На катамаране меж райских островов: круиз в мини-группе на Сейшелах

Порыбачить и поплавать с маской, отдохнуть на нескольких пляжах и в открытом Индийском океане
Под парусами белоснежного катамарана в камерной компании мы отправимся в настоящее морское приключение — исследуем Сейшелы, где мечты о тропическом рае становятся реальностью.

От главного острова архипелага — Маэ — мы
проследуем к Праслену, Кюрьёзу, Кокосу, Гранд-Серу, Ла-Дигу.

Будем ловить рыбу прямо с борта, останавливаться для купания и снорклинга в открытом Индийском океане, а на ночь бросать якорь в живописных бухтах.

Будем часто сходить на берег, чтобы позагорать на нескольких пляжах, в том числе на знаменитом Ансе Лацио с огромными гранитными валунами.

А также сможем вблизи понаблюдать за гигантскими сухопутными черепахами, увидеть символ страны — пальму-эндемик и познакомиться с щедростью природы, гуляя по национальным паркам.

Описание тура

Организационные детали

На Сейшелы из Москвы летает «Аэрофлот». Перед прибытием необходимо оформить электронное разрешение на русском языке.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к круизу

Встретимся, заселимся в каюты и отправимся за продуктами. Далее — по желанию: останемся ночевать в марине Маэ или перейдём на якорную стоянку у острова Святой Анны.

2 день

Рыбалка, остров Праслен

За горизонтом — остров Праслен, переход к нему займёт 5 часов. По пути будем ловить рыбу, по прибытии отдохнём на пляже Ансе Лацио с огромными гранитными валунами.

3 день

Черепахи Кюрьёза

Следующая точка нашего круиза — заповедник острова Кюрьёз, в котором обитают гигантские черепахи. На ночь бросим якорь у Круглого острова.

4 день

Пальмовая роща на Праслене

Вернёмся на Праслен. На этот раз нашей целью будет природный резерват «Валле-де-Мэ», где растёт эндемик архипелага — сейшельская пальма. Она является символом страны и изображена на государственном гербе.

5 день

Снорклинг у островов и коралловых рифов

В планах на день — снорклинг у островов Кокос и Гранд-Сер. Если захотите, вечером прогуляемся по пляжу.

6 день

Пляжи и парки Ла-Дига

Держим курс на Ла-Диг. Целый день посвятим изучению пляжей и парков острова, при желании будем передвигаться на велосипедах или такси.

7 день

Рыбалка, купание в океане

Возвращаемся на Маэ. По пути ловим рыбу, купаемся в открытом Индийском океане. Вечером швартуемся в домашней марине.

8 день

Завершение круиза

До 9:00 необходимо освободить катамаран. На этом наши приключения на Сейшелах завершены.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все передвижения по маршруту
  • Работа капитана
  • Маски, ласты для снорклинга, всё необходимое для рыбалки
  • Постельные принадлежности, полотенце
Что не входит в цену
  • Билеты в Маэ и обратно в ваш город
  • Продукты (без алкоголя) - ~€200
  • Услуги повара (по желанию) - €160/день (со всего экипажа)
  • Входные билеты, велосипеды, такси
  • Топливо - ~€45
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маэ, Eden marina, 15:00
Завершение: Маэ, Eden marina, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Маэ
Я родился в семье яхтсменов и начал ходить под парусом одновременно с первыми шагами в жизни. Многократно участвовал в парусных соревнованиях в России, на 7-метровой яхте трижды прошёл по шлюзам,
каналам и внутренним водным путям от Москвы до Соловецких островов и обратно. Имею сертификаты инструктора IYT и ISSA, звания мастера спорта, чемпиона мира и чемпиона Европы в классе яхт «Микро». Организую авторские круизы на яхтах и катамаранах всем морям и океанам, от Турции до Карибов.

