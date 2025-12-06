Мои заказы

Райский отпуск на Сейшелах: пляжный отдых, прогулки и знакомство с достопримечательностями

Продегустировать ром на фабрике, посмотреть на гигантских черепах и прокатиться на катере
Сейшельские острова по праву можно назвать воплощением рая на земле! Проведите свой отпуск среди лазурных вод океана в окружении тропической природы. Мы прогуляемся по колоритным рынкам, где можно отведать экзотические
фрукты.

фрукты.

Посетим Ботанический сад, в котором обитают гигантские черепахи и растёт редкий символ Сейшел — орех Коко-де-Мер. Осмотрим главные места столицы Виктории и заглянем в деревню ремесленников.

Вас также ждут уединённые пляжи и бухты с белоснежным песком, встреча невероятных закатов, снорклинг у рифов и лёгкий треккинг по тропе Анс Мажор. Это путешествие объединяет отдых, развлечения и полное погружение в красоту Сейшел.

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой нужно заполнить декларацию о путешествии. Разрешение Health Travel Authorization для въезда на Сейшелы подается онлайн на специальной платформе ссылка и стоит 10,8 евро.
Если вы летите с нами рейсом “Аэрофлота” и организованной группой, то мы заполним эту декларацию. Если другим рейсом и без группы, то сделать это нужно самостоятельно.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус, катер.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий: пляжный отдых, пешие прогулки, треккинг умеренной сложности (3 км, перепад высот 150–200 м).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

После встречи в аэропорту — трансфер к месту проживания на знаменитом пляже Бо-Валон. Разместившись в номерах, можно будет неспешно освоиться: пройтись по местным лавочкам, купить спелые фрукты и освежиться в тёплых водах океана. Завершим первый день ужином и наблюдением завораживающего заката.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Посещение рынка, пляжный отдых

С утра прогуляемся по аутентичному рынку, где царит настоящий тропический колорит и можно выбрать самые экзотические фрукты. Далее — отдых на пляже Петит Анс в бухте отеля Four Seasons. Живописный берег идеально подойдёт для снорклинга среди разноцветных рыб и кораллов.

Посещение рынка, пляжный отдыхПосещение рынка, пляжный отдыхПосещение рынка, пляжный отдых
3 день

Ботанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрике

В этот день отправимся в Ботанический сад, чтобы увидеть гигантских черепах и редкий символ Сейшел — орех Коко-де-Мер. Затем прогуляемся по столице Виктория. Посетим Центральный рынок, осмотрим индуистский храм, католический собор и башню с часами, прозванную местным Биг-Беном.

После побываем в деревне ремесленников с Домом плантатора и магазинчиками сувениров ручной работы и заглянем на фабрику рома Takamaka, где вас ждёт экскурсия и дегустация.

Ботанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрикеБотанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрикеБотанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрикеБотанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрике
4 день

Отдых у океана

Сегодня — день отдыха у океана. Снорклинг на рифе Бо-Валон позволит увидеть богатую морскую жизнь. Для желающих доступны прогулки на сапбордах у пристани отеля.

Отдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океана
5 день

Три пляжа

После завтрака отправимся исследовать пляжи острова. Нас ждут мощная стихия Полис Бэй, величие и красота Анс Интенданс и уют Анс Солей, где можно заглянуть в кафе у самой воды. Каждый из этих уголков раскроет свой характер и очарование.

Три пляжаТри пляжаТри пляжа
6 день

Свободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-Диг

Сегодня будет свободный день или экскурсии за доплату. Отправимся на экскурсию на соседние острова, где расположены пляжи мирового уровня. На Праслине посетим национальный природный парк Валле-де-Мэ, включённый в список ЮНЕСКО, где растут уникальные пальмы с двойными кокосами. На Ла-Диге полюбуемся лазурными водами и гранитными валунами, ставшими визитной карточкой архипелага.

Свободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-ДигСвободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-ДигСвободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-ДигСвободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-Диг
7 день

Треккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулка

Финальное приключение тура — пеший маршрут по экотропе Анс-Мажор через пышную тропическую зелень к уединённому пляжу. Здесь вы насладитесь купанием, снорклингом и коктейлями. Вернёмся по морю — на катере вдоль побережья с видом на скалы и закат.

Треккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулкаТреккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулкаТреккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулкаТреккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулка
8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — отдых, сборы и переезд в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы и переезды по маршруту
  • Экскурсионная программа с русскоязычным сопровождением
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Экскурсия по островам Праслин и Ла Диг - €200 за чел
  • Экологический сбор - €7 в сутки
  • 1-местное проживание - €500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Маэ, Сейшелы, 11:25 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Аэропорт Маэ, Сейшелы, 13:25 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Маэ
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
читать дальше

такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

