Земной Эдем: круиз по Сейшелам на катамаране с активностями в океане и на островах

Пройти под парусом, заняться рыбалкой и снорклингом и пешком исследовать джунгли
Мечтали ли вы оказаться в райском Эдеме? Это возможно, ведь тот самый сад расположен на Сейшелах! Мы отправимся в круиз на парусном катамаране, исследуем Индийский океан и несколько тропических островов.
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Будем рыбачить, плавать с маской и трубкой у коралловых рифов и часто сходить на берег. Вы увидите символы страны — гигантских дружелюбных черепах и пальмовые плоды необычной формы.

Пешком проберётесь сквозь джунгли, взберётесь на панорамные вершины и побываете в Майской долине — именно той, в которой разворачивалось действие некоторых библейских сказаний и легенд.

Земной Эдем: круиз по Сейшелам на катамаране с активностями в океане и на островах
Земной Эдем: круиз по Сейшелам на катамаране с активностями в океане и на островах
Земной Эдем: круиз по Сейшелам на катамаране с активностями в океане и на островах
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в каюте с отдельным душем и туалетом.

Питание. Не входит в стоимость. Заранее купим продукты на всю группу и будем совместно готовить на борту. Вечерами можем ужинать в ресторанах.

Транспорт. Парусный катамаран Lagoon 42.

Дети. Только 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретимся в марине у катамарана. Рекомендуем обменять валюту в аэропорту по хорошему курсу и там же приобрести местную sim-карту. Сегодня купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться.

Подготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествию
2 день

Рыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-Диг

После завтрака выйдем в открытый океан под парусом. Порыбачим и доберёмся к острову Ла-Диг, поражающему невероятным сочетанием бирюзовой воды, белого песка, пышной зелени и гранитных валунов. У его берегов раскинулись красочные коралловые рифы с экзотическими рыбками, скатами и черепахами, поэтому мы наденем ласты и маски и займёмся снорклингом. Ночевать останемся поблизости.

Рыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-ДигРыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-ДигРыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-ДигРыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-Диг
3 день

Прогулки по Ла-Дигу

Сегодня в наших планах — сойти на берег, арендовать велосипеды и поехать кататься в окружении райских пляжей и впечатляющих гор. Если любите хайкинг, можем взобраться на самую высокую точку острова, откуда открывается головокружительная панорама (3 часа в одну сторону). Для подъёма можно также взять напрокат электровелосипед.

Прогулки по Ла-ДигуПрогулки по Ла-ДигуПрогулки по Ла-ДигуПрогулки по Ла-Дигу
4 день

Черепахи острова Кюрьёз

Сегодня увидим одну из визитных карточек Сейшел — гигантских черепах. Чтобы их встретить, мы подойдём к острову Кюрьёз и посетим ферму. Местные обитатели отличаются дружелюбным характером и общительностью, а ещё обожают фрукты и овощи. Мы их покормим и обязательно сделаем селфи. При желании можно прогуляться по горной тропе (понадобятся треккинговые кроссовки). А вечером отправимся на вечеринку и попробуем рыбу, запечённую в соли и сервированную на пальмовом листе.

Черепахи острова КюрьёзЧерепахи острова КюрьёзЧерепахи острова КюрьёзЧерепахи острова Кюрьёз
5 день

Птичий остров Кузин

Позавтракаем и дойдём к острову Кузин, где сохранилась эндемичная экосистема с исчезающими видами птиц и растений. Мы понаблюдаем за редкими пернатыми и тропическими обитателями глубин, живущими у прилегающего кораллового рифа. По завершении прогулки встанем на якорь у соседнего острова Праслен.

Птичий остров КузинПтичий остров КузинПтичий остров КузинПтичий остров Кузин
6 день

Рай на земле - Праслен

Считается, что Эдем располагался на Праслене — действие некоторых библейских сказаний и легенд происходило именно на этом острове. Тем самым райским садом была Майская долина, сейчас охраняемая ЮНЕСКО. Здесь растёт символ Сейшел — пальмы с плодами необычной формы. Весь день мы будем гулять по этому удивительному заповеднику со множеством пешеходных троп, родников, смотровых площадок.

Рай на земле - ПрасленРай на земле - ПрасленРай на земле - ПрасленРай на земле - Праслен
7 день

Возвращение на Маэ

Приобретём сувениры и отправимся в открытый Индийский океан. Во второй половине дня вернёмся в домашнюю гавань, а вечером устроим прощальный ужин и весёлую вечеринку на борту.

Возвращение на МаэВозвращение на МаэВозвращение на МаэВозвращение на Маэ
8 день

Завершение круиза

Утром освободим каюты и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в каюте на катамаране
  • Работа профессионального капитана
  • Шлюпки для выгрузки на берег
  • Аренда снаряжения для водных развлечений: масок, ласт, трубок
  • Прокат снастей для рыбалки
  • Бортовые расходы (вода, стоянки, топливо)
Что не входит в цену
  • Перелёт в Маэ и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Питание в ресторанах и алкогольные напитки
  • Судовая касса - €200
  • Туристический сбор - €8 в день
  • Входные билеты
  • Возвратный страховой депозит (возвращается по завершении круиза) - €500
  • Медицинская страховка
  • Прокат велосипеда - €10-35
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина Eden Island, до 15:00
Завершение: Марина Eden Island, до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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