снорклинг у островов Кокос и Гранд-Сер. Если захотите, вечером прогуляемся по пляжу.
6 день
Пляжи и парки Ла-Дига
Держим курс на Ла-Диг. Целый день посвятим изучению пляжей и парков острова, при желании будем передвигаться на велосипедах или такси.
7 день
Рыбалка, купание в океане
Возвращаемся на Маэ. По пути ловим рыбу, купаемся в открытом Индийском океане. Вечером швартуемся в домашней марине.
8 день
Завершение круиза
До 9:00 необходимо освободить катамаран. На этом наши приключения на Сейшелах завершены.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€1700
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта
Все передвижения по маршруту
Работа капитана
Маски, ласты для снорклинга, всё необходимое для рыбалки
Постельные принадлежности, полотенце
Что не входит в цену
Билеты в Маэ и обратно в ваш город
Продукты (без алкоголя) - ~€200
Услуги повара (по желанию) - €160/день (со всего экипажа)
Входные билеты, велосипеды, такси
Топливо - ~€45
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маэ, Eden marina, 15:00
Завершение: Маэ, Eden marina, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Маэ
каналам и внутренним водным путям от Москвы до Соловецких островов и обратно. Имею сертификаты инструктора IYT и ISSA, звания мастера спорта, чемпиона мира и чемпиона Европы в классе яхт «Микро». Организую авторские круизы на яхтах и катамаранах всем морям и океанам, от Турции до Карибов.