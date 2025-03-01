Описание тура
Организационные детали
Я вышлю вам подробную памятку, как подготовиться к путешествию. Нужен минимум вещей.
— В поездке мы будем ходить группой, а если я не хочу?
В каждой поездке мы создаем чат в Telegram, где обмениваемся фото и видео, договариваемся о встрече, если наши планы расходятся. Вы можете остаться на катамаране или пойти гулять самостоятельно, главное приходите вовремя к отходу =)
— Электричество на катамаране?
Когда мы стоим в марине, на борту будут работать привычные розетки 220В. Когда мы будем в море, работают только USB розетки для зарядки телефонов и другой техники.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на катамаране, переход к острову Сент-Анн
Встречаемся в марине Eden Island в 10 минутах от аэропорта. Заселимся на катамаран, вы познакомитесь с командой и освежитесь напитками, которые уже будут ждать вас на борту. Перед тем, как отправиться в морское приключение, проведём небольшой инструктаж.
В этот вечер состоится короткий переход к острову Сент-Анн, где расположен живописный национальный парк. Здесь, под звуки океана, устроим наш первый ужин на борту, наслаждаясь атмосферой уединённого рая.
Остров Ла-Диг: велопрогулка и отдых на пляжах
Сегодня мы отправимся на остров Ла-Диг, который по праву называют одним из самых живописных мест в мире. Исследуем его на велосипедах, прокатившись по тропинкам, и доберёмся до пляжа Grande Anse, чтобы полюбоваться прибоем. Затем отправимся на знаменитый Анс Сурс д’Аржан — пляж, который входит в список красивейших на планете. Гранитные валуны, белоснежный песок и лазурная вода — это место, где хочется остаться навсегда.
По дороге заглянем в уютный пляжный бар — тропический мохито станет идеальным дополнением к отдыху. А встретить закат отправимся на Анс-Север, где гранитные скалы меняют оттенки в лучах уходящего солнца. Завершить день можно ужином на катамаране или в одном из ресторанов острова.
Остров Кюрьёз: черепахи, треккинг до смотровой площадки, отдых на пляже
Рано утром совершим короткий переход на остров Кюрьёз — заповедный уголок с гранитными скалами, мангровыми лесами и белым песком. Но главная его достопримечательность — это гигантские сухопутные черепахи! У нас будет шанс покормить их сочными огурцами и сделать потрясающие фото.
С самыми активными устроим треккинг через джунгли до смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды. После обеда отправимся к Анс-Лацио — пляжу, известному своим кристально чистым морем, идеально подходящим для снорклинга.
Отдых и снорклинг на архипелаге
Этот день посвятим полному расслаблению, созерцанию и снорклингу. Нас ждёт живописный архипелаг небольших гранитных островов, окружённых коралловыми рифами. Это идеальное место, где можно поплавать среди разноцветных рыб и насладиться тишиной, нарушаемой лишь криками экзотических птиц.
Остров Праслен: заповедник и отдых на пляже
Сегодня мы отправимся на остров Праслен со знаменитой пальмовой рощей Валле-де-Мэ. Это место, где растёт редкий вид пальм коко-де-мер, чьи плоды стали символом Сейшел. Густые джунгли, тенистые тропы и шанс встретить редких чёрных попугаев сделают прогулку незабываемой.
После посещения заповедника отдохнём на одном из белоснежных пляжей с уютными барами и ресторанами. Этот день — чистое наслаждение жизнью в самом красивом уголке Индийского океана.
Остров-заповедник, рыбалка, снорклинг и пляжная вечеринка
Утром отправимся к острову-заповеднику Арид, где обитают редкие виды птиц, включая фрегатов. Воды этого региона богаты морской жизнью, и здесь можно встретить ярких рыб, таких как рыба-наполеон.
По дороге обратно попробуем себя в рыбалке — возможно, на ужин у нас будет свежий улов. Затем продолжим путь к острову Сен-Пьер, пейзажи которого напоминают кадры из рекламы шоколада. Устроим снорклинг в окружении кораллов и пляжную вечеринку под звёздным небом.
Переход на Маэ, прогулка по городу
В этот день нас ждёт самый длинный и спокойный переход — возвращаемся на Маэ, наслаждаясь солнцем, купанием и отдыхом на палубе. Сегодня будем без спешки загорать, делать фото и вспоминать лучшие моменты путешествия.
Вечером прогуляемся по городку, пообщаемся и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия.
Завершение тура
После завтрака и утреннего бокала игристого прощаемся и покидаем катамаран до 9:00. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1690
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в 2-местных каютах на катамаране
- Питание на борту
- Слабоалкогольные напитки (вино, пиво и игристое)
- Услуги сертифицированного шкипера
- Все страховки, депозиты, топливо и стоянки
- Наборы для снорклинга
- Сапы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Маэ и обратно
- Питание вне катамарана
- Медицинская страховка
- Личные расходы
- 1-местная каюта - €1000
- Внимание: стоимость тура в даты 27.12.2025-03.01.2026 составляет €2475 на человека