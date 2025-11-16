Сейшелы на парусном катамаране с поваром: VIP-тур «всё включено»
Отправиться к лагунам, белоснежным пляжам и черепахам, накупаться в океане и увидеть скрытые уголки
Откройте для себя райские Сейшелы в приключенческом и комфортном формате — на современном парусном катамаране.
Вас ждёт незабываемое путешествие к экзотическим островам с белоснежными пляжами, купание в лазурных водах и знакомство читать дальше
с фауной.
Побываем не только в топовых местах, но и заглянем в скрытые уголки, чтобы отдохнуть среди первозданной природы.
Увидим гигантских черепах и мангровые заросли на острове Кюрьёз, рощу морских кокосов на Праслине, займёмся снорклингом в одном из лучших мест на всём архипелаге! А ещё исследуем Сейшелы на велосипедах и каждый день будем наслаждаться блюдами от шеф-повара. И это всё уже включено в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
1 день
Маэ - остров Сент-Анн
По прилёте — комфортабельный яхтинг-трансфер в марину, где уже будет ждать капитан и ваш катамаран. Далее — время на отдых после дороги. Ближе к 17:00 вы заселитесь в каюту и пройдёте вводный инструктаж. После чего отправимся в короткий переход к острову Сент-Анн. День завершится красивым закатом и вкусным ужином от шеф-повара.
2 день
Белоснежный песок острова Праслин
Утром берём курс на остров Праслин, к пляжу Анс Лацио — одному из самых живописных в мире. Нас ждут белый песок, бирюзовые волны и сочные тропические пейзажи! Вечером полюбуемся мягким закатом и прогуляемся по берегу. Это место нельзя описать словами — его нужно прочувствовать.
3 день
Гигантские черепахи и мангровые заросли острова Кюрьёз
Сегодня посетим остров Кюрьёз, известный популяцией гигантских сухопутных черепах и живописной мангровой рощей. Прогуляемся по оборудованной тропе, выйдем на панорамную точку с видом на лагуну. После — возвращение к южному побережью Праслина и стоянка в уютной бухте.
4 день
Национальный парк с рощей морского кокоса и остров Ла Диг
Утро начинаем с прогулки по «Валле-де-Ме» — национальному парку с рощей морского кокоса. Здесь произрастает единственный в мире лес пальм Coco de Mer, обитают редкие птицы, включая чёрного попугая. После обеда отправляемся на остров Ла Диг, один из самых живописных островов архипелага.
5 день
По острову на велосипедах навстречу прекрасному
Сегодня мы исследуем Ла Диг на велосипедах. Нас ждут уединённые бухты, бирюзовая вода, зелёные джунгли, черепахи и, конечно, купание на райских пляжах. Это будет один из самых насыщенных и красочных дней путешествия.
6 день
Снорклинг у острова Кокос и пляж Бо Валлон
Утром отправляемся к острову Кокос — одному из лучших мест для снорклинга на всём архипелаге. Подводный мир здесь удивительно богат. Во второй половине дня держим курс на Маэ, а к вечеру — якорная стоянка у знаменитого пляжа Бо Валлон, протяжённостью более 2 км.
7 день
Пляжный релакс и возвращение в марину Эден
Утро проводим на пляже: расслабляющий отдых, тёплое море и прощальные фотографии. Затем возвращаемся в марину Эден. Вечером — общение, обмен впечатлениями и разговоры о следующих путешествиях.
8 день
Завершение путешествия
В 8:00 — чек-аут. Прощаемся с командой и Сейшелами, увозя с собой тепло, свет и целую коллекцию незабываемых моментов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€2700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в каюте
Питание
Трансферы из/в аэропорт Маэ
Работа капитана и обучение яхтингу
Работа шеф-повара
Стоянки в маринах и дизель
Билеты на локации по программе
Аренда велосипедов
Что не входит в цену
Билеты до Маэ и обратно в ваш город
Питание на берегу в ресторанах (по желанию)
Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: О. Маэ, Сейшельские острова, время по договорённости (ориентировочно днём)
Завершение: О. Маэ, Сейшельские острова, трансфер в 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Маэ
Меня зовут Татьяна, я — мама троих сорванцов, шкипер более 12 лет и организатор проекта полезного яхтинга. Мы организуем незабываемые туры под парусами во всех акваториях мира: от Сейшельских островов читать дальше
до Гренландии, от Азорских островов до Тайланда. Все наши путешествия продуманы от встречи в аэропорту до выбора мест с лучшими закатами. Каждую команду сопровождает шеф-повар, готовит из локальных продуктов с учётом всех пожеланий гостей. Лодки и катамараны бронируются новые, только с максимальным оснащением. Все гости возвращаются в наши туры не один раз. Это самая высокая оценка для нас! Мы обязательно влюбим вас в паруса, свободу и покажем мир с воды:)