Представьте, как большая черепаха ест огурец из ваших рук, как вы исследуете джунгли в поисках живописных смотровых площадок и пересекаете остров Ла-Диг на велосипеде, как загораете на палубе и купаетесь

в лазурных водах — блаженство! Мы будем провожать красочные закаты и гулять по заповедникам, рассматривая экзотических птиц, нырять у коралловых рифов и наблюдать за тропическими рыбами, отдыхать в тени пальм и устраивать атмосферные вечеринки. Каждый день будем совершать небольшие и неспешные переходы по воде, а в остальное время — наслаждаться увлекательными активностями, прогулками и релаксом на белоснежном и мягком песке. Вас ждёт по-настоящему райский отпуск!

Описание тура

Организационные детали

Я вышлю вам подробную памятку, как подготовиться к путешествию. Нужен минимум вещей.

— В поездке мы будем ходить группой, а если я не хочу?

В каждой поездке мы создаем чат в Telegram, где обмениваемся фото и видео, договариваемся о встрече, если наши планы расходятся. Вы можете остаться на катамаране или пойти гулять самостоятельно, главное приходите вовремя к отходу =)

— Электричество на катамаране?

Когда мы стоим в марине, на борту будут работать привычные розетки 220В. Когда мы будем в море, работают только USB розетки для зарядки телефонов и другой техники.