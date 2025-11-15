Мои заказы

Яхт-тур по уединённым уголкам Сейшельских островов: заповедники, пляжный отдых и подводный мир

Покормить гигантских черепах, увидеть птиц-эндемиков, понырять с маской и посетить безлюдные пляжи
Наш круиз в мини-группе по Сейшелам на просторной парусной яхте — идеальное сочетание комфорта, уединения и ярких впечатлений.

Вы прогуляетесь по миниатюрной столице, исследуете красочный подводный мир морского парка Сент-Анн, побываете
читать дальше

в заповеднике с гигантскими черепахами и отдохнёте на лучших пляжах архипелага с бархатным песком и водой цвета аквамарина. Каждый день — новый остров, от Сен-Пьера до Ла-Дига, новые пейзажи и новые вкусы.

На борту вас ждёт кухня с креольским и европейским акцентом, тропические фрукты, коктейли и абсолютная забота команды. Здесь нет толп, только море, солнце и тишина. Подарите себе отпуск, о котором мечтали, в самом сердце Индийского океана.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть адаптирован по желанию участников: можно изменить места посещения, количество якорных стоянок или длину морских переходов. Возможны индивидуальные запросы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на яхте, прогулка по Виктории

Наше путешествие начнётся на крупнейшем острове архипелага — Маэ, где располагается Виктория — одна из самых компактных столиц в мире. Сперва — знакомство с командой, размещение на борту и инструктаж по безопасности в городе, известном всего двумя светофорами. Затем вы откроете для себя сочетание камерной атмосферы и насыщенной культурной жизни. В Виктории есть ботанический сад, университет, выставочные залы, кинотеатр и множество лавок с оригинальными сувенирами.

Одной из ярких достопримечательностей станет храм индуистского бога Винаягара, построенный в 1992 году. Расположенный на улице Куинси, он поражает своей цветной крышей и собирает прихожан со всего острова.

2 день

Парк Сент-анн, архипелаг Иль Коко

На второй день мы отправимся исследовать Национальный морской парк Сент-Анн, расположенный всего в нескольких километрах от Виктории. Этот охраняемый заповедник славится многообразием морской жизни и считается отличным местом для подводного плавания.

Остров Сент-Анн, крупнейший в этом парке, стал первым пунктом высадки французских колонистов. Он был выбран для выращивания пряностей. Здесь можно увидеть десятки видов морских обитателей — от рифовых акул до редких морских черепах. Рифы, обвитые кораллами, и гранитные обнажения создают неповторимый подводный пейзаж.

Позже посетим Иль Коко — небольшой архипелаг, состоящий из трёх крошечных островов. Его название связано с кокосовыми пальмами: ранее они покрывали берег. Здесь вы сможете насладиться кристально чистой водой, богатой морской флорой и фауной — рай для снорклеров!

3 день

Остров Ла-Диг

Сегодня посетим Ла-Диг — один из самых живописных островов архипелага. Здесь стоит взять напрокат велосипед, чтобы неспешно проехать мимо домов с крышей из пальмовых листьев, миниатюрных фабрик и пляжей с белоснежным песком и массивными гранитными валунами.

Ночёвка на якоре в гавани Ла-Диг позволит вам насладиться полным покоем и звёздным небом. Тишина и отсутствие туристов создадут атмосферу уединения.

4 день

Остров Кузин

Небольшой по площади остров Кузин охраняется как уникальный природный резерват. С 1968 года, после выкупа Советом по охране птиц при поддержке WWF, он стал убежищем для редких и исчезающих видов птиц.

В этот день вы прогуляетесь по тропическим рощам, понаблюдаете за местной орнитофауной и сможете увидеть эндемичных пернатых, которые обитают только здесь. Это отличное место для знакомства с нетронутой природой.

5 день

Бухта Baie Sainte Anne, остров Гранд Сер

Утром побываем в бухте Baie Sainte Anne на восточном побережье острова Праслин. Это транспортный и туристический центр региона с протяжёнными пляжами и зелёными холмами. Здесь можно прогуляться вдоль берега, зайти в местные магазины и попробовать блюда в приморских кафе.

Далее — переход к острову Гранд Сер, одному из двух «Сестринских островов». Пляжи с белоснежным песком, бирюзовое море и возможность поплавать с маской делают его чудесным местом для релакса.

6 день

Заповедник на острове Курьёз

Сегодня на острове Кюрьёз мы посетим контактный заповедник, где живут гигантские черепахи. Вы узнаете о правилах взаимодействия с животными: кататься на черепахах нельзя, но фотографироваться рядом с ними — обязательно! На юго-западе острова находится дом, где ранее проживал врач колонии для больных проказой. Сейчас здесь размещается музей. Побережье с пляжами и гранитными выступами отлично подойдёт для прогулки и фотосессий.

7 день

Бухта Anse Petit Cour, остров Сен-Пьер, пляж Anse Volbert

Начнём день с посещения бухты Anse Petit Cour на севере Праслина. Здесь коралловый риф делает воду спокойной круглый год, создавая идеальные условия для снорклинга. Пляж с мягким песком, ресторан на сваях и гранитные валуны — местный пейзаж завораживает. Особая гордость региона — пальмы Коко-де-Мер, достигающие 30 метров в высоту. Их плоды весят до 48 кг и являются символом Сейшел.

Позже побываем на острове Сен-Пьер — живописной скальной гряде с пальмами, идеально подходящей для подводных погружений. Этот объект часто изображают в журналах и на открытках. Завершением дня станет отдых на Anse Volbert — самом протяжённом пляже Праслина. Здесь можно заняться водными видами спорта или просто отдохнуть в тени тропической растительности.

8 день

Пляж Анс-Лацио на севере острова Праслин, завершение тура

Финалом путешествия станет пляж Анс-Лацио — визитная карточка Сейшельских островов и одно из самых живописных мест в мире.
Полоса снежно-белого песка и лазурные волны создают прекрасные условия для отдыха и наблюдений за морской жизнью. Это единственный пляж острова, полностью доступный для океанских течений — здесь ощущается мощь Индийского океана и вся красота нетронутой природы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2870
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Трёхразовое питание
  • Алкоголь
  • Услуги капитана, экскурсовода, кока
  • Постельное бельё и полотенца
  • Наборы для снорклинга
  • Платные стоянки
  • Топливо
  • Финальная уборка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер от аэропорта до яхты и обратно
  • Wi-Fi на борту
  • Обязательный сбор - €300 с человека (туристические налоги и экологические сборы)
  • Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении
  • Стоимость тура на даты до 29.11.2025 - €2870, с 29.11.2025 по 03.01.2026 - €2335
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Маэ, 16:00
Завершение: Остров Маэ, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Маэ
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

