проследуем к Праслену, Кюрьёзу, Кокосу, Гранд-Серу, Ла-Дигу.



Будем ловить рыбу прямо с борта, останавливаться для купания и снорклинга в открытом Индийском океане, а на ночь бросать якорь в живописных бухтах.



Будем часто сходить на берег, чтобы позагорать на нескольких пляжах, в том числе на знаменитом Ансе Лацио с огромными гранитными валунами.



А также сможем вблизи понаблюдать за гигантскими сухопутными черепахами, увидеть символ страны — пальму-эндемик и познакомиться с щедростью природы, гуляя по национальным паркам.