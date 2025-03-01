Мои заказы

На катамаране по Сейшелам: тур с прогулками, рыбалкой и пляжным отдыхом

Увидеть один из красивейших пляжей мира, покормить гигантских черепах и прокатиться на велосипеде
Представьте, как большая черепаха ест огурец из ваших рук, как вы исследуете джунгли в поисках живописных смотровых площадок и пересекаете остров Ла-Диг на велосипеде, как загораете на палубе и купаетесь
читать дальше

в лазурных водах — блаженство! Мы будем провожать красочные закаты и гулять по заповедникам, рассматривая экзотических птиц, нырять у коралловых рифов и наблюдать за тропическими рыбами, отдыхать в тени пальм и устраивать атмосферные вечеринки.

Каждый день будем совершать небольшие и неспешные переходы по воде, а в остальное время — наслаждаться увлекательными активностями, прогулками и релаксом на белоснежном и мягком песке. Вас ждёт по-настоящему райский отпуск!

На катамаране по Сейшелам: тур с прогулками, рыбалкой и пляжным отдыхом
На катамаране по Сейшелам: тур с прогулками, рыбалкой и пляжным отдыхом
На катамаране по Сейшелам: тур с прогулками, рыбалкой и пляжным отдыхом
Ближайшие даты:
29
ноя6
дек13
дек27
дек28
фев
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Я вышлю вам подробную памятку, как подготовиться к путешествию. Нужен минимум вещей.

— В поездке мы будем ходить группой, а если я не хочу?
В каждой поездке мы создаем чат в Telegram, где обмениваемся фото и видео, договариваемся о встрече, если наши планы расходятся. Вы можете остаться на катамаране или пойти гулять самостоятельно, главное приходите вовремя к отходу =)

— Электричество на катамаране?
Когда мы стоим в марине, на борту будут работать привычные розетки 220В. Когда мы будем в море, работают только USB розетки для зарядки телефонов и другой техники.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на катамаране, переход к острову Сент-Анн

Встречаемся в марине Eden Island в 10 минутах от аэропорта. Заселимся на катамаран, вы познакомитесь с командой и освежитесь напитками, которые уже будут ждать вас на борту. Перед тем, как отправиться в морское приключение, проведём небольшой инструктаж.

В этот вечер состоится короткий переход к острову Сент-Анн, где расположен живописный национальный парк. Здесь, под звуки океана, устроим наш первый ужин на борту, наслаждаясь атмосферой уединённого рая.

Встреча, размещение на катамаране, переход к острову Сент-Анн
2 день

Остров Ла-Диг: велопрогулка и отдых на пляжах

Сегодня мы отправимся на остров Ла-Диг, который по праву называют одним из самых живописных мест в мире. Исследуем его на велосипедах, прокатившись по тропинкам, и доберёмся до пляжа Grande Anse, чтобы полюбоваться прибоем. Затем отправимся на знаменитый Анс Сурс д’Аржан — пляж, который входит в список красивейших на планете. Гранитные валуны, белоснежный песок и лазурная вода — это место, где хочется остаться навсегда.

По дороге заглянем в уютный пляжный бар — тропический мохито станет идеальным дополнением к отдыху. А встретить закат отправимся на Анс-Север, где гранитные скалы меняют оттенки в лучах уходящего солнца. Завершить день можно ужином на катамаране или в одном из ресторанов острова.

Остров Ла-Диг: велопрогулка и отдых на пляжахОстров Ла-Диг: велопрогулка и отдых на пляжахОстров Ла-Диг: велопрогулка и отдых на пляжах
3 день

Остров Кюрьёз: черепахи, треккинг до смотровой площадки, отдых на пляже

Рано утром совершим короткий переход на остров Кюрьёз — заповедный уголок с гранитными скалами, мангровыми лесами и белым песком. Но главная его достопримечательность — это гигантские сухопутные черепахи! У нас будет шанс покормить их сочными огурцами и сделать потрясающие фото.

С самыми активными устроим треккинг через джунгли до смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды. После обеда отправимся к Анс-Лацио — пляжу, известному своим кристально чистым морем, идеально подходящим для снорклинга.

