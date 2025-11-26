Описание тура
Организационные детали
В случае внезапного отсутствия или болезни инструктора йоги, мы предоставляем другого опытного инструктора йоги, либо проводим просто экскурсионный тур с пересчетом стоимости в сторону уменьшения. За 14 лет наших йога-путешествий на Сейшелы мы не отменили ни одного тура (за все время проведено более 50 ретритов).
С собой нужно взять только то, что пригодиться для вашего личного использования, всё остальное мы предоставим.
Питание. Включены здоровые завтраки в формате «шведский стол»: большое разнообразие местных фруктов, сухофруктов и орехов премиального качества, каши, мюсли, сыры, яйца, кофе, тосты, различные виды чаёв. В туре уделяется особое внимание уделяется разнообразию и количеству фруктов на столе. Можете быть спокойны — на вашем столе во время завтрака будет наибольшее количество местных фруктов, чем на любом другом завтраке на Сейшелах.
Транспорт. Переезды на автобусе.
Возраст участников. От 5 до 70 лет.
Уровень сложности. Все занятия проводит профессиональный преподаватель йоги с опытом более 20 лет. Практики подойдут как новичкам, так и продвинутым. Особая физическая подготовка не требуется. Ваш преподаватель трижды становилась йога-блогером года и один раз лучшим мастером здорового и коррекционного фитнеса (по версии Green Awards), провела 20 выпусков программы «Здоровый позвоночник», записала более 2000 видеоуроков по йоге и йогатерапии, написала более 40 статей для известных журналов.
Виза. Для граждан РФ, прибывающих на Сейшельские острова на срок до 30 дней, виза не требуется (этот срок можно продлить до 90 дней).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сейшелы
7:00 – 8:20 – прибытие на Сейшелы, прохождение таможни, получение багажа.
8:20 – 9:00 – трансфер до отеля (время в дороге – 40 мин).
9:00 – 11:00 – размещение на вилле, завтрак, отдых.
11:00 – 18:00 – поездка на пляж Анс Солей, где вас ждёт групповое плавание с масками (снорклинг).
19:00 – 20:20 – практика йоги для расслабления тела и снятия напряжения. Затем ещё 20 минут уделим массажу шейно-воротниковой зоны, ароматерапии и саунд-хилингу.
20:40 – ужин, свободное время.
Далее тайминг по программе будет примерно таким же.
Практики и отдых на пляже
С утра вас ждёт фасциальная йога для всего тела. После которой — 20 минут для практики расслабления с массажем шейно-воротниковой зоны для каждого участника группы, ароматерапией и саунд-хилингом с поющей чашей.
После медленного завтрака, в 10:00, отправимся на пляж Four Seasons, чтобы насладиться отдыхом у океана и заняться снорклингом. Вернёмся на виллы к 18:00.
Вечером вас вновь ждёт практика йоги, которая позволит снять скованность в пояснице через работу с фасцией и дыхание. Завершим уже знакомой практикой расслабления.
Продолжение практик и отдыха на Сейшелах
Сегодня утром поприветствуем солнце комплексом упражнений «Сурья Намаскар». Завершим практикой расслабления.
Днём вновь отправимся на пляж, в этот раз охватим сразу два — Анс Интенданс и Такамака. А к вечеру вернёмся на виллы, где для вас будет проведена мягкая практика для позвоночника.
В этот день возможна замена утренней йоги и отдыха на пляжах на каяк-тур у пляжа Police Bay с 7:00 до 15:00.
Новые практики и места острова
Сегодня выполним пробуждающий комплекс суставных и дыхательных вьяям, традиционно завершим практикой расслабления.
Днём отдохнём на частном пляже, посетим черепаший лес и прогуляемся по лёгкому маршруту, помедитируем в месте силы.
Вечером вас ждёт медленная инь-йога для расслабления и мягкой растяжки.
Работа с телом, проработка гибкости, неврологические упражнения и пляжный отдых
Утром вы узнаете о приёмах, побуждающих рецепторы нервной системы, и способах улучшить двигательный контроль. В 10:00 отправимся на пляж Бэ-Лазар, где пробудем до 18:00. А вечером уделим внимание гибкости всего тела.
