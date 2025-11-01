Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в каюте с отдельным душем и туалетом.
Питание. Не входит в стоимость. Заранее купим продукты на всю группу и будем совместно готовить на борту. Вечерами можем ужинать в ресторанах.
Транспорт. Парусный катамаран Lagoon 42.
Дети. Только 18+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретимся в марине у катамарана. Рекомендуем обменять валюту в аэропорту по хорошему курсу и там же приобрести местную sim-карту. Сегодня купим продукты на время круиза, разместимся в каютах и никуда не будем торопиться.
Рыбалка в открытом океане, снорклинг у острова Ла-Диг
После завтрака выйдем в открытый океан под парусом. Порыбачим и доберёмся к острову Ла-Диг, поражающему невероятным сочетанием бирюзовой воды, белого песка, пышной зелени и гранитных валунов. У его берегов раскинулись красочные коралловые рифы с экзотическими рыбками, скатами и черепахами, поэтому мы наденем ласты и маски и займёмся снорклингом. Ночевать останемся поблизости.
Прогулки по Ла-Дигу
Сегодня в наших планах — сойти на берег, арендовать велосипеды и поехать кататься в окружении райских пляжей и впечатляющих гор. Если любите хайкинг, можем взобраться на самую высокую точку острова, откуда открывается головокружительная панорама (3 часа в одну сторону). Для подъёма можно также взять напрокат электровелосипед.
Черепахи острова Кюрьёз
Сегодня увидим одну из визитных карточек Сейшел — гигантских черепах. Чтобы их встретить, мы подойдём к острову Кюрьёз и посетим ферму. Местные обитатели отличаются дружелюбным характером и общительностью, а ещё обожают фрукты и овощи. Мы их покормим и обязательно сделаем селфи. При желании можно прогуляться по горной тропе (понадобятся треккинговые кроссовки). А вечером отправимся на вечеринку и попробуем рыбу, запечённую в соли и сервированную на пальмовом листе.
Птичий остров Кузин
Позавтракаем и дойдём к острову Кузин, где сохранилась эндемичная экосистема с исчезающими видами птиц и растений. Мы понаблюдаем за редкими пернатыми и тропическими обитателями глубин, живущими у прилегающего кораллового рифа. По завершении прогулки встанем на якорь у соседнего острова Праслен.
Рай на земле - Праслен
Считается, что Эдем располагался на Праслене — действие некоторых библейских сказаний и легенд происходило именно на этом острове. Тем самым райским садом была Майская долина, сейчас охраняемая ЮНЕСКО. Здесь растёт символ Сейшел — пальмы с плодами необычной формы. Весь день мы будем гулять по этому удивительному заповеднику со множеством пешеходных троп, родников, смотровых площадок.
Возвращение на Маэ
Приобретём сувениры и отправимся в открытый Индийский океан. Во второй половине дня вернёмся в домашнюю гавань, а вечером устроим прощальный ужин и весёлую вечеринку на борту.
Завершение круиза
Утром освободим каюты и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в каюте на катамаране
- Работа профессионального капитана
- Шлюпки для выгрузки на берег
- Аренда снаряжения для водных развлечений: масок, ласт, трубок
- Прокат снастей для рыбалки
- Бортовые расходы (вода, стоянки, топливо)
Что не входит в цену
- Перелёт в Маэ и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Питание в ресторанах и алкогольные напитки
- Судовая касса - €200
- Туристический сбор - €8 в день
- Входные билеты
- Возвратный страховой депозит (возвращается по завершении круиза) - €500
- Медицинская страховка
- Прокат велосипеда - €10-35