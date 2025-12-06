В этот день отправимся в Ботанический сад, чтобы увидеть гигантских черепах и редкий символ Сейшел — орех Коко-де-Мер. Затем прогуляемся по столице Виктория. Посетим Центральный рынок, осмотрим индуистский храм, католический собор и башню с часами, прозванную местным Биг-Беном.

После побываем в деревне ремесленников с Домом плантатора и магазинчиками сувениров ручной работы и заглянем на фабрику рома Takamaka, где вас ждёт экскурсия и дегустация.