Океан, солнце и йога: тур с ежедневными практиками, пляжным отдыхом и поездками по острову

Подарить себе глубокую перезагрузку через внимание к телу, медитации, осознанные прогулки и природу
Замедлиться и восстановиться, заново почувствовать лёгкость и обрести вдохновение — всё это реализуемо в нашем туре, среди белоснежных пляжей Сейшел и бирюзовой воды океана, под пение тропических птиц, при этом
без ядовитых животных и насекомых, в мягком климате.

Вас ждут утренние и вечерние практики под чутким вниманием заботливого и опытного преподавателя, обилие фруктов, комфортное размещение на вилле, компания единомышленников и насыщенная программа знакомства с островом Маэ. Мы посетим одни из лучших пляжей, популярные локации, займёмся снорклингом и погуляем в горах.

Все организационные моменты уже продуманы — вам остаётся только взять купальник, лёгкую одежду и позволить себе забыть про все заботы и насладиться отдыхом в райском месте.

Описание тура

Организационные детали

В случае внезапного отсутствия или болезни инструктора йоги, мы предоставляем другого опытного инструктора йоги, либо проводим просто экскурсионный тур с пересчетом стоимости в сторону уменьшения. За 14 лет наших йога-путешествий на Сейшелы мы не отменили ни одного тура (за все время проведено более 50 ретритов).

С собой нужно взять только то, что пригодиться для вашего личного использования, всё остальное мы предоставим.

Питание. Включены здоровые завтраки в формате «шведский стол»: большое разнообразие местных фруктов, сухофруктов и орехов премиального качества, каши, мюсли, сыры, яйца, кофе, тосты, различные виды чаёв. В туре уделяется особое внимание уделяется разнообразию и количеству фруктов на столе. Можете быть спокойны — на вашем столе во время завтрака будет наибольшее количество местных фруктов, чем на любом другом завтраке на Сейшелах.

Транспорт. Переезды на автобусе.

Возраст участников. От 5 до 70 лет.

Уровень сложности. Все занятия проводит профессиональный преподаватель йоги с опытом более 20 лет. Практики подойдут как новичкам, так и продвинутым. Особая физическая подготовка не требуется. Ваш преподаватель трижды становилась йога-блогером года и один раз лучшим мастером здорового и коррекционного фитнеса (по версии Green Awards), провела 20 выпусков программы «Здоровый позвоночник», записала более 2000 видеоуроков по йоге и йогатерапии, написала более 40 статей для известных журналов.

Виза. Для граждан РФ, прибывающих на Сейшельские острова на срок до 30 дней, виза не требуется (этот срок можно продлить до 90 дней).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сейшелы

7:00 – 8:20 – прибытие на Сейшелы, прохождение таможни, получение багажа.
8:20 – 9:00 – трансфер до отеля (время в дороге – 40 мин).
9:00 – 11:00 – размещение на вилле, завтрак, отдых.

11:00 – 18:00 – поездка на пляж Анс Солей, где вас ждёт групповое плавание с масками (снорклинг).

19:00 – 20:20 – практика йоги для расслабления тела и снятия напряжения. Затем ещё 20 минут уделим массажу шейно-воротниковой зоны, ароматерапии и саунд-хилингу.

20:40 – ужин, свободное время.

Далее тайминг по программе будет примерно таким же.

2 день

Практики и отдых на пляже

С утра вас ждёт фасциальная йога для всего тела. После которой — 20 минут для практики расслабления с массажем шейно-воротниковой зоны для каждого участника группы, ароматерапией и саунд-хилингом с поющей чашей.

После медленного завтрака, в 10:00, отправимся на пляж Four Seasons, чтобы насладиться отдыхом у океана и заняться снорклингом. Вернёмся на виллы к 18:00.

Вечером вас вновь ждёт практика йоги, которая позволит снять скованность в пояснице через работу с фасцией и дыхание. Завершим уже знакомой практикой расслабления.

3 день

Продолжение практик и отдыха на Сейшелах

Сегодня утром поприветствуем солнце комплексом упражнений «Сурья Намаскар». Завершим практикой расслабления.

Днём вновь отправимся на пляж, в этот раз охватим сразу два — Анс Интенданс и Такамака. А к вечеру вернёмся на виллы, где для вас будет проведена мягкая практика для позвоночника.

В этот день возможна замена утренней йоги и отдыха на пляжах на каяк-тур у пляжа Police Bay с 7:00 до 15:00.

4 день

Новые практики и места острова

Сегодня выполним пробуждающий комплекс суставных и дыхательных вьяям, традиционно завершим практикой расслабления.

Днём отдохнём на частном пляже, посетим черепаший лес и прогуляемся по лёгкому маршруту, помедитируем в месте силы.

Вечером вас ждёт медленная инь-йога для расслабления и мягкой растяжки.

5 день

Работа с телом, проработка гибкости, неврологические упражнения и пляжный отдых

Утром вы узнаете о приёмах, побуждающих рецепторы нервной системы, и способах улучшить двигательный контроль. В 10:00 отправимся на пляж Бэ-Лазар, где пробудем до 18:00. А вечером уделим внимание гибкости всего тела.

