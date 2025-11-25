После завтрака отправляемся к острову Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.

Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».

В новогоднюю ночь вас ждёт праздничный ужин! Будем веселиться, вкусно есть и наслаждаться ночью чудес среди океана.