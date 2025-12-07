Мои заказы

Сейшельский архипелаг: круиз на катамаране по 8 живописным островам с комфортом

Увидеть реликтовые леса Праслина, полюбоваться океаном у Сен-Пьера и встретить черепах
Вы проведёте неделю на парусном катамаране, путешествуя по островам Сейшельского архипелага.

Каждый день будет открываться новая локация: морской национальный парк Святой Анны, реликтовые леса Праслина с пальмами Коко-де-Мер, сказочный Ла-Диг с
читать дальше

гранитными скалами и розовыми пляжами.

Вы сможете подняться на смотровую площадку горы Ни д’Эгл, прогуляться среди гигантских черепах на острове Курьез, посетить птичий заповедник «Кузин» и насладиться лучшими видами на океан у Сен-Пьера.

На борту вас будет ждать трёхразовое питание с блюдами креольской кухни, комфортные каюты и отдых под звёздным небом.

Это путешествие объединит яркие впечатления и удобство яхтинга, позволяя увидеть Сейшелы во всей их красоте.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: лёгкую одежду для отдыха, купальные принадлежности, удобную обувь для прогулок по островам, головной убор, солнцезащитный крем и средства от насекомых.

Маршрут: может быть изменён по вашему желанию — возможны дополнительные стоянки в уединённых бухтах или увеличение времени пребывания в маринах.

Программа тура по дням

1 день

Остров Маэ - национальный парк Святой Анны

Путешествие начнётся на крупнейшем острове архипелага — Маэ. В 15:00 вы подниметесь на борт катамарана, пройдёте короткий инструктаж и разместитесь в каютах. Уже через 20 минут судно войдёт в воды морского национального парка Святой Анны. Здесь вас встретит удивительный подводный мир: более 150 видов рыб, морские черепахи и дельфины-бутылконосы. С маской и ластами вы сможете исследовать прозрачную лагуну, похожую на природный аквариум. Ночь пройдёт на якорной стоянке под звёздным небом, среди тропических пейзажей.

Остров Маэ - национальный парк Святой Анны
2 день

Остров Праслин

Следующей остановкой станет Праслин — второй по величине остров Сейшел. Здесь расположен парк Валле-де-Мэ, занесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только здесь растут пальмы Коко-де-Мер с гигантскими листьями и орехами весом до 48 кг — символами страны. После прогулки среди реликтовых лесов вы отправитесь на север острова, где находится знаменитый пляж Анс-Лацио с белоснежным песком и чистейшей водой.

Остров Праслин
3 день

Остров Ла-Диг

Утром катамаран направится к острову Ла-Диг. Мелкий песок, гранитные скалы и живописные пляжи создают здесь особую атмосферу. Лучший способ исследовать остров — взять напрокат велосипед. Обязательно стоит посетить Сурс д’Аржан — пляж с розовыми гранитными валунами, который особенно красив в лучах заходящего солнца. Любители активного отдыха могут подняться на гору Ни д’Эгл, чтобы с высоты 333 м увидеть соседние острова. На Ла-Диге сохранились и культурные достопримечательности: старинный дом «Эммануэль», кокосовая фабрика и колоритный жёлтый дом в посёлке Ла-Пасс.

Остров Ла-Диг
4 день

Остров Коко - остров Курьёз

Сегодня маршрут пройдёт через остров Коко — небольшой уголок, идеально подходящий для снорклинга. Здесь среди кораллов можно увидеть разноцветных рыб и даже покормить их с рук. Затем вы отправитесь на остров Курьёз, где расположен заповедник гигантских черепах. Эти древние обитатели живут свободно, и рядом с ними можно сделать редкие фотографии. На юго-западе острова находится старый дом доктора, ныне превращённый в музей. Дополнением к маршруту станут пляж на юго-востоке и гранитные скалы Бизарре Аррис.

Остров Коко - остров Курьёз
5 день

Остров Сен-Пьер

Утро начнётся с выхода к острову Сен-Пьер — крошечному кусочку суши у побережья Праслина. Он известен прозрачной водой и богатым подводным миром, поэтому идеально подходит для купания и снорклинга. Вечером здесь особенно красиво: гранитные скалы и открытые горизонты делают Сен-Пьер лучшим местом для наблюдения за закатами.

Остров Сен-Пьер
6 день

Остров Кузин и возвращение на Маэ

День продолжится на острове Кузин, который стал заповедником ещё в 1968 году. На площади 29 гектаров обитает множество редких птиц, в том числе пять видов, встречающихся только на Сейшелах. Прогулка по острову подарит возможность понаблюдать за колониями пернатых и услышать их голоса в естественной среде. После посещения птичьего рая катамаран возьмёт курс обратно к острову Маэ.

Остров Кузин и возвращение на Маэ
7 день

Марина острова Эден

Утром вы посетите яхтенную марину на острове Маэ, а затем отправитесь на остров Эден, соединённый мостом со столицей Викторией. Здесь завершится путешествие. Вечером состоится праздничный ужин, где можно будет поделиться впечатлениями и вспомнить яркие моменты. Ночь можно провести как на яхте, так и в одном из отелей столицы.

Марина острова Эден
8 день

Окончание тура

В 8:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт (за доплату). Путешествие завершится, но впечатления о Сейшелах останутся надолго.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1685
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и перемещение на яхте между локациями
  • Трёхразовое питание на борту
  • Услуги капитана и команды профессиональных шкиперов
  • Постельное бельё и полотенца
  • Комплекты для снорклинга
  • Оплата платных стоянок
  • Топливо
  • Страховка яхты
  • Финальная уборка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Маэ и обратно
  • Туристический и судовой сбор - €270
  • Трансфер от и до аэропорта - €60
  • Входные билеты
  • Стоимость тура на даты с 13.09.2025 по 29.11.2025 - €1973, с 29.11.2025 по 20.12.2025 - €1685, с 20.12.2025 по 03.01.2026 - €2226
  • Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если планируете путешествовать в одиночку, стоимость будет выше
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Маэ, 15:00
Завершение: Остров Маэ, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Маэ
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