6 день

Месты силы Маэ и продолжение занятий

Утро вновь встретим с йогой. После чего у вас будет время для завтрака и себя. А днём отправимся к местам силы острова Маэ. После возвращения — вечерний разгружающий комплекс для спины, глаз и головы, традиционная практика расслабления.

7 день

Внимание спине, плечам, осанке, дыханию и бассейн в горах

Сегодня мы укрепим спину и уделим внимание гибкости плеч. Вы почувствуете себя выше и сильнее. Далее поедем на весь день к горному бассейну. А вечером поработаем со стопами и дыханием, чтобы улучшить осанку. Не забываем и про традиционную практику расслабления с саунд-хилингом, ароматерапией и массажем.

8 день

Фасциальная йога и значимые локации Сейшел

Сегодня вас ждёт фасциальная йога для сильных и красивых ног. Затем посетим Королевский сад специй и Анс Рояль, а также побываем на фабрике рома. Во время вечерней практики раскроем грудную клетку и освободим диафрагму.

9 день

Практики, экскурсия и пляжи

Начнём день с уже привычного занятия йогой и практики расслабления. Сегодня больше внимания уделим силе и гибкости спины, а также дыханию.

Далее вас ждёт насыщенная экскурсия по пёстрым улочкам крошечной столицы и шикарным пляжам рядом с PURE-BLISS SPA Seychelles, Sunset Beach, Бо Валон.

Так как развлекательная программа на сегодня длится до 19:30, вечерней практики не будет. Ужин в 20:30.

10 день

Йога на берегу океана, прогулка в горах, пляжный релакс и снятие напряжения с ног

Встретим рассвет, наслаждаясь йогой на берегу океана. Проведём суставную гимнастику и искупаемся в невероятно красивой и прозрачной воде.

Далее отправимся в горы (лёгкая и неспешная прогулка) и отдохнём на пляже Пти Анс.

Вечером снимем напряжение с мышц и фасций, выполним упражнения для стоп и пальцев ног. Завершим практикой расслабления.

11 день

Завершение тура

С 7:00 — подготовка к отъезду, сдача номеров и трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест.комната с санузлом на вилле Лемон (вид на сад, всего на вилле 2 номера, общая кухня и веранда)€1845
1-мест. размещение в комнате на вилле Лемон с видом на сад€2395
2-мест. апартаменты Карамболь с кухней (за одного)€1845
1-мест. размещение в апартаментах Карамболь€2395
1-мест. размещение на главной вилле в мини-номере с окном без вида (санузел на 2 таких номера)€1945
2-мест. номер на главной вилле в улуч.номере с видом на сад и своим санузлом€1945
1-мест. размещение в улуч.номере на главной вилле€2495
1-мест. размещение на главной вилле в мини-номере с окном и видом на сад (санузел на 2 таких номера)€1995
2-мест. номер на главной вилле в улуч.номере с видом на горы и своим санузлом€1995
1-мест. размещение в улуч.номере с видом на горы на главной вилле€2595
2-мест. комната с санузлом на вилле Лемон (окна в пол, выход на общую террасу)€1895
1-мест. размещение в комнате на вилле Лемон с окнами в пол и выходом на общую террасу€2495
2-мест. размещение на вилле Корица (без других комнат, есть кухня, санузел, веранда)€1995
1-мест. размещение на вилле Корица€2645
1-мест. размещение в комнате на вилле Авокадо (санузел на 2 спальни, общая кухня, веранда)€2245
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки с обилием фруктов
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Ежедневная программа поездок, трансферов, экскурсий и активностей по острову Маэ (снорклинг, прогулки, пляжный отдых, бассейн в горах и многое другое)
  • Практики йоги и расслабления (по 1,5 часа утром и вечером)
  • Всё необходимое для практик
  • Индивидуальная консультация и составление индивидуального плана занятий
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Маэ и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - €25-40 за один
  • Билеты на объекты по программе (по желанию, можно не посещать)
  • Туристический налог - 25 рупий с человека в сутки (налога нет для детей младше 11 лет)
  • Обратите внимание, стоимость за номер может вырасти ближе к дате. Просьба уточнять перед бронированием наличие свободных вилл и их стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юг острова Маэ, 8:20
Завершение: Юг острова Маэ, после 7:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Маэ
Меня зовут Татьяна, и я уже более 10 лет организую йога-туры на Сейшелах. За это время я провела более 60 йога-туров — для меня это не просто поездки, а особые
путешествия, где соединяются отдых, йога и глубокая перезагрузка. Одно из самых любимых мест на планете — Сейшельские острова. Я возвращаюсь сюда снова и снова, ведь это действительно волшебное место: 🏝 Белоснежные пляжи и прозрачная вода 🌴 Невероятная экология и много зелени 🐢 Абсолютно безопасная природа (без змей, ядовитых насекомых и опасных животных) 🌤 Комфортный климат — без изнуряющей жары и затяжных дождей 🥭 Изобилие свежих экзотических фруктов и невероятно вкусной местной кухни Каждый тур — это заботливо продуманное пространство, где можно не только отдохнуть, но и почувствовать настоящую гармонию, вернуться к себе и наполниться новым состоянием ✨ Если вы мечтаете о таком путешествии, возможно, совсем скоро мы отправимся туда вместе!

