Наше путешествие начнётся на крупнейшем острове архипелага — Маэ, где располагается Виктория — одна из самых компактных столиц в мире. Сперва — знакомство с командой, размещение на борту и инструктаж по безопасности в городе, известном всего двумя светофорами. Затем вы откроете для себя сочетание камерной атмосферы и насыщенной культурной жизни. В Виктории есть ботанический сад, университет, выставочные залы, кинотеатр и множество лавок с оригинальными сувенирами.

Одной из ярких достопримечательностей станет храм индуистского бога Винаягара, построенный в 1992 году. Расположенный на улице Куинси, он поражает своей цветной крышей и собирает прихожан со всего острова.