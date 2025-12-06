Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Недельный тур на катамаране, в котором вы и ваши дети сможете отлично отдохнуть

Описание тура Еще не выбрали, как провести отпуск? Отправляйтесь в морское путешествие своей мечты вместе с детьми и второй половинкой! Среди волн Индийского океана вы проведете неделю, исследуя природу Сейшельских островов, любуясь волшебными видами, посещая удивительные локации маршрута и сохраняя в памяти чудесные моменты совместного отдыха! Условия отдыха на катамаране такие же, как в отеле: трехразовое питание с меню, где каждый гость точно найдет себе что-то по вкусу, а также сможет попробовать необычные блюда местной креольской кухни! Всё готовится профессиональным шеф-поваром исключительно из свежих и полезных продуктов. Вас ждут уютные двухместные каюты, оборудованные всем для комфортного отдыха, а еще специальная палуба для загорания! Проводя отпуск в отеле, вы вынуждены сами планировать свой маршрут – здесь же он уже составлен! Вам лишь останется посетить выбранные места: самые интересные локации Сейшел, среди которых национальный парк Святой Анны, заповедник с черепахами, величественная гора Ни д'Эгл, достигающая 300 метров над уровнем моря, живописные пляжи и многое другое. Интересно будет и детям, и взрослым! Безопасность гостей – это самое главное, особенно когда на борту есть дети. Мы гарантируем, что путешествие пройдет комфортно и спокойно для каждого. Скорее забронируйте яхту и подарите своей семье незабываемый морской отдых! Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро): до 29 ноября 2025 - 2257 евро с 29 ноября до 20 декабря 2025 - 1928 евро с 20 декабря 2025 по 3 января 2026 - 2547 евро Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.

