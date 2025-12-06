Недельный тур на катамаране, в котором вы и ваши дети сможете отлично отдохнуть
Описание тураЕще не выбрали, как провести отпуск? Отправляйтесь в морское путешествие своей мечты вместе с детьми и второй половинкой! Среди волн Индийского океана вы проведете неделю, исследуя природу Сейшельских островов, любуясь волшебными видами, посещая удивительные локации маршрута и сохраняя в памяти чудесные моменты совместного отдыха! Условия отдыха на катамаране такие же, как в отеле: трехразовое питание с меню, где каждый гость точно найдет себе что-то по вкусу, а также сможет попробовать необычные блюда местной креольской кухни! Всё готовится профессиональным шеф-поваром исключительно из свежих и полезных продуктов. Вас ждут уютные двухместные каюты, оборудованные всем для комфортного отдыха, а еще специальная палуба для загорания! Проводя отпуск в отеле, вы вынуждены сами планировать свой маршрут – здесь же он уже составлен! Вам лишь останется посетить выбранные места: самые интересные локации Сейшел, среди которых национальный парк Святой Анны, заповедник с черепахами, величественная гора Ни д'Эгл, достигающая 300 метров над уровнем моря, живописные пляжи и многое другое. Интересно будет и детям, и взрослым! Безопасность гостей – это самое главное, особенно когда на борту есть дети. Мы гарантируем, что путешествие пройдет комфортно и спокойно для каждого. Скорее забронируйте яхту и подарите своей семье незабываемый морской отдых! Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро): до 29 ноября 2025 - 2257 евро с 29 ноября до 20 декабря 2025 - 1928 евро с 20 декабря 2025 по 3 января 2026 - 2547 евро Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.
С субботы по субботу каждую неделю
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Индивидуальное 3-разовое питание
- Постельное белье и полотенце каждому участнику
- Наборы для сноркелинга
- Платные стоянки
- Топливо
- Страховка яхты
- Финальный клининг
Что не входит в цену
- Туристический и судовой сбор 270 евро
- Трансфер от и до аэропорта 60 евро
- Авиабилеты
- По желанию: алкоголь на яхте, личные расходы на берегу, посещение парков и заповедников
Место начала и завершения?
Маэ
Когда и сколько длится?
Когда: С субботы по субботу каждую неделю
Экскурсия длится около 7 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро):
- До 29 ноября 2025 - 2257 евро
- С 29 ноября до 20 декабря 2025 - 1928 евро
- С 20 декабря 2025 по 3 января 2026 - 2547 евро
- Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей
- Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
