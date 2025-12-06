Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой нужно заполнить декларацию о путешествии. Разрешение Health Travel Authorization для въезда на Сейшелы подается онлайн на специальной платформе ссылка и стоит 10,8 евро.
Если вы летите с нами рейсом “Аэрофлота” и организованной группой, то мы заполним эту декларацию. Если другим рейсом и без группы, то сделать это нужно самостоятельно.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус, катер.
Возраст участников. 18+.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий: пляжный отдых, пешие прогулки, треккинг умеренной сложности (3 км, перепад высот 150–200 м).
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
После встречи в аэропорту — трансфер к месту проживания на знаменитом пляже Бо-Валон. Разместившись в номерах, можно будет неспешно освоиться: пройтись по местным лавочкам, купить спелые фрукты и освежиться в тёплых водах океана. Завершим первый день ужином и наблюдением завораживающего заката.
Посещение рынка, пляжный отдых
С утра прогуляемся по аутентичному рынку, где царит настоящий тропический колорит и можно выбрать самые экзотические фрукты. Далее — отдых на пляже Петит Анс в бухте отеля Four Seasons. Живописный берег идеально подойдёт для снорклинга среди разноцветных рыб и кораллов.
Ботанический сад, знакомство со столицей, деревня ремесленников и дегустация рома на фабрике
В этот день отправимся в Ботанический сад, чтобы увидеть гигантских черепах и редкий символ Сейшел — орех Коко-де-Мер. Затем прогуляемся по столице Виктория. Посетим Центральный рынок, осмотрим индуистский храм, католический собор и башню с часами, прозванную местным Биг-Беном.
После побываем в деревне ремесленников с Домом плантатора и магазинчиками сувениров ручной работы и заглянем на фабрику рома Takamaka, где вас ждёт экскурсия и дегустация.
Отдых у океана
Сегодня — день отдыха у океана. Снорклинг на рифе Бо-Валон позволит увидеть богатую морскую жизнь. Для желающих доступны прогулки на сапбордах у пристани отеля.
Три пляжа
После завтрака отправимся исследовать пляжи острова. Нас ждут мощная стихия Полис Бэй, величие и красота Анс Интенданс и уют Анс Солей, где можно заглянуть в кафе у самой воды. Каждый из этих уголков раскроет свой характер и очарование.
Свободный день или экскурсии в национальный парк, на остров Ла-Диг
Сегодня будет свободный день или экскурсии за доплату. Отправимся на экскурсию на соседние острова, где расположены пляжи мирового уровня. На Праслине посетим национальный природный парк Валле-де-Мэ, включённый в список ЮНЕСКО, где растут уникальные пальмы с двойными кокосами. На Ла-Диге полюбуемся лазурными водами и гранитными валунами, ставшими визитной карточкой архипелага.
Треккинг по экотропе, отдых на пляже, морская прогулка
Финальное приключение тура — пеший маршрут по экотропе Анс-Мажор через пышную тропическую зелень к уединённому пляжу. Здесь вы насладитесь купанием, снорклингом и коктейлями. Вернёмся по морю — на катере вдоль побережья с видом на скалы и закат.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — отдых, сборы и переезд в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы и переезды по маршруту
- Экскурсионная программа с русскоязычным сопровождением
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Экскурсия по островам Праслин и Ла Диг - €200 за чел
- Экологический сбор - €7 в сутки
- 1-местное проживание - €500