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Средиземное, Ионическое и Адриатическое. Я снимаю видео и фото для себя и гостей, чтобы сохранить воспоминания о своих приключениях. Летом я провожу недельные и дневные яхтенные туры по побережью Черногории. Это прекрасная возможность насладиться красотами моря и узнать больше о местной культуре и истории. Зимой я организую и провожу недельные круизы по Сейшельским островам. Это настоящий рай на земле, где можно насладиться белоснежными пляжами, кристально чистой водой и разнообразной морской жизнью. Я всегда готов поделиться своими знаниями и опытом с другими путешественниками, которые хотят открыть для себя мир моря и приключений. Если вы хотите узнать больше о парусных яхтах, навигации или просто насладиться красотой моря, то я буду рад помочь вам.