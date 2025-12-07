Каждый день будет открываться новая локация: морской национальный парк Святой Анны, реликтовые леса Праслина с пальмами Коко-де-Мер, сказочный Ла-Диг с
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: лёгкую одежду для отдыха, купальные принадлежности, удобную обувь для прогулок по островам, головной убор, солнцезащитный крем и средства от насекомых.
Маршрут: может быть изменён по вашему желанию — возможны дополнительные стоянки в уединённых бухтах или увеличение времени пребывания в маринах.
Программа тура по дням
Остров Маэ - национальный парк Святой Анны
Путешествие начнётся на крупнейшем острове архипелага — Маэ. В 15:00 вы подниметесь на борт катамарана, пройдёте короткий инструктаж и разместитесь в каютах. Уже через 20 минут судно войдёт в воды морского национального парка Святой Анны. Здесь вас встретит удивительный подводный мир: более 150 видов рыб, морские черепахи и дельфины-бутылконосы. С маской и ластами вы сможете исследовать прозрачную лагуну, похожую на природный аквариум. Ночь пройдёт на якорной стоянке под звёздным небом, среди тропических пейзажей.
Остров Праслин
Следующей остановкой станет Праслин — второй по величине остров Сейшел. Здесь расположен парк Валле-де-Мэ, занесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь растут пальмы Коко-де-Мер с гигантскими листьями и орехами весом до 48 кг — символами страны. После прогулки среди реликтовых лесов вы отправитесь на север острова, где находится знаменитый пляж Анс-Лацио с белоснежным песком и чистейшей водой.
Остров Ла-Диг
Утром катамаран направится к острову Ла-Диг. Мелкий песок, гранитные скалы и живописные пляжи создают здесь особую атмосферу. Лучший способ исследовать остров — взять напрокат велосипед. Обязательно стоит посетить Сурс д’Аржан — пляж с розовыми гранитными валунами, который особенно красив в лучах заходящего солнца. Любители активного отдыха могут подняться на гору Ни д’Эгл, чтобы с высоты 333 м увидеть соседние острова. На Ла-Диге сохранились и культурные достопримечательности: старинный дом «Эммануэль», кокосовая фабрика и колоритный жёлтый дом в посёлке Ла-Пасс.
Остров Коко - остров Курьёз
Сегодня маршрут пройдёт через остров Коко — небольшой уголок, идеально подходящий для снорклинга. Здесь среди кораллов можно увидеть разноцветных рыб и даже покормить их с рук. Затем вы отправитесь на остров Курьёз, где расположен заповедник гигантских черепах. Эти древние обитатели живут свободно, и рядом с ними можно сделать редкие фотографии. На юго-западе острова находится старый дом доктора, ныне превращённый в музей. Дополнением к маршруту станут пляж на юго-востоке и гранитные скалы Бизарре Аррис.
Остров Сен-Пьер
Утро начнётся с выхода к острову Сен-Пьер — крошечному кусочку суши у побережья Праслина. Он известен прозрачной водой и богатым подводным миром, поэтому идеально подходит для купания и снорклинга. Вечером здесь особенно красиво: гранитные скалы и открытые горизонты делают Сен-Пьер лучшим местом для наблюдения за закатами.
Остров Кузин и возвращение на Маэ
День продолжится на острове Кузин, который стал заповедником ещё в 1968 году. На площади 29 гектаров обитает множество редких птиц, в том числе пять видов, встречающихся только на Сейшелах. Прогулка по острову подарит возможность понаблюдать за колониями пернатых и услышать их голоса в естественной среде. После посещения птичьего рая катамаран возьмёт курс обратно к острову Маэ.
Марина острова Эден
Утром вы посетите яхтенную марину на острове Маэ, а затем отправитесь на остров Эден, соединённый мостом со столицей Викторией. Здесь завершится путешествие. Вечером состоится праздничный ужин, где можно будет поделиться впечатлениями и вспомнить яркие моменты. Ночь можно провести как на яхте, так и в одном из отелей столицы.
Окончание тура
В 8:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт (за доплату). Путешествие завершится, но впечатления о Сейшелах останутся надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1685
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и перемещение на яхте между локациями
- Трёхразовое питание на борту
- Услуги капитана и команды профессиональных шкиперов
- Постельное бельё и полотенца
- Комплекты для снорклинга
- Оплата платных стоянок
- Топливо
- Страховка яхты
- Финальная уборка
Что не входит в цену
- Перелёт до Маэ и обратно
- Туристический и судовой сбор - €270
- Трансфер от и до аэропорта - €60
- Входные билеты
- Стоимость тура на даты с 13.09.2025 по 29.11.2025 - €1973, с 29.11.2025 по 20.12.2025 - €1685, с 20.12.2025 по 03.01.2026 - €2226
- Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если планируете путешествовать в одиночку, стоимость будет выше