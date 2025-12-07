Вы проведёте неделю на парусном катамаране, путешествуя по островам Сейшельского архипелага.Каждый день будет открываться новая локация: морской национальный парк Святой Анны, реликтовые леса Праслина с пальмами Коко-де-Мер, сказочный Ла-Диг с

гранитными скалами и розовыми пляжами. Вы сможете подняться на смотровую площадку горы Ни д’Эгл, прогуляться среди гигантских черепах на острове Курьез, посетить птичий заповедник «Кузин» и насладиться лучшими видами на океан у Сен-Пьера. На борту вас будет ждать трёхразовое питание с блюдами креольской кухни, комфортные каюты и отдых под звёздным небом. Это путешествие объединит яркие впечатления и удобство яхтинга, позволяя увидеть Сейшелы во всей их красоте.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: лёгкую одежду для отдыха, купальные принадлежности, удобную обувь для прогулок по островам, головной убор, солнцезащитный крем и средства от насекомых.

Маршрут: может быть изменён по вашему желанию — возможны дополнительные стоянки в уединённых бухтах или увеличение времени пребывания в маринах.