Месты силы Маэ и продолжение занятий
Утро вновь встретим с йогой. После чего у вас будет время для завтрака и себя. А днём отправимся к местам силы острова Маэ. После возвращения — вечерний разгружающий комплекс для спины, глаз и головы, традиционная практика расслабления.
Внимание спине, плечам, осанке, дыханию и бассейн в горах
Сегодня мы укрепим спину и уделим внимание гибкости плеч. Вы почувствуете себя выше и сильнее. Далее поедем на весь день к горному бассейну. А вечером поработаем со стопами и дыханием, чтобы улучшить осанку. Не забываем и про традиционную практику расслабления с саунд-хилингом, ароматерапией и массажем.
Фасциальная йога и значимые локации Сейшел
Сегодня вас ждёт фасциальная йога для сильных и красивых ног. Затем посетим Королевский сад специй и Анс Рояль, а также побываем на фабрике рома. Во время вечерней практики раскроем грудную клетку и освободим диафрагму.
Практики, экскурсия и пляжи
Начнём день с уже привычного занятия йогой и практики расслабления. Сегодня больше внимания уделим силе и гибкости спины, а также дыханию.
Далее вас ждёт насыщенная экскурсия по пёстрым улочкам крошечной столицы и шикарным пляжам рядом с PURE-BLISS SPA Seychelles, Sunset Beach, Бо Валон.
Так как развлекательная программа на сегодня длится до 19:30, вечерней практики не будет. Ужин в 20:30.
Йога на берегу океана, прогулка в горах, пляжный релакс и снятие напряжения с ног
Встретим рассвет, наслаждаясь йогой на берегу океана. Проведём суставную гимнастику и искупаемся в невероятно красивой и прозрачной воде.
Далее отправимся в горы (лёгкая и неспешная прогулка) и отдохнём на пляже Пти Анс.
Вечером снимем напряжение с мышц и фасций, выполним упражнения для стоп и пальцев ног. Завершим практикой расслабления.
Завершение тура
С 7:00 — подготовка к отъезду, сдача номеров и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест.комната с санузлом на вилле Лемон (вид на сад, всего на вилле 2 номера, общая кухня и веранда)
|€1845
|1-мест. размещение в комнате на вилле Лемон с видом на сад
|€2395
|2-мест. апартаменты Карамболь с кухней (за одного)
|€1845
|1-мест. размещение в апартаментах Карамболь
|€2395
|1-мест. размещение на главной вилле в мини-номере с окном без вида (санузел на 2 таких номера)
|€1945
|2-мест. номер на главной вилле в улуч.номере с видом на сад и своим санузлом
|€1945
|1-мест. размещение в улуч.номере на главной вилле
|€2495
|1-мест. размещение на главной вилле в мини-номере с окном и видом на сад (санузел на 2 таких номера)
|€1995
|2-мест. номер на главной вилле в улуч.номере с видом на горы и своим санузлом
|€1995
|1-мест. размещение в улуч.номере с видом на горы на главной вилле
|€2595
|2-мест. комната с санузлом на вилле Лемон (окна в пол, выход на общую террасу)
|€1895
|1-мест. размещение в комнате на вилле Лемон с окнами в пол и выходом на общую террасу
|€2495
|2-мест. размещение на вилле Корица (без других комнат, есть кухня, санузел, веранда)
|€1995
|1-мест. размещение на вилле Корица
|€2645
|1-мест. размещение в комнате на вилле Авокадо (санузел на 2 спальни, общая кухня, веранда)
|€2245
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки с обилием фруктов
- Трансферы из/в аэропорт
- Ежедневная программа поездок, трансферов, экскурсий и активностей по острову Маэ (снорклинг, прогулки, пляжный отдых, бассейн в горах и многое другое)
- Практики йоги и расслабления (по 1,5 часа утром и вечером)
- Всё необходимое для практик
- Индивидуальная консультация и составление индивидуального плана занятий
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Маэ и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - €25-40 за один
- Билеты на объекты по программе (по желанию, можно не посещать)
- Туристический налог - 25 рупий с человека в сутки (налога нет для детей младше 11 лет)
- Обратите внимание, стоимость за номер может вырасти ближе к дате. Просьба уточнять перед бронированием наличие свободных вилл и их стоимость