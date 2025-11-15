Вы прогуляетесь по миниатюрной столице, исследуете красочный подводный мир морского парка Сент-Анн, побываете
Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть адаптирован по желанию участников: можно изменить места посещения, количество якорных стоянок или длину морских переходов. Возможны индивидуальные запросы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на яхте, прогулка по Виктории
Наше путешествие начнётся на крупнейшем острове архипелага — Маэ, где располагается Виктория — одна из самых компактных столиц в мире. Сперва — знакомство с командой, размещение на борту и инструктаж по безопасности в городе, известном всего двумя светофорами. Затем вы откроете для себя сочетание камерной атмосферы и насыщенной культурной жизни. В Виктории есть ботанический сад, университет, выставочные залы, кинотеатр и множество лавок с оригинальными сувенирами.
Одной из ярких достопримечательностей станет храм индуистского бога Винаягара, построенный в 1992 году. Расположенный на улице Куинси, он поражает своей цветной крышей и собирает прихожан со всего острова.
Парк Сент-анн, архипелаг Иль Коко
На второй день мы отправимся исследовать Национальный морской парк Сент-Анн, расположенный всего в нескольких километрах от Виктории. Этот охраняемый заповедник славится многообразием морской жизни и считается отличным местом для подводного плавания.
Остров Сент-Анн, крупнейший в этом парке, стал первым пунктом высадки французских колонистов. Он был выбран для выращивания пряностей. Здесь можно увидеть десятки видов морских обитателей — от рифовых акул до редких морских черепах. Рифы, обвитые кораллами, и гранитные обнажения создают неповторимый подводный пейзаж.
Позже посетим Иль Коко — небольшой архипелаг, состоящий из трёх крошечных островов. Его название связано с кокосовыми пальмами: ранее они покрывали берег. Здесь вы сможете насладиться кристально чистой водой, богатой морской флорой и фауной — рай для снорклеров!
Остров Ла-Диг
Сегодня посетим Ла-Диг — один из самых живописных островов архипелага. Здесь стоит взять напрокат велосипед, чтобы неспешно проехать мимо домов с крышей из пальмовых листьев, миниатюрных фабрик и пляжей с белоснежным песком и массивными гранитными валунами.
Ночёвка на якоре в гавани Ла-Диг позволит вам насладиться полным покоем и звёздным небом. Тишина и отсутствие туристов создадут атмосферу уединения.
Остров Кузин
Небольшой по площади остров Кузин охраняется как уникальный природный резерват. С 1968 года, после выкупа Советом по охране птиц при поддержке WWF, он стал убежищем для редких и исчезающих видов птиц.
В этот день вы прогуляетесь по тропическим рощам, понаблюдаете за местной орнитофауной и сможете увидеть эндемичных пернатых, которые обитают только здесь. Это отличное место для знакомства с нетронутой природой.
Бухта Baie Sainte Anne, остров Гранд Сер
Утром побываем в бухте Baie Sainte Anne на восточном побережье острова Праслин. Это транспортный и туристический центр региона с протяжёнными пляжами и зелёными холмами. Здесь можно прогуляться вдоль берега, зайти в местные магазины и попробовать блюда в приморских кафе.
Далее — переход к острову Гранд Сер, одному из двух «Сестринских островов». Пляжи с белоснежным песком, бирюзовое море и возможность поплавать с маской делают его чудесным местом для релакса.
Заповедник на острове Курьёз
Сегодня на острове Кюрьёз мы посетим контактный заповедник, где живут гигантские черепахи. Вы узнаете о правилах взаимодействия с животными: кататься на черепахах нельзя, но фотографироваться рядом с ними — обязательно! На юго-западе острова находится дом, где ранее проживал врач колонии для больных проказой. Сейчас здесь размещается музей. Побережье с пляжами и гранитными выступами отлично подойдёт для прогулки и фотосессий.
Бухта Anse Petit Cour, остров Сен-Пьер, пляж Anse Volbert
Начнём день с посещения бухты Anse Petit Cour на севере Праслина. Здесь коралловый риф делает воду спокойной круглый год, создавая идеальные условия для снорклинга. Пляж с мягким песком, ресторан на сваях и гранитные валуны — местный пейзаж завораживает. Особая гордость региона — пальмы Коко-де-Мер, достигающие 30 метров в высоту. Их плоды весят до 48 кг и являются символом Сейшел.
Позже побываем на острове Сен-Пьер — живописной скальной гряде с пальмами, идеально подходящей для подводных погружений. Этот объект часто изображают в журналах и на открытках. Завершением дня станет отдых на Anse Volbert — самом протяжённом пляже Праслина. Здесь можно заняться водными видами спорта или просто отдохнуть в тени тропической растительности.
Пляж Анс-Лацио на севере острова Праслин, завершение тура
Финалом путешествия станет пляж Анс-Лацио — визитная карточка Сейшельских островов и одно из самых живописных мест в мире.
Полоса снежно-белого песка и лазурные волны создают прекрасные условия для отдыха и наблюдений за морской жизнью. Это единственный пляж острова, полностью доступный для океанских течений — здесь ощущается мощь Индийского океана и вся красота нетронутой природы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2870
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Трёхразовое питание
- Алкоголь
- Услуги капитана, экскурсовода, кока
- Постельное бельё и полотенца
- Наборы для снорклинга
- Платные стоянки
- Топливо
- Финальная уборка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер от аэропорта до яхты и обратно
- Wi-Fi на борту
- Обязательный сбор - €300 с человека (туристические налоги и экологические сборы)
- Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении
- Стоимость тура на даты до 29.11.2025 - €2870, с 29.11.2025 по 03.01.2026 - €2335