Остров Кюрьёз: черепахи, треккинг до смотровой площадки, отдых на пляжеОстров Кюрьёз: черепахи, треккинг до смотровой площадки, отдых на пляжеОстров Кюрьёз: черепахи, треккинг до смотровой площадки, отдых на пляже
4 день

Отдых и снорклинг на архипелаге

Этот день посвятим полному расслаблению, созерцанию и снорклингу. Нас ждёт живописный архипелаг небольших гранитных островов, окружённых коралловыми рифами. Это идеальное место, где можно поплавать среди разноцветных рыб и насладиться тишиной, нарушаемой лишь криками экзотических птиц.

Отдых и снорклинг на архипелагеОтдых и снорклинг на архипелагеОтдых и снорклинг на архипелаге
5 день

Остров Праслен: заповедник и отдых на пляже

Сегодня мы отправимся на остров Праслен со знаменитой пальмовой рощей Валле-де-Мэ. Это место, где растёт редкий вид пальм коко-де-мер, чьи плоды стали символом Сейшел. Густые джунгли, тенистые тропы и шанс встретить редких чёрных попугаев сделают прогулку незабываемой.

После посещения заповедника отдохнём на одном из белоснежных пляжей с уютными барами и ресторанами. Этот день — чистое наслаждение жизнью в самом красивом уголке Индийского океана.

Остров Праслен: заповедник и отдых на пляжеОстров Праслен: заповедник и отдых на пляжеОстров Праслен: заповедник и отдых на пляже
6 день

Остров-заповедник, рыбалка, снорклинг и пляжная вечеринка

Утром отправимся к острову-заповеднику Арид, где обитают редкие виды птиц, включая фрегатов. Воды этого региона богаты морской жизнью, и здесь можно встретить ярких рыб, таких как рыба-наполеон.

По дороге обратно попробуем себя в рыбалке — возможно, на ужин у нас будет свежий улов. Затем продолжим путь к острову Сен-Пьер, пейзажи которого напоминают кадры из рекламы шоколада. Устроим снорклинг в окружении кораллов и пляжную вечеринку под звёздным небом.

Остров-заповедник, рыбалка, снорклинг и пляжная вечеринкаОстров-заповедник, рыбалка, снорклинг и пляжная вечеринкаОстров-заповедник, рыбалка, снорклинг и пляжная вечеринка
7 день

Переход на Маэ, прогулка по городу

В этот день нас ждёт самый длинный и спокойный переход — возвращаемся на Маэ, наслаждаясь солнцем, купанием и отдыхом на палубе. Сегодня будем без спешки загорать, делать фото и вспоминать лучшие моменты путешествия.

Вечером прогуляемся по городку, пообщаемся и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия.

Переход на Маэ, прогулка по городуПереход на Маэ, прогулка по городуПереход на Маэ, прогулка по городу
8 день

Завершение тура

После завтрака и утреннего бокала игристого прощаемся и покидаем катамаран до 9:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в 2-местных каютах на катамаране
  • Питание на борту
  • Слабоалкогольные напитки (вино, пиво и игристое)
  • Услуги сертифицированного шкипера
  • Все страховки, депозиты, топливо и стоянки
  • Наборы для снорклинга
  • Сапы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Маэ и обратно
  • Питание вне катамарана
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы
  • 1-местная каюта - €1000
  • Внимание: стоимость тура в даты 27.12.2025-03.01.2026 составляет €2475 на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маэ, 19:00
Завершение: Маэ, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Маэ
Провёл экскурсии для 5 туристов
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами и полным отсутствием спешки. Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!
Задать вопрос

Похожие туры из Маэ

На яхте по Сейшельским островам: солнце, океан и блаженство
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
5 отзывов
На яхте по Сейшельским островам: солнце, океан и блаженство
Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой
Начало: О. Маэ. Заселение на катамаран в 15:00-16:00, прил...
13 дек в 08:00
3 янв в 08:00
€1550 за человека
Круиз по живописным уголкам Сейшел в мини-группе
На яхте
8 дней
2 отзыва
Круиз по живописным уголкам Сейшел в мини-группе
Заняться снорклингом в бирюзовой воде, подружиться с морскими обитателями и встретить закат на яхте
Начало: Марина острова Праслин, время зависит от времени в...
15 ноя в 15:00
22 ноя в 15:00
€1850 за человека
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
11 дней
2 отзыва
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Подняться на Морн Блан, посетить парфюмерную фабрику и познакомиться с гигантскими черепахами
Начало: Аэропорт Маэ, время зависит от времени вашего приб...
3 дек в 08:00
19 дек в 08:00
204 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Маэ
Все туры из Маэ