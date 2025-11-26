Замедлиться и восстановиться, заново почувствовать лёгкость и обрести вдохновение — всё это реализуемо в нашем туре, среди белоснежных пляжей Сейшел и бирюзовой воды океана, под пение тропических птиц, при этом

без ядовитых животных и насекомых, в мягком климате. Вас ждут утренние и вечерние практики под чутким вниманием заботливого и опытного преподавателя, обилие фруктов, комфортное размещение на вилле, компания единомышленников и насыщенная программа знакомства с островом Маэ. Мы посетим одни из лучших пляжей, популярные локации, займёмся снорклингом и погуляем в горах. Все организационные моменты уже продуманы — вам остаётся только взять купальник, лёгкую одежду и позволить себе забыть про все заботы и насладиться отдыхом в райском месте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

В случае внезапного отсутствия или болезни инструктора йоги, мы предоставляем другого опытного инструктора йоги, либо проводим просто экскурсионный тур с пересчетом стоимости в сторону уменьшения. За 14 лет наших йога-путешествий на Сейшелы мы не отменили ни одного тура (за все время проведено более 50 ретритов).

С собой нужно взять только то, что пригодиться для вашего личного использования, всё остальное мы предоставим.