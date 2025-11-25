Забываем все заботы, пакуем чемоданы — на борт! Будем бороздить просторы Индийского океана на катамаране, путешествуя от острова к острову.
Стартуем от Эдена, расположившегося рядом с Маэ, побываем на Праслине, Иль-Коко, Кюрьёзе, Ла-Диге и Сент-Анне. Полюбуемся уникальными пейзажами, попробуем поймать желтопёрого тунца и поизучаем подводный мир.
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется.
Программа тура по дням
Все на борт
Встретимся в марине острова Эден и заселимся на катамаран. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте вводный инструктаж. Дойдём до острова Сент-Анн, чтобы вечером увидеть потрясающий закат и отметить начало тура, полакомившись блюдами от нашего шеф-повара и шампанским.
От Сент-Анн до острова Ла-Диг
После завтрака отправляемся к острову Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.
Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».
В новогоднюю ночь вас ждёт праздничный ужин! Будем веселиться, вкусно есть и наслаждаться ночью чудес среди океана.
Черепахи острова Кюрьёз
В этот день переместимся на остров Кюрьёз. Здесь живут около 500 огромных сухопутных черепах, а ещё растёт сейшельская пальма, изображённая на гербе государства. Мы погуляем по мангровой роще, а после обеда поднимемся на самую высокую точку, чтобы со смотровой площадки полюбоваться потрясающими пейзажами.
Завершим день ужином и встречей заката.
Красоты Иль Коко
Сегодня держим курс на остров Иль Коко, состоящий из трёх небольших островков. По прибытии полюбуемся флорой и фауной, бирюзовой гладью океана. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга и считается одной из популярных локаций на Сейшелах. Обитателей подводного мира возможно даже кормить с рук.
Иль Коко - Праслин
В этот день двинем на Праслин. Увидим красивейший пляж Анс-Лацио, расположенный на северо-западе острова. Желающие отправятся на экскурсию в заповедник Валле-де-Мэ, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, на Праслине также растёт сейшельская пальма. Рекомендуем попробовать орех морского кокоса и особый сорт бананов.
Возвращение к Маэ
Новый день — новый переход! Сегодня отправляемся к острову Маэ, где расположена столица государства — Виктория. По пути у вас будет возможность порыбачить и поймать желтопёрого тунца. Пришвартуемся у пляжа Бо-Валлон, а потом сможем пойти изучать остров. Во время экскурсии посетим водопад и смотровую площадку.
Пляж Бо-Валлон
Последний день нашего путешествия посвятим пляжному релаксу и водным активностям. Волны здесь невысокие, поэтому купаться особенно комфортно. Нас будут окружать пальмы и цветущие кустарники. Отдохнув, вернёмся к марине.
Окончание тура
После завтрака вы поедете в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и перемещение на катамаране
- Индивидуальное трёхразовое питание
- Обслуживание яхты
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Набор для снорклинга
- Клининг
Что не входит в цену
- Перелёт до Сейшел и обратно
- Туристический и судовой сборы - €270
- Трансфер от/до аэропорта - €60
- 1-местное размещение - уточняйте стоимость
- Алкоголь
- Посещение национальных парков
- Стоимость тура зависит от дат:
- С 13.09.2025 до 29.11.2025 - €1973
- С 29.11.2025 до 20.12.2025 - €1 685
- С 20.12.2025 по 03.01.2026 - €2 226
- Цена указана за человